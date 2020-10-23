Дайджест новостей на 23.10.2020

 

Дайджест новостей на 23.10.2020

 

[В мире]

 

18 августа Лукашенко наградил свыше 300 силовиков медалями «За безупречную службу»

 

Польша готова помогать Белоруссии только финансово

 

18 августа Компартия Греции осудила вмешательство ЕС и США в дела Белоруссии

 

18 августа Министр информации Белоруссии заявил, что давления на тележурналистов нет

 

[Внешняя политика]

 

В США собрали более 50 миллионов долларов на покупку тела Ленина

 

[Внутренняя политика]

 

Власти Москвы заявили, что агрегаторы такси должны отвечать за водителей

 

[Экономика]

 

Чистый отток капитала из России в январе-сентябре 2020 года вырос на 65,9%

 

[Общество]

 

Бывший вице-мэр Геленджика стал обвиняемым по делу о присвоении и растрате

 

[Происшествия]

 

В центре Москвы в неэксплатируемом здании 1930-х годов произошел пожар

 

[Протесты]

 

2 сентября в Протестующие подожгли здание напротив дома мэра

 

[Пенсии]

 

В России вступили в силу новые правила получения пенсий

 

[Образование]

 

Минпросвещения разработает новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников

 

[В мире]

 

18 августа Польша начала принимать белорусов, желающих покинуть республику

 

18 августа Сейм Литвы не признал итоги выборов в Белоруссии

 

18 августа Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

 

18 августа лидеры оппозиции опровергли заявление Лукашенко о пересчете голосов

 

[Внешняя политика]

 

Россия потребовала у США объяснить репортаж NBC о Крыме

 

[Внутренняя политика]

 

Ряд членов правительства Камчатки покидает посты

 

[Экономика]

 

В России средняя цена подсолнечного масла в сентябре выросла на 18%

 

[Общество]

 

Двое бывших сотрудников вуза в Оренбурге приговорены к лишению свободы и штрафам за взятки

 

[Происшествия]

 

В Воронежской области возникли два новых ландшафтных пожара более 7 га

 

[Протесты]

 

3 сентября в Белоруссии задержали двух известных телеведущих

 

[Пенсии]

 

В Союзе пенсионеров оценили новые правила получения выплат

 

[Образование]

 

В Крыму впервые начнут готовить журналистов-международников

 

[В мире]

 

18 августа Сергея Тихановского этапировали из минского СИЗО

 

18 августа посол Белоруссии в Испании выступил за пересчет голосов

 

18 августа премьер Белоруссии рассказал о состоянии экономики на фоне забастовок

 

18 августа Белоруссия развернула войска на западных границах

 

[Внешняя политика]

 

Россия прекратила вывозные рейсы из-за рубежа

 

[Внутренняя политика]

 

Ханты-Мансийский автономный округ направит на устранение последствий пандемии более 10 млрд рублей

 

[Экономика]

 

Группа «Аэрофлот» почти полностью восстановила перевозки на внутреннем рынке

 

[Общество]

 

Суд арестовал топ-менеджера банка «Траст» Хабарова по делу о крупном мошенничестве

 

[Происшествия]

 

В промзоне на юго-востоке Москвы произошло факельное горение остатков газа газгольдера

 

[Протесты]

 

2 сентября в Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста

 

[Пенсии]

 

Силовым ведомствам выделили 28 миллиардов рублей на выплату пенсий

 

[Образование]

 

Кабинет министров утвердил новое положение о целевом обучении в вузах и колледжах

Рабкор.ру
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23-10-2020 События, , 7
На выборах в Боливии победил кандидат левыхОптимизация в Нижнем Новгороде
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