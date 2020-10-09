Дайджест новостей на 09.10.2020

 

Дайджест новостей на 09.10.2020

 

[В мире]

 

Армения и Азербайджан перешли к боевым действиям по всей линии контроля

 

Президенты Польши и стран Балтии предложили посредничество в Белоруссии

 

В ОБСЕ призвали Минск предпринять шаги по восстановлению  доверия

 

[Внешняя политика]

 

Австрия объявила о высылке российского дипломата из-за шпионажа

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуму внесут законопроект о продуктовых сертификатах для малообеспеченных

 

[Экономика]

 

Безработица в России приблизилась к рекорду восьмилетней давности

 

[Общество]

 

В России в два раза сократилось количество внеплановых проверок пожарной безопасности

 

[Происшествия]

 

Что известно о загрязнении воды у Халактырского пляжа на Камчатке

 

[Протесты]

 

26 августа правозащитники сообщили о 40 задержанных участниках акций протеста в Белоруссии

 

26 августа ОМОН разогнал митингующих у Дома правительства в Минске

 

26 августа в Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе во время протестов

 

26 августа в Киеве прошла акция в поддержку белорусских протестующих

 

[Пенсии]

 

Минфин объяснил, почему не индексируются пенсии работающим пенсионерам

 

[Образование]

 

Правительство запретило детские кружки в подвалах и цокольных этажах

 

[В мире]

 

МИД Германии призвал усилить давление на власти Белоруссии

 

Послы ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске

 

Канцлер Австрии призвал ЕС отреагировать на ситуацию в Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

МИД объявил австрийского дипломата персоной нон грата

 

[Внутренняя политика]

 

В Минздраве считают, что вакцинация против коронавируса должна войти в календарь прививок

 

[Экономика]

 

Сбербанк переведет 50% сотрудников на удаленку после рекомендации столичной мэрии

 

[Общество]

 

Из аптек исчезают жизненно важные лекарства

 

[Происшествия]

 

В Минобороны отрицают причастность Тихоокеанского флота к загрязнению воды на Камчатке

 

[Протесты]

 

27 августа в Минске прошел митинг сторонников Лукашенко

 

27 августа в Минске прошли задержания протестующих

 

На несанкционированных акциях 27 августа в Минске задержали 114 человек

 

28 августа белорусские правозащитники заявили о 267 задержанных в центре Минска

 

[Пенсии]

 

В России изменится порядок получения пенсий на карту

 

[Культура]

 

Кабмин запретил запирать на время мероприятий двери стадионов, кинотеатров и музеев

 

[В мире]

 

Илон Маск предложил помощь Белоруссии

 

Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко

 

В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

 

[Внешняя политика]

 

Путин и Лукашенко обсудили шаги по стабилизации ситуации в Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды

 

[Экономика]

 

Магазин Wildberries зафиксировал рост спроса на маски в России на 126%

 

[Общество]

 

Обвиняемый в бандитизме бывший сити-менеджер Миасса Ардабьевский умер в больнице

 

[Происшествия]

 

Нижегородская журналистка Ирина Славина подожгла себя возле здания МВД и погибла

 

[Протесты]

 

28 августа в Минске прошла акция женщин против насилия

 

28 августа в Минске на акции с участием женщин прошли задержания

 

28 августа в Белоруссии в пятницу задержали 32 участника несанкционированных акций

 

29 августа в Харькове у здания суда прошел митинг в поддержку напавших на автобус

 

[Пенсии]

 

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

 

[Культура]

 

Театры в Москве могут оштрафовать на полмиллиона за несоблюдение масочного режима

 

[В мире]

 

Чешский премьер заявил о необходимости повторных выборов в Белоруссии

 

Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии

 

Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

Лавров и замгоссекретаря США обсудили инцидент с Навальным

 

[Внутренняя политика]

 

Россиянам рекомендовали избегать излишних поездок и посещений многолюдных мест

 

[Экономика]

 

Потери туриндустрии из-за пандемии оцениваются в 1,5 трлн рублей

 

[Общество]

 

В томском НИИ заявили, что не вели связанных с делом арестованного ученого проектов

 

[Происшествия]

 

Следственный комитет начал проверку информации о гибели морских животных на Камчатке

 

[Протесты]

 

29 августа полиция в Берлине пресекла многотысячный марш «ковид-диссидентов»

 

29 августа в Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции

 

29 августа в Минске прошла женская акция протеста

 

29 августа у посольства России в Берлине произошли столкновения

 

[Пенсии]

 

Центробанк продлил сроки перевода пенсий на карты «Мир»

 

[Образование]

 

В Минобрнауки прокомментировали идею о введении студенческого капитала

 

[В мире]

 

14 августа ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги выборов

 

Болорусские пограничники объяснили патрулирование улиц в Бресте

 

Тихановская объявила о создании совета по передачи власти в Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

Захарова обвинила Литву во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим из-за коронавируса

 

[Экономика]

 

Завод электротехнического оборудования для метро построят в Подмосковье в 2021 году

 

[Общество]

 

В России в августе количество разводов увеличилось в 8,7%

 

[Происшествия]

 

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России вернулась к показателям мая

 

[Протесты]

 

29 августа у российского посольства в Берлине задержали двести протестующих

 

30 августа в Портленде 19 человек задержали после поджога офиса Ассоциации полиции

 

30 августа протестующие в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады

 

30 августа при стрельбе в Портленде погиб человек

 

[Пенсии]

 

Профсоюзы предложили Мишустину отменить накопительную часть пенсии

 

[Образование]

 

Минпросвещения разработает для регионов систему оценки эффективности образования

 

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
9-10-2020 События, , 3
Хроники коронавируса 26Дайджест новостей на 11.10.2020
  См. также  
 
 
 