Хроники коронавируса 18

«Рабкор» по-прежнему продолжает следить за развитием пандемии коронавирусной инфекции в России и мире. За прошедшую неделю список стран, где эпидемия прошла снова уменьшился (см. Приложение) – из него выбыли Сен-Бартелеми, Лаос и Гренада. Количество стран, где эпидемия прошла, уменьшается уже четвертую неделю. Впрочем, количество стран, где эпидемия идет на спад, наоборот, увеличивается. На этой неделе улучшилась ситуация в Гватемале, Кот-д’Ивуаре, Французской Гвиане, Габоне, Мавритании, Мали, Южном Судане, Бенине и Либерии. Хотя на этой неделе есть страны, где раньше ситуация улучшалась, а теперь опять сильно ухудшилась: Австралия, Гонконг, Сербия, Судан и Того.

В России по данным официальной статистики эпидемия коронавируса идет на спад. По общему числу случаев заражения наша страна остается на четвертом месте в мире, по общему количеству летальных исходов – на одиннадцатом месте в мире. Первым регионом по ежедневному приросту больных по-прежнему остается Москва, вторым – Свердловская область. В Свердловской области при этом ежедневно выявляют все меньше и меньше случаев заражения, а в Москве количество выявленных заражений в день начало снова расти.

На прошлой неделе задержания на митингах проходили в Хабаровске, Екатеринбурге, Сургуте, Краснодаре и Москве. Рассмотрим данные о коронавирусе из регионов, к которым принадлежат эти города. Ситуация в Москве и в Свердловской области, столицей которой является Екатеринбург, была рассмотрена выше.

В Хабаровском крае число ежедневно выявляемых случаев заражения остается относительно высоким – больше 100 человек в день – но антирекорд 25 июля в 137 выявленных случаев за сутки на этой неделе побит не был. В Приморском крае, как и в Хабаровском, общее число случаев заражения превысило 7 000. В Приморском крае пиковое значение выявленных за сутки случаев заражения составило 112 случаев и случилось 24 июля. С тех пор каждый день выявляют все меньше и меньше. Учитывая, что инкубационный период болезни от 6 до 14, то установить жесткую корреляцию между митингами и ростом числа больных не удается.

Ханты-Мансийский автономный округ, к которому относится Сургут, занимает третье место среди регионов России по числу ежедневного прироста больных, несмотря на то, что этот показатель в течение месяца постоянно снижается. Общее число случаев заражения в этом регионе превысило 16 000 человек. В Краснодарском крае минимальный прирост числа больных был 13 июля, с тех пор этот показатель повышался и на сегодняшний день составляет 107 больных в сутки. Общее число случаев заражения в Краснодарском крае превысило 8 000 человек.

Таким образом, нет ситуация в регионах развивается по-разному, нет прямой зависимости между протестами и эпидемией коронавируса.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info .

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Таиланд, Дания, Чехия, Хорватия, Андорра, Италия, Ирландия, Литва, Испания, Турция, Япония, Куба, Словакия, Тунис, Латвия, Кипр, Нигер, Люксембург, Венгрия, Буркина-Фасо, Эстония, Уругвай, Сингапур, Португалия, Словения, Грузия, Норвегия, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Канада, Таджикистан, Майотта, Мальдивскиая республика, Россия, Перу, Джибути, Польша, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Бахрейн, Непал, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Иордания, Ямайка, Армения, Гана, Камерун, Никарагуа,

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Восточный Тимор (24), Ватикан (12), Британские