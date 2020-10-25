Оптимизация в Нижнем Новгороде

Как стало известно 19 сентября, в Нижегородский государственный выставочный комплекс (НГВК) будет оптимизирован. Его присоединяют к Нижегородскому государственному художественному музею (НГХМ). По заявлению правительства в ближайшее время должна быть проведена реорганизация и модернизация заведения. Запущен процесссокращения сотрудников, который, правда, затронет пока только административный аппарат НГВК. Что изменится, если комплекс лишится самостоятельности? Об этом… рассказали работники организации.

НГВК — организация со своим именем, как принято говорить сегодня “брэндом” известным не только по всей России, но и за рубежом. Причем брэндом исторически сложившимся, не искусственно созданным. Самые известные партнёры, с которыми заключены долгосрочные договоры на организацию выставочных проектов – Российская Академия художеств, Международная академия культуры и искусства, Союз художников России. К сожалению, у работников заведения нет данных о том, сохранятся ли договорённости и связи, накопленные десятилетиями, после того, как комплекс исчез как отдельная институция.

Также НГВК является хранителем традиций искусства Нижегородской области, на территории комплекса действует постоянная выставка XX века, где собраны работы выдающихся нижегородцев. Выставочный комплекс – оплот традиционных нижегородских направлений искусства, таких как Хохлома и Городецкая роспись. Но вместе с тем НГВК не является закостенелой организацией только для своих. Проводится постоянная работа с молодежью, для студентов учебных заведений организуется бесплатное посещение. По сложившейся традиции комплекс организует выставку “Молодежная”, где могут бесплатно выставить свои работы начинающие художники и студенты учебных заведений всей области. Комплекс также организует выставки, открытые для любого желающего, где художники, не имеющие возможности выставить свои работы на коммерческих площадках, могут реализовать себя. Кроме локальных экспозиций в Нижнем Новгороде, НГВК регулярно проводит выездные выставки в отдалённых районах области. Такие мероприятия очень важны для поддержания местных талантов и развития культурной жизни в регионе. Работники площадки признались, что их беспокоит молчание со стороны «оптимизаторов». Таким образом, присоединение НГВК к НГХМ может повлечь за собой утрату традиций и преемственность поколений.

“Несколько сотен человек ежегодно принимают участие в социально-художественном проекте «Свобода творчества».НГВК является не только местом проведения художественных выставок, но и локацией для проявления социальной активности нижегородцев.” Из открытого письма сотрудников НГВК.

И последнее, НГВК – успешно функционирующая и развивающаяся организация. Сотрудники комплекса подчеркивают, что он — не черная дыра, тянущая деньги из бюджета. Внутренние расходы на организацию мероприятий и оформление организация оплачивает сама. Из бюджета города выделяются деньги только на коммунальные расходы и зарплаты сотрудникам. Таким образом, сокращение административных должностей в масштабах бюджета города это скажется незначительно. Стоит отметить, что пока еще действующая администрация НГВК всегда боролась с сокращением своего штата и урезанием зарплат сотрудникам комплекса.

Странным выглядит и в целом решение правительства присоединить выставочный зал к музею, так как профиль деятельности организаций разный.

“Здание, в котором располагается НГВК, не соответствует требованиям организации музея: в нем на правах собственников расположены сторонние коммерческие организации общепита и торговли.”Директор ГБУК НО “Выставочный комплекс” – Деулина Геля Александровна

“На фоне всего перечисленного принимается необоснованное и недальновидное решение по уничтожению активно и продуктивно работающей культурной институции.” Из открытого письма сотрудников НГВК.

Подводя итог сказанному, срезается большой пласт, как исторический, так и культурный. Производится унификация культуры Нижегородской области, разрушаются утвердившие себя связи и традиции. По заявлению инициаторов проекта, комплекс продолжит функционировать как площадка для выставки и будет модернизирован. Но как показывает опыт оптимизации в других сферах, ни на что хорошее надеется не приходится. Вместо людей, действительно переживающих за свое дело, и отдавших большую часть жизни искусству, придут “эффективные менеджеры”, цель которых, видимо, не сохранение старых традиций и развитие искусства, а намного приземленее… Такие «нападки» на заведения культурного назначения в Нижегородской области мы наблюдаем не первый раз.

Противостоять этому можно только с помощью солидарности и сплочения! Происходящие оптимизации лишают нас альтернативы и возможностей в важных для развития общества сферах. Малый коллектив не может противостоять большой бюрократической машине, в итоге это становится проблемой не коллектива, а всеобщей, так как культуру нашего края теряем мы все.