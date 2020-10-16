Дайджест новостей на 16.10.2020

 

Дайджест новостей на 16.10.2020

 

[В мире]

 

Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих

 

Штаб Тихановской готов на переговоры с властями об уходе Лукашенко

 

16 августа кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в поддержку президента

 

16 августа в Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко

 

[Внешняя политика]

 

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

 

[Внутренняя политика]

 

В Пермском крае увеличили коечный фонд

 

[Экономика]

 

РЖД направит на железнодорожную инфраструктуру Новосибирской области 11,5 млрд рублей

 

[Общество]

 

Экс-главу Чехова будут судить по обвинению в мошенничестве на 7,3 млн рублей

 

[Происшествия]

 

В центре Москвы двое пострадали при перестрелке с поножовщиной

 

[Протесты]

 

1 сентября в Могилеве активист устроил провокацию на школьной линейке

 

[Пенсии]

 

Пенсии работающим пенсионерам можно повысить с 2021 года, считает Сергей Миронов

 

[Культура]

 

Исторический музей перевел на удаленный режим работы более 50% сотрудников

 

[В мире]

 

17 августа Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

 

17 августа Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

 

17 августа Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах

 

Великобритания не признала итоги президентских выборов в Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

В МИД Словакии отреагировали на высылку Россией трех дипломатов

 

[Внутренняя политика]

 

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

 

[Экономика]

 

В Минсельхозе рассказали, что почти 70% саженцев винограда в России импортные

 

[Общество]

 

В Петербурге задержали сотрудницу МВД, получающую зарплату за несуществующих сотрудников

 

[Происшествия]

 

В Москве по факту загрязнения реки Яуза проводится проверка

 

[Протесты]

 

1 сентября ОМОН разогнал протестующих студентов в Минске

 

[Пенсии]

 

Минтруд занимается вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам

 

[Культура]

 

Артисты Новосибирского театра оперы и балета отправлены на карантин из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией

Рабкор.ру
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16-10-2020 События, , 3
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