Что происходит в Сербии?
В столице Сербии Белграде массовые протесты против власти. Неорганизованные протестующие толпы пытались проникнуть в здание Парламента Сербии,
но были разогнаны полицией, использовавшей дымовые шашки, газовые гранаты. Полностью экипированные полицейские, с конными юнитами, и с собаками,
не стеснялись использовать дубинки и подарили единственному СМИ освещавшему протест (телеканал N1 – ЦРУшное медиа на Балканах) массу “красивых” кадров.
Протесты происходят на фоне резкой вспышки короновируса в стране, когда после 1 смерти в день от короны, смертность резко подскочила до 10 (13 смертей на вторник).
Больницы переполнены, вновь открыт импровизированный военный госпиталь в главном ярмарочном павильоне.
Так же как и в России первый карантин был закончен под местные выборы, на которых “разгромно” победила партия правящего Президента Александра Вучича.
Действия же властей по борьбе с короновирусом, напоминают скорее не Москву, а Нижний Новгород. Где в виду ограниченности ресурсов и несколько отличных от
реальной борьбы с вирусом задач власти – власть демонстрирует крайне жёсткую риторику на фоне профанации защитных мер для населения. Не забывая при этом
выдавать в медиа бравурную картинку накала виртуальной борьбы. В целом же ситуация в этом вопросе очень похожа на российскую (с поправкой на отсутствие
такого субъекта как Москва).
Истоком протеста является, как и недовольство результатами прошедших выборов (грубые нарушения в отдельных участках были вынуждены признать даже официальные власти),
так и массовая истерия по пандемии. В Сербии так же как и в большинстве стран Европы этот вопрос нагнетается больше чем в России. Единственным требованием озвученным
протестующими является “арест Вучича”.
Александр Захаров
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