Хроники коронавируса 13

«Рабкор» по-прежнему следит за распространением коронавирусной инфекции в России и мире. За прошедшую неделю пополнился список стран, где эпидемия отступает. В него вошли Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Гвинея, Уганда и Шри Ланка. Последняя вошла в этот список во второй раз. Ухудшилась ситуация в Болгарии и Сенегале, они выбывают из списка выздоравливающих стран. Список же стран, где эпидемия прошла не пополнялся численно: из него выбыли две страны и добавились две страны. Выбыли Папуа-Новая Гвинея и острова Теркс и Кайкос. Добавились островные страны: Бруней и остров Мэн. Европейские страны начали снимать ограничения, что вызвало в некоторых из них ухудшение ситуации. ВОЗ предупреждает, что может начаться вторая волна эпидемии[1]. Пока ситуация незначительно ухудшилась в Германии, Франции, Чехии, Румынии, Сербии, Греции и Грузии. Значительно ситуация ухудшалась за последние недели в таких европейских странах как Македония, Албания, Босния и Герцеговина и вот теперь еще и Болгария. Не справляется с эпидемией юго-восточная и наиболее бедная часть Европы.

В России по официальным данным наметилось некоторое улучшение ситуации. Число больных постепенно снижается. По количеству летальных исходов Россия продолжает оставаться на тринадцатом месте в мире. За прошедшую неделю по этому показателю Россия обогнала Канаду, а Россию в свою очередь обогнало Перу. По общему количеству заражений Россия обогнала два лидирующих по этому показателю штата США: Нью-Йорк и Калифорнию. Таким образом, ситуация продолжает оставаться непростой. Если тенденция к уменьшению количества больных продолжится, Россию можно будет на следующей неделе записать в страны, где эпидемия отступает. Однако, процесс выздоровления будет длительным.

На этой неделе начинается плебисцит об одобрении поправок к Конституции. На прошлой неделе оказалось, что для проводящих плебисцит учителей это мероприятие будет совпадать с другим не менее одиозным: с ЕГЭ. Однако, как выяснилось, многие учителя для проведения ЕГЭ, а значит и для организации голосования, должны были прервать свой отпуск[2]. Этот факт может только усилить накапливающееся раздражение. ЕГЭ с самого начала плебисцита начал на него влиять. Несколько участков для голосования не открылись вовремя, из-за того, что в школах, где они находятся, проводилось тестирование ЕГЭ[3]. Стоит отметить, что к концу недели плебисцитарного марафона, совмещенного с подготовкой к проведению ЕГЭ, к тому же в условиях пандемии организаторы могут начать совершать ошибки невнимательности.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info .

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Австралия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Гонконг, Таиланд, Израиль, Дания, Чехия, Финляндия, Хорватия, Андорра, Италия, Ирландия, Литва, Испания, Турция, Япония, Марокко, Куба, Словакия, Тунис, Латвия, Кипр, Нигер, Румыния, Сербия, Люксембург, Венгрия, Греция, Буркина-Фасо, Франция, Эстония, Уругвай, Босния и Герцеговина, Сингапур, Португалия, Словения, Грузия, Норвегия, Катар, Кувейт, Алжир, Замбия, Чад, Чили, Канада, Эквадор, Таджикистан, Майотта, Мальдивскиая республика.

Список стран, где эпидемия прошла.

Сен-Бартелеми, Ангилья, Сен-Пьер и Микелон, Макао, Сент-Китс и Невис, Сейшельские острова, Фарерские острова, Фолклендские острова, Восточный Тимор, Монтсеррат, Карибские Нидерланды, Аруба, Французская Полинезия, Лаос, Фиджи, Ватикан, Синт-Мартен, Британские Виргинские острова, остров Мэн, Бруней

[1] https://www.rbc.ru/society/25/06/2020/5ef4be779a7947d8c5532b7c

[2] https://activityedu.ru/News/primerno-300-tysyach-pedagogov-prervut-letniy-otpusk-dlya-provedeniya-ege/

[3] https://tass.ru/obschestvo/8812495