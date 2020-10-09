Дайджест новостей на 09.10.2020
[В мире]
Армения и Азербайджан перешли к боевым действиям по всей линии контроля
Президенты Польши и стран Балтии предложили посредничество в Белоруссии
В ОБСЕ призвали Минск предпринять шаги по восстановлению доверия
[Внешняя политика]
Австрия объявила о высылке российского дипломата из-за шпионажа
[Внутренняя политика]
В Госдуму внесут законопроект о продуктовых сертификатах для малообеспеченных
[Экономика]
Безработица в России приблизилась к рекорду восьмилетней давности
[Общество]
В России в два раза сократилось количество внеплановых проверок пожарной безопасности
[Происшествия]
Что известно о загрязнении воды у Халактырского пляжа на Камчатке
[Протесты]
26 августа правозащитники сообщили о 40 задержанных участниках акций протеста в Белоруссии
26 августа ОМОН разогнал митингующих у Дома правительства в Минске
26 августа в Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе во время протестов
26 августа в Киеве прошла акция в поддержку белорусских протестующих
[Пенсии]
Минфин объяснил, почему не индексируются пенсии работающим пенсионерам
[Образование]
Правительство запретило детские кружки в подвалах и цокольных этажах
[В мире]
МИД Германии призвал усилить давление на власти Белоруссии
Послы ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске
Канцлер Австрии призвал ЕС отреагировать на ситуацию в Белоруссии
[Внешняя политика]
МИД объявил австрийского дипломата персоной нон грата
[Внутренняя политика]
В Минздраве считают, что вакцинация против коронавируса должна войти в календарь прививок
[Экономика]
Сбербанк переведет 50% сотрудников на удаленку после рекомендации столичной мэрии
[Общество]
Из аптек исчезают жизненно важные лекарства
[Происшествия]
В Минобороны отрицают причастность Тихоокеанского флота к загрязнению воды на Камчатке
[Протесты]
27 августа в Минске прошел митинг сторонников Лукашенко
27 августа в Минске прошли задержания протестующих
На несанкционированных акциях 27 августа в Минске задержали 114 человек
28 августа белорусские правозащитники заявили о 267 задержанных в центре Минска
[Пенсии]
В России изменится порядок получения пенсий на карту
[Культура]
Кабмин запретил запирать на время мероприятий двери стадионов, кинотеатров и музеев
[В мире]
Илон Маск предложил помощь Белоруссии
Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
[Внешняя политика]
Путин и Лукашенко обсудили шаги по стабилизации ситуации в Белоруссии
[Внутренняя политика]
В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды
[Экономика]
Магазин Wildberries зафиксировал рост спроса на маски в России на 126%
[Общество]
Обвиняемый в бандитизме бывший сити-менеджер Миасса Ардабьевский умер в больнице
[Происшествия]
Нижегородская журналистка Ирина Славина подожгла себя возле здания МВД и погибла
[Протесты]
28 августа в Минске прошла акция женщин против насилия
28 августа в Минске на акции с участием женщин прошли задержания
28 августа в Белоруссии в пятницу задержали 32 участника несанкционированных акций
29 августа в Харькове у здания суда прошел митинг в поддержку напавших на автобус
[Пенсии]
Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия
[Культура]
Театры в Москве могут оштрафовать на полмиллиона за несоблюдение масочного режима
[В мире]
Чешский премьер заявил о необходимости повторных выборов в Белоруссии
Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии
Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии
[Внешняя политика]
Лавров и замгоссекретаря США обсудили инцидент с Навальным
[Внутренняя политика]
Россиянам рекомендовали избегать излишних поездок и посещений многолюдных мест
[Экономика]
Потери туриндустрии из-за пандемии оцениваются в 1,5 трлн рублей
[Общество]
В томском НИИ заявили, что не вели связанных с делом арестованного ученого проектов
[Происшествия]
Следственный комитет начал проверку информации о гибели морских животных на Камчатке
[Протесты]
29 августа полиция в Берлине пресекла многотысячный марш «ковид-диссидентов»
29 августа в Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции
29 августа в Минске прошла женская акция протеста
29 августа у посольства России в Берлине произошли столкновения
[Пенсии]
Центробанк продлил сроки перевода пенсий на карты «Мир»
[Образование]
В Минобрнауки прокомментировали идею о введении студенческого капитала
[В мире]
14 августа ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги выборов
Болорусские пограничники объяснили патрулирование улиц в Бресте
Тихановская объявила о создании совета по передачи власти в Белоруссии
[Внешняя политика]
Захарова обвинила Литву во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии
[Внутренняя политика]
Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим из-за коронавируса
[Экономика]
Завод электротехнического оборудования для метро построят в Подмосковье в 2021 году
[Общество]
В России в августе количество разводов увеличилось в 8,7%
[Происшествия]
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России вернулась к показателям мая
[Протесты]
29 августа у российского посольства в Берлине задержали двести протестующих
30 августа в Портленде 19 человек задержали после поджога офиса Ассоциации полиции
30 августа протестующие в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады
30 августа при стрельбе в Портленде погиб человек
[Пенсии]
Профсоюзы предложили Мишустину отменить накопительную часть пенсии
[Образование]
Минпросвещения разработает для регионов систему оценки эффективности образования