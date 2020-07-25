Хроники коронавируса 17

«Рабкор» по-прежнему следит за распространением пандемии коронавирусной инфекции в России и мире. За прошедшую неделю список стран, где эпидемия идет на спад (см. Приложение) пополнился. В него вошли Армения, Гана, Камерун, Никарагуа и Того. Однако, Замбия из этого списка выбыла, там снова наблюдается ухудшение ситуации. Список стран, где эпидемия прошла уже третью неделю не пополняется. На этой неделе из него выбыли Карибские Нидерланды, в этих заморских общинах Голландии выявили новые случаи заражения.

В России по данным официальной статистики эпидемия медленно идет на спад. По общему количеству случаев заражения наша страна продолжает оставаться на четвертом месте в мире, по общему количеству летальных исходов – на одиннадцатом. Количеству заражений в день на первом месте остается Москва, на второе место вышла Свердловская область. В Санкт-Петербурге, который раньше был на втором месте в России по этому показателю, количество выявленных случаев в день числа больных уменьшился.

В Хабаровском крае, наоборот, количество выявленных случаев в день увеличивается, но и количество выздоровевших тоже растет, так что общее количество больных стало меньше чем количество выздоровевших (2822 и 3840 соответственно по данным на сегодняшний день). В Приморском крае, не успели начаться митинги, как количество ежедневно выявляемых случаев тоже поползло вверх. С 15 июля этот показатель растет ежедневно. Впрочем, в Приморском крае количество больных значительно меньше, чем количество выздоровевших. В Приморском крае 1468 больных и 4525 выздоровевших. Что же касается применения силы, то власти если и действуют, то исподтишка. К примеру, ведущего youtube-канала «Штаб Навального в Хабаровске» неизвестные избили после митинга[1].

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info .

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Австралия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Гонконг, Таиланд, Дания, Чехия, Хорватия, Андорра, Италия, Ирландия, Литва, Испания, Турция, Япония, Куба, Словакия, Тунис, Латвия, Кипр, Нигер, Сербия, Люксембург, Венгрия, Буркина-Фасо, Эстония, Уругвай, Сингапур, Португалия, Словения, Грузия, Норвегия, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Канада, Таджикистан, Майотта, Мальдивскиая республика, Россия, Перу, Джибути, Польша, Афганистан, Судан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Бахрейн, Непал, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Иордания, Ямайка, Армения, Гана, Камерун, Никарагуа, Того.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Сен-Бартелеми (6), Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Восточный Тимор (24), Лаос (19), Ватикан (12), Британские Виргинские острова (8), остров Мэн (336), Бруней (141), Гренада (23).

[1] https://www.bbc.com/russian/news-53516998