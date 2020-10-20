Дайджест новостей на 20.10.2020

 

Дайджест новостей на 20.10.2020

 

[В мире]

 

Лукашенко допустил проведение новых выборов после изменения Конституции

 

17 августа главы стран Балтии и Польши выступили за новые выборы в Белоруссии

 

17 августа ЦИК Белоруссии ответил на жалобы по президентским выборам

 

17 августа Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

МИД РФ призывает Apple не потакать властям Украины в вопросе с российскими приложениями

 

[Внутренняя политика]

 

Государственная Дума одобрила проект о направлении материнского капитала на иные цели

 

[Экономика]

 

Потребительская активность в Петербурге вернулась к уровню до ограничений по коронавирусу

 

[Общество]

 

Директора холмского порта на Сахалине дисквалифицировали на полгода за самоуправство

 

[Происшествия]

 

В Подмосковье задержан водитель автомобиля, перевозивший более 2 кг мефедрона

 

[Протесты]

 

2 сентября в Софии во время протестов пострадали трое человек

 

[Пенсии]

 

Правительство прорабатывает индексацию пенсий работающим пенсионерам

 

[Культура]

 

Киностудия «Ленфильм» задолжала 22,7 млн рублей за электроэнергию

 

 

[В мире]

 

Канада отказалась признавать результаты президентских выборов в Белоруссии

 

Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии

 

Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии

 

18 августа поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

 

[Внешняя политика]

 

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Кахахстаном, Киргизией и Южной Кореей

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство одобрило проект о МРОТ и прожиточном минимуме

 

[Экономика]

 

Выручка малого и среднего бизнеса упала на 14% с 21 по 27 сентября

 

[Общество]

 

В Подмосковье задержали группировку, ставившую мигрантов на фиктивный учет

 

[Происшествия]

 

В Бурятии выявили превышение уровня аммиака и железа в реке Джида

 

[Протесты]

 

2 сентября в Минске более ста женщин выстроились в цепь солидарности

 

[Пенсии]

 

Правительство выделило средства на пенсии уволенным с военной службы

 

[Образование]

 

Мишустин вручил правительственные премии в области образования

Рабкор.ру
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20-10-2020 События, , 17
Хроники коронавируса 28
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