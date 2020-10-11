Дайджест новостей на 11.10.2020

 

Дайджест новостей на 11.10.2020

 

[В мире]

 

Представитель Минобороны Белоруссии встретился с иностранными атташе

 

МИД Литвы прокомментировал итоги выборов в Белоруссии

 

В Германии призвали проверить результаты выборов в Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

Путин допустил применение российских сил против экстремистов в Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

В Курской области возобновили диспансеризацию детей в интернатах и приютах

 

[Экономика]

 

«Транснефть» за полгода выплатила 5,2 млрд рублей компенсаций из-за инцидента  на нефтепроводе «Дружба»

 

[Общество]

 

Ущерб за порчу памятника герою СССР Арнольду Мари под Псковом заплатят родители подростков

 

[Происшествия]

 

Вода у Халактырского пляжа была отравлена из-за течи в коммерческом танкере

 

[Протесты]

 

29 августа в Белоруссии на акции протеста задержали 29 человек

 

29 августа в акциях протеста в Белоруссии участвовали 8,5 тысячи человек

 

30 августа в Минске произошла стычка между силовиками и митингующими

 

30 августа в Минске на акции протеста задержали 125 человек

 

[Пенсии]

 

В Госдуме поддержали предложение отменить накопительную пенсию

 

[Образование]

 

Минпросвещения утвердило федеральный перечень учебников

 

[В мире]

 

Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии

 

Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию

 

Киев отверг причастность украинцев к дестабилизации ситуации в Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

Зюганов назвал белорусскую оппозицию «советом самозванцев»

 

[Внутренняя политика]

 

Минздрав предлагает сделать обязательной прививку от гриппа для работников сферы услуг

 

[Экономика]

 

Более 80% российских предпринимателей не поддерживает переход на четырехдневную неделю

 

[Общество]

 

Форум студенческих педагогических отрядов собрал в Сочи участников из 55 регионов

 

[Происшествия]

 

Пробы воды, песка и образцы морских организмов с побережья Камчатки отправили в Москву

 

[Протесты]

 

31 протестующие в Берлине попытались прорваться в бундестаг

 

30 августа в Белоруссии задержали 173 участника акций протеста

 

31 августа в Минске прошла несанкционированная акция с участием женщин

 

1 сентября в Минске прошли задержания на акции протеста студентов

 

[Пенсии]

 

В Совете Федерации призвали сохранить накопительную часть пенсии

 

[Образование]

 

Сотрудникам школ предложат сделать прививку от коронавируса в добровольном порядке

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11-10-2020 События, , 17
Дайджест новостей на 09.10.2020Хроники коронавируса 27
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