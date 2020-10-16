Дайджест новостей на 16.10.2020
[В мире]
Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих
Штаб Тихановской готов на переговоры с властями об уходе Лукашенко
16 августа кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в поддержку президента
16 августа в Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко
[Внешняя политика]
Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
[Внутренняя политика]
В Пермском крае увеличили коечный фонд
[Экономика]
РЖД направит на железнодорожную инфраструктуру Новосибирской области 11,5 млрд рублей
[Общество]
Экс-главу Чехова будут судить по обвинению в мошенничестве на 7,3 млн рублей
[Происшествия]
В центре Москвы двое пострадали при перестрелке с поножовщиной
[Протесты]
1 сентября в Могилеве активист устроил провокацию на школьной линейке
[Пенсии]
Пенсии работающим пенсионерам можно повысить с 2021 года, считает Сергей Миронов
[Культура]
Исторический музей перевел на удаленный режим работы более 50% сотрудников
[В мире]
17 августа Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии
17 августа Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ
17 августа Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах
Великобритания не признала итоги президентских выборов в Белоруссии
[Внешняя политика]
В МИД Словакии отреагировали на высылку Россией трех дипломатов
[Внутренняя политика]
Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей
[Экономика]
В Минсельхозе рассказали, что почти 70% саженцев винограда в России импортные
[Общество]
В Петербурге задержали сотрудницу МВД, получающую зарплату за несуществующих сотрудников
[Происшествия]
В Москве по факту загрязнения реки Яуза проводится проверка
[Протесты]
1 сентября ОМОН разогнал протестующих студентов в Минске
[Пенсии]
Минтруд занимается вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам
[Культура]
Артисты Новосибирского театра оперы и балета отправлены на карантин из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией