Дайджест новостей на 20.10.2020
[В мире]
Лукашенко допустил проведение новых выборов после изменения Конституции
17 августа главы стран Балтии и Польши выступили за новые выборы в Белоруссии
17 августа ЦИК Белоруссии ответил на жалобы по президентским выборам
17 августа Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии
[Внешняя политика]
МИД РФ призывает Apple не потакать властям Украины в вопросе с российскими приложениями
[Внутренняя политика]
Государственная Дума одобрила проект о направлении материнского капитала на иные цели
[Экономика]
Потребительская активность в Петербурге вернулась к уровню до ограничений по коронавирусу
[Общество]
Директора холмского порта на Сахалине дисквалифицировали на полгода за самоуправство
[Происшествия]
В Подмосковье задержан водитель автомобиля, перевозивший более 2 кг мефедрона
[Протесты]
2 сентября в Софии во время протестов пострадали трое человек
[Пенсии]
Правительство прорабатывает индексацию пенсий работающим пенсионерам
[Культура]
Киностудия «Ленфильм» задолжала 22,7 млн рублей за электроэнергию
[В мире]
Канада отказалась признавать результаты президентских выборов в Белоруссии
Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
18 августа поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку
[Внешняя политика]
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Кахахстаном, Киргизией и Южной Кореей
[Внутренняя политика]
Правительство одобрило проект о МРОТ и прожиточном минимуме
[Экономика]
Выручка малого и среднего бизнеса упала на 14% с 21 по 27 сентября
[Общество]
В Подмосковье задержали группировку, ставившую мигрантов на фиктивный учет
[Происшествия]
В Бурятии выявили превышение уровня аммиака и железа в реке Джида
[Протесты]
2 сентября в Минске более ста женщин выстроились в цепь солидарности
[Пенсии]
Правительство выделило средства на пенсии уволенным с военной службы
[Образование]
Мишустин вручил правительственные премии в области образования