Дайджест новостей на 11.10.2020
[В мире]
Представитель Минобороны Белоруссии встретился с иностранными атташе
МИД Литвы прокомментировал итоги выборов в Белоруссии
В Германии призвали проверить результаты выборов в Белоруссии
[Внешняя политика]
Путин допустил применение российских сил против экстремистов в Белоруссии
[Внутренняя политика]
В Курской области возобновили диспансеризацию детей в интернатах и приютах
[Экономика]
«Транснефть» за полгода выплатила 5,2 млрд рублей компенсаций из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба»
[Общество]
Ущерб за порчу памятника герою СССР Арнольду Мари под Псковом заплатят родители подростков
[Происшествия]
Вода у Халактырского пляжа была отравлена из-за течи в коммерческом танкере
[Протесты]
29 августа в Белоруссии на акции протеста задержали 29 человек
29 августа в акциях протеста в Белоруссии участвовали 8,5 тысячи человек
30 августа в Минске произошла стычка между силовиками и митингующими
30 августа в Минске на акции протеста задержали 125 человек
[Пенсии]
В Госдуме поддержали предложение отменить накопительную пенсию
[Образование]
Минпросвещения утвердило федеральный перечень учебников
[В мире]
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию
Киев отверг причастность украинцев к дестабилизации ситуации в Белоруссии
[Внешняя политика]
Зюганов назвал белорусскую оппозицию «советом самозванцев»
[Внутренняя политика]
Минздрав предлагает сделать обязательной прививку от гриппа для работников сферы услуг
[Экономика]
Более 80% российских предпринимателей не поддерживает переход на четырехдневную неделю
[Общество]
Форум студенческих педагогических отрядов собрал в Сочи участников из 55 регионов
[Происшествия]
Пробы воды, песка и образцы морских организмов с побережья Камчатки отправили в Москву
[Протесты]
31 протестующие в Берлине попытались прорваться в бундестаг
30 августа в Белоруссии задержали 173 участника акций протеста
31 августа в Минске прошла несанкционированная акция с участием женщин
1 сентября в Минске прошли задержания на акции протеста студентов
[Пенсии]
В Совете Федерации призвали сохранить накопительную часть пенсии
[Образование]
Сотрудникам школ предложат сделать прививку от коронавируса в добровольном порядке