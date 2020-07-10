Что происходит в Сербии?

В столице Сербии Белграде массовые протесты против власти. Неорганизованные протестующие толпы пытались проникнуть в здание Парламента Сербии,

но были разогнаны полицией, использовавшей дымовые шашки, газовые гранаты. Полностью экипированные полицейские, с конными юнитами, и с собаками,

не стеснялись использовать дубинки и подарили единственному СМИ освещавшему протест (телеканал N1 – ЦРУшное медиа на Балканах) массу “красивых” кадров.

Протесты происходят на фоне резкой вспышки короновируса в стране, когда после 1 смерти в день от короны, смертность резко подскочила до 10 (13 смертей на вторник).

Больницы переполнены, вновь открыт импровизированный военный госпиталь в главном ярмарочном павильоне.

Так же как и в России первый карантин был закончен под местные выборы, на которых “разгромно” победила партия правящего Президента Александра Вучича.

Действия же властей по борьбе с короновирусом, напоминают скорее не Москву, а Нижний Новгород. Где в виду ограниченности ресурсов и несколько отличных от

реальной борьбы с вирусом задач власти – власть демонстрирует крайне жёсткую риторику на фоне профанации защитных мер для населения. Не забывая при этом

выдавать в медиа бравурную картинку накала виртуальной борьбы. В целом же ситуация в этом вопросе очень похожа на российскую (с поправкой на отсутствие

такого субъекта как Москва).

Истоком протеста является, как и недовольство результатами прошедших выборов (грубые нарушения в отдельных участках были вынуждены признать даже официальные власти),

так и массовая истерия по пандемии. В Сербии так же как и в большинстве стран Европы этот вопрос нагнетается больше чем в России. Единственным требованием озвученным

протестующими является “арест Вучича”.

Александр Захаров

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