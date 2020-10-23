Дайджест новостей на 23.10.2020
[В мире]
18 августа Лукашенко наградил свыше 300 силовиков медалями «За безупречную службу»
Польша готова помогать Белоруссии только финансово
18 августа Компартия Греции осудила вмешательство ЕС и США в дела Белоруссии
18 августа Министр информации Белоруссии заявил, что давления на тележурналистов нет
[Внешняя политика]
В США собрали более 50 миллионов долларов на покупку тела Ленина
[Внутренняя политика]
Власти Москвы заявили, что агрегаторы такси должны отвечать за водителей
[Экономика]
Чистый отток капитала из России в январе-сентябре 2020 года вырос на 65,9%
[Общество]
Бывший вице-мэр Геленджика стал обвиняемым по делу о присвоении и растрате
[Происшествия]
В центре Москвы в неэксплатируемом здании 1930-х годов произошел пожар
[Протесты]
2 сентября в Протестующие подожгли здание напротив дома мэра
[Пенсии]
В России вступили в силу новые правила получения пенсий
[Образование]
Минпросвещения разработает новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников
[В мире]
18 августа Польша начала принимать белорусов, желающих покинуть республику
18 августа Сейм Литвы не признал итоги выборов в Белоруссии
18 августа Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
18 августа лидеры оппозиции опровергли заявление Лукашенко о пересчете голосов
[Внешняя политика]
Россия потребовала у США объяснить репортаж NBC о Крыме
[Внутренняя политика]
Ряд членов правительства Камчатки покидает посты
[Экономика]
В России средняя цена подсолнечного масла в сентябре выросла на 18%
[Общество]
Двое бывших сотрудников вуза в Оренбурге приговорены к лишению свободы и штрафам за взятки
[Происшествия]
В Воронежской области возникли два новых ландшафтных пожара более 7 га
[Протесты]
3 сентября в Белоруссии задержали двух известных телеведущих
[Пенсии]
В Союзе пенсионеров оценили новые правила получения выплат
[Образование]
В Крыму впервые начнут готовить журналистов-международников
[В мире]
18 августа Сергея Тихановского этапировали из минского СИЗО
18 августа посол Белоруссии в Испании выступил за пересчет голосов
18 августа премьер Белоруссии рассказал о состоянии экономики на фоне забастовок
18 августа Белоруссия развернула войска на западных границах
[Внешняя политика]
Россия прекратила вывозные рейсы из-за рубежа
[Внутренняя политика]
Ханты-Мансийский автономный округ направит на устранение последствий пандемии более 10 млрд рублей
[Экономика]
Группа «Аэрофлот» почти полностью восстановила перевозки на внутреннем рынке
[Общество]
Суд арестовал топ-менеджера банка «Траст» Хабарова по делу о крупном мошенничестве
[Происшествия]
В промзоне на юго-востоке Москвы произошло факельное горение остатков газа газгольдера
[Протесты]
2 сентября в Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста
[Пенсии]
Силовым ведомствам выделили 28 миллиардов рублей на выплату пенсий
[Образование]
Кабинет министров утвердил новое положение о целевом обучении в вузах и колледжах