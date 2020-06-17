Дайджест новостей на 15.06.2020
[В мире]
Армянскую конституцию изменят без референдума
Безработица в Германии достигла четырехлетнего максимума
[Внешняя политика]
Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению нефтедобычи
[Внутренняя политика]
Минюст признал обоснованными введенные из-за коронавируса ограничения
Путин вывел Ростуризм из подчинения Минэкономразвития
Минздрав предложил изменить правила медосвидительствования водителей
[Экономика]
У радиостанции «Серебряный дождь» закончились деньги для продолжения вещания
[Общество]
Российское общество выйдет из карантина с изменившимися ценностями и политическими взглядами
[Происшествия]
В Петербурге на фоне пандемии заболел каждый пятый работник скорой помощи
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки
[Протесты]
В Чикаго задержали более 100 участников протестов
Во Флориде задержали водителя грузовика, въехавшего в толпу протестующих
В Миннеаполисе полиция разогнала протесты газом и резиновыми пулями
[Наука]
Как правительство отнимает земли и здания у ученых в счет собственных долгов
[В мире]
США сворачивают связи с Гонконгом
Бразилия перестала публиковать данные по общему числу случаев заражения коронавирусом
[Внешняя политика]
МИД РФ отреагировал на высылку двух дипломатов из Праги
[Внутренняя политика]
300 депутатов выступили против поправок к Конституции и «обнуления»
Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей
[Экономика]
«Аэрофлот» запустил оформление ваучеров за неиспользование из-за коронавируса билеты
[Общество]
Глава Мосгордумы объяснил годовой доход в два миллиарда рублей
[Происшествия]
В Иркутской области ликвидируют возгорание на нефтяной скважине
Новгородская прокуратура начала проверку после утечки мазута на реке Перетна
[Протесты]
В Москве прошла стихийная забастовка курьеров «Деливери-клаба»
Число задержаний в США с начала протестов превысило десять тысяч
После марша в память о Флойде в Лондоне задержали 13 человек
В Греции арестовали пятерых участников беспорядков возле посольства США
[Пенсии]
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
[Культура]
Как за три дня информация о том, что Роман Абрамович купил «Крик» Эдварда Мунка, обросла удивительными подробностями