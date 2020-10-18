Дайджест новостей на 18.10.2020
[В мире]
17 августа в Минске вновь отметили перебои с интернетом
17 августа президент Германии призвал армию Белоруссии не применять силу
Макрон поддержал протесты в Белоруссии
17 августа в Минске восстановили работу интернета
Латвия готова принять белорусов, покинувших родину из-за протестов
[Внешняя политика]
Туроператоры опубликовали правила въезда для россиян в ОАЭ, Египет и на Мальдивы
[Внутренняя политика]
Власти Подмосковья рекомендуют перевести работников на удаленный режим работы
[Экономика]
Системно-значимые банки аннулировали более 29 тысяч заявок на кредитные каникулы
[Общество]
По делу шахты «Северная» в Воркуте начали судебное следствие
[Происшествия]
В Крыму загорелся санаторий Минобороны «Ялта»
[Протесты]
1 сентября армия взяла под контроль центр Бейрута после столкновений с протестующими
[Культура]
В историческом здании в карельском Приладожье открылась библиотека нового типа
[В мире]
17 августа в Германии подтвердили переговоры с Тихановской
17 августа в Европарламенте пригрозили объявить Лукашенко персоной нон грата
17 августа Зеленский провел закрытое совещание с силовиками по ситуации в Белоруссии
17 августа МИД Польши прокомментировал ситуацию в Белоруссии
17 августа Украина отозвала посла из Белоруссии
[Внешняя политика]
Венесуэла получила 850 тысяч упаковок инсулина из России
[Внутренняя политика]
«Единая Россия» предложила отделить самозанятых от наемных работников в Трудовом кодексе
[Экономика]
Профицит счета платежного баланса России за 9 месяцев снизился на 55,45%
[Общество]
В Бурятии выявили контрабанду лесоматериалов в Китай
[Происшествия]
В Воронежской области специалисты выявили утечку нефтепродуктов в реку
[Протесты]
2 сентября правозащитники сообщили о задержании 75 человек на протестах в Минске
[Образование]
В России представили проект расписания ОГЭ для учеников девятых классов в 2021 году