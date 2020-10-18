Дайджест новостей на 18.10.2020

 

Дайджест новостей на 18.10.2020

 

[В мире]

 

17 августа в Минске вновь отметили перебои с интернетом

 

17 августа президент Германии призвал армию Белоруссии не применять силу

 

Макрон поддержал протесты в Белоруссии

 

17 августа в Минске восстановили работу интернета

 

Латвия готова принять белорусов, покинувших родину из-за протестов

 

[Внешняя политика]

 

Туроператоры опубликовали правила въезда для россиян в ОАЭ, Египет и на Мальдивы

 

[Внутренняя политика]

 

Власти Подмосковья рекомендуют перевести работников на удаленный режим работы

 

[Экономика]

 

Системно-значимые банки аннулировали более 29 тысяч заявок на кредитные каникулы

 

[Общество]

 

По делу шахты «Северная» в Воркуте начали судебное следствие

 

[Происшествия]

 

В Крыму загорелся санаторий Минобороны «Ялта»

 

[Протесты]

 

1 сентября армия взяла под контроль центр Бейрута после столкновений с протестующими

 

[Культура]

 

В историческом здании в карельском Приладожье открылась библиотека нового типа

 

[В мире]

 

17 августа в Германии подтвердили переговоры с Тихановской

 

17 августа в Европарламенте пригрозили объявить Лукашенко персоной нон грата

 

17 августа Зеленский провел закрытое совещание с силовиками по ситуации в Белоруссии

 

17 августа МИД Польши прокомментировал ситуацию в Белоруссии

 

17 августа Украина отозвала посла из Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

Венесуэла получила 850 тысяч упаковок инсулина из России

 

[Внутренняя политика]

 

«Единая Россия» предложила отделить самозанятых от наемных работников в Трудовом кодексе

 

[Экономика]

 

Профицит счета платежного баланса России за 9 месяцев снизился на 55,45%

 

[Общество]

 

В Бурятии выявили контрабанду лесоматериалов в Китай

 

[Происшествия]

 

В Воронежской области специалисты выявили утечку нефтепродуктов в реку

 

[Протесты]

 

2 сентября правозащитники сообщили о задержании 75 человек на протестах в Минске

 

[Образование]

 

В России представили проект расписания ОГЭ для учеников девятых классов в 2021 году

Рабкор.ру
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18-10-2020 События, , 29
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