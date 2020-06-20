Хроники коронавируса 12

Продолжаем наблюдать за развитием пандемии коронавируса в России и в мире. За прошедшую неделю число стран, где пандемия прошла, уменьшилось: новые случаи были выявлены в трех странах, а 28 дней (два инкубационных периода) без новых случаев прошло только в двух. Новые случаи были выявлены в Эритрее, Доминике и Черногории. Эпидемия прошла на Британских Виргинских островах и в государственном образовании Синт-Мартен. Список стран, где эпидемия отступает, тоже понес потери, но в целом увеличился. Из списка выбыли Узбекистан, Македония, Панама, Доминиканская республика, Парагвай и Иордания. К списку добавились Чили, Канада, Эквадор, Сенегал, Таджикистан, Майотта и Мальдивская республика.

В России же ситуация продолжает оставаться нестабильной. Хотя на этой неделе были дни, когда число новых заражений было меньше восьми тысяч, в понедельник опять был пиковое значение общего числа болеющих – 245 580 человек. По общему количеству летальных исходов Россия продолжает оставаться на тринадцатом месте в мире. О том, что эпидемия коронавирусной инфекции перекинулась на регионы можно судить и по тому, что в некоторых из них отменяются парады Победы. На сегодняшний день парады отменены в Чувашии и Рязанской области[1]. В Петрозаводске парад перенесли на 30 сентября[2]. Власти Крыма, поколебавшись, решили все-таки провести парад[3].

Уменьшение скорости распространения инфекции, хотя бы по данным официальной статистики, будет использоваться властями не только для проведения голосования по поправкам к Конституции, но и для проведения ЕГЭ. Расписания этих мероприятий почти пересекаются – на неделю плебисцита попадают пробные экзамены[4]. Кстати, вероятно плебисцит будет проводиться в тех же школах, что и ЕГЭ, и теми же учителями. Вряд ли учителя, которые весной имели дело с дистанционным обучением, обрадованы перспективой сначала неделю проводить плебисцит, а потом участвовать в приеме экзаменов. Следовательно, можно предположить что, нас может ожидать волна если не увольнений, то заражений учителей в течение голосования. Координации и слаженности работы у избирательных комиссий от этого не прибавится.

Лилия Светлова

Приложение

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Австралия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Гонконг, Таиланд, Израиль, Дания, Чехия, Финляндия, Хорватия, Андорра, Италия, Ирландия, Литва, Испания, Турция, Япония, Марокко, Куба, Словакия, Тунис, Латвия, Кипр, Нигер, Румыния, Сербия, Люксембург, Венгрия, Греция, Буркина-Фасо, Франция, Эстония, Уругвай, Босния и Герцеговина, Сингапур, Португалия, Словения, Грузия, Норвегия, Болгария, Катар, Кувейт, Алжир, Замбия, Чад, Чили, Канада, Эквадор, Сенегал, Таджикистан, Майотта, Мальдивскиая республика.

Список стран, где эпидемия прошла.

Сен-Бартелеми, Ангилья, Сен-Пьер и Микелон, Макао, Сент-Китс и Невис, Сейшельские острова, Фарерские острова, Фолклендские острова, Восточный Тимор, Монтсеррат, Папуа-Новая Гвинея, острова Теркс и Кайкос, Карибские Нидерланды, Аруба, Французская Полинезия, Лаос, Фиджи, Ватикан, Синт-Мартен, Британские Виргинские острова.

[1] https://www.interfax-russia.ru/center/main/ryazanskaya-oblast-otkazalas-ot-provedeniya-parada-pobedy

https://www.interfax-russia.ru/volga/main/parada-v-chuvashii-24-iyunya-ne-budet

[2] https://www.interfax-russia.ru/northwest/main/parad-pobedy-v-petrozavodske-perenesli-na-30-sentyabrya

[3] https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/75-let-pobedy/vlasti-kryma-peredumali-otmenyat-parad-pobedy-v-simferopole

[4] http://ege.edu.ru/ru/main/schedule/