Дайджест новостей на 30.07.2020

 

Дайджест новостей на 30.07.2020

 

[В мире]

 

В Белоруссии штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении усилий

 

Парламент Украины перенес рассмотрение закона о русском языке в школах

 

Китай запустил свою первую межпланетную станцию к Марсу

 

Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики не оправдал себя

 

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

 

[Внешняя политика]

 

Россия с 15 июля начала переговоры о возобновлении международных рейсов

 

[Внутренняя политика]

 

В Кремле отказались комментировать действия полиции на митингах

 

Сенаторы разработали реформу системы опеки и усыновления

 

[Экономика]

 

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

 

[Общество]

 

Подробности убийства столетнего ветерана в Башкирии

 

[Происшествия]

 

Ущерб сельхозпосевам от крупных природных пожаров под Волгоградом составил 90 млн рублей

 

[Протесты]

 

В австралийских городах прошли акции протеста против расизма

 

Неизвестный поджег автобус перед дворцом президента Бразилии

 

[Пенсии]

 

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

 

[Культура]

 

Умер создатель олимпийского мишки Виктор Чижиков

 

[В мире]

 

Республиканцы отказались от проведения предвыборного съезда во Флориде

 

Израильские вертолеты атаковали военные цели на юге Сирии

 

Трамп признал, что США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса

 

Интерпол отказал правоохранителям Молдавии в розыске беглого олигарха Плахотнюка

 

Австралия считает незаконными территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море

 

[Внешняя политика]

 

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

 

[Внутренняя политика]

 

В Подмосковье возобновляют работу кафе и рестораны

 

Собянин рассчитывает на проведение Дня города в сентябре

 

[Экономика]

 

На что «Норникель» тратит сотни миллионов, если инфраструктура остается ветхой

 

[Общество]

 

Мать-одиночку лишили пособия на ребенка из-за блога

 

[Происшествия]

 

В Техасе тысячи людей остались без электричества из-за урагана «Ханна»

 

[Протесты]

 

В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов

 

В Сербии протестующие из-за мер против коронавируса прорвались в парламент

 

[Пенсии]

 

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

 

[Культура]

 

На выставке «Портреты Федора Рокотова в собрании Историеского музея», которая открылась 29 июля, предъявили открытия, важные для истории русского искусства XVIII века

 

[В мире]

 

МИД КНР вырази США протест из-за «вторжения» в генконсульство в Хьюстоне

 

Китайские дипломаты покинул генконсульство в Хьюстоне

 

В ЛНР сообщили, что украинские силовики обстреляли поселок Золотое-5

 

Президент Турции встретился с главой Правительства национального согласия Ливии

 

ЕС ограничит экспорт технологий в Гонконг

 

[Внешняя политика]

 

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний

 

[Внутренняя политика]

 

Путин заявил, что главная задача экономической политики – восстановить уровень занятости

 

Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом

 

[Экономика]

 

Российская промышленность второй месяц подряд упала почти на 10%

 

[Общество]

 

Пожилые россияне стали реже обращаться за микрозаймами

 

[Происшествия]

 

Крановщик погиб при падении крана в котлован на стройплощадке у МКАД

 

[Протесты]

 

После шествия в воскресенье 19 июля был задержан сотрудник ДВО РАН Антон Расин

 

В Эфиопии число погибших в ходе протестов из-за смерти певца достигло 239

 

[Пенсии]

 

Депутаты «Справедливой России» разработали проект об индексации пенсий в соответствии с инфляцией

 

[Культура]

 

В американской больнице нашли тайник с работами модернистов

Рабкор.ру
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30-7-2020 События, , 9
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