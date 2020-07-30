Дайджест новостей на 30.07.2020
[В мире]
В Белоруссии штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении усилий
Парламент Украины перенес рассмотрение закона о русском языке в школах
Китай запустил свою первую межпланетную станцию к Марсу
Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики не оправдал себя
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
[Внешняя политика]
Россия с 15 июля начала переговоры о возобновлении международных рейсов
[Внутренняя политика]
В Кремле отказались комментировать действия полиции на митингах
Сенаторы разработали реформу системы опеки и усыновления
[Экономика]
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%
[Общество]
Подробности убийства столетнего ветерана в Башкирии
[Происшествия]
Ущерб сельхозпосевам от крупных природных пожаров под Волгоградом составил 90 млн рублей
[Протесты]
В австралийских городах прошли акции протеста против расизма
Неизвестный поджег автобус перед дворцом президента Бразилии
[Пенсии]
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса
[Культура]
Умер создатель олимпийского мишки Виктор Чижиков
[В мире]
Республиканцы отказались от проведения предвыборного съезда во Флориде
Израильские вертолеты атаковали военные цели на юге Сирии
Трамп признал, что США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Интерпол отказал правоохранителям Молдавии в розыске беглого олигарха Плахотнюка
Австралия считает незаконными территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море
[Внешняя политика]
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
[Внутренняя политика]
В Подмосковье возобновляют работу кафе и рестораны
Собянин рассчитывает на проведение Дня города в сентябре
[Экономика]
На что «Норникель» тратит сотни миллионов, если инфраструктура остается ветхой
[Общество]
Мать-одиночку лишили пособия на ребенка из-за блога
[Происшествия]
В Техасе тысячи людей остались без электричества из-за урагана «Ханна»
[Протесты]
В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
В Сербии протестующие из-за мер против коронавируса прорвались в парламент
[Пенсии]
В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
[Культура]
На выставке «Портреты Федора Рокотова в собрании Историеского музея», которая открылась 29 июля, предъявили открытия, важные для истории русского искусства XVIII века
[В мире]
МИД КНР вырази США протест из-за «вторжения» в генконсульство в Хьюстоне
Китайские дипломаты покинул генконсульство в Хьюстоне
В ЛНР сообщили, что украинские силовики обстреляли поселок Золотое-5
Президент Турции встретился с главой Правительства национального согласия Ливии
ЕС ограничит экспорт технологий в Гонконг
[Внешняя политика]
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний
[Внутренняя политика]
Путин заявил, что главная задача экономической политики – восстановить уровень занятости
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
[Экономика]
Российская промышленность второй месяц подряд упала почти на 10%
[Общество]
Пожилые россияне стали реже обращаться за микрозаймами
[Происшествия]
Крановщик погиб при падении крана в котлован на стройплощадке у МКАД
[Протесты]
После шествия в воскресенье 19 июля был задержан сотрудник ДВО РАН Антон Расин
В Эфиопии число погибших в ходе протестов из-за смерти певца достигло 239
[Пенсии]
Депутаты «Справедливой России» разработали проект об индексации пенсий в соответствии с инфляцией
[Культура]
В американской больнице нашли тайник с работами модернистов