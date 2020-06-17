Дайджест новостей на 15.06.2020

 

Дайджест новостей на 15.06.2020

 

[В мире]

 

Армянскую конституцию изменят без референдума

 

Безработица в Германии достигла четырехлетнего максимума

 

[Внешняя политика]

 

Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению нефтедобычи

 

[Внутренняя политика]

 

Минюст признал обоснованными введенные из-за коронавируса ограничения

 

Путин вывел Ростуризм из подчинения Минэкономразвития

 

Минздрав предложил изменить правила медосвидительствования водителей

 

[Экономика]

 

У радиостанции «Серебряный дождь» закончились деньги для продолжения вещания

 

[Общество]

 

Российское общество выйдет из карантина с изменившимися ценностями и политическими взглядами

 

[Происшествия]

 

В Петербурге на фоне пандемии заболел каждый пятый работник скорой помощи

 

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки

 

[Протесты]

 

В Чикаго задержали более 100 участников протестов

 

Во Флориде задержали водителя грузовика, въехавшего в толпу протестующих

 

В Миннеаполисе полиция разогнала протесты газом и резиновыми пулями

 

[Наука]

 

Как правительство отнимает земли и здания у ученых в счет собственных долгов

 

[В мире]

 

США сворачивают связи с Гонконгом

 

Бразилия перестала публиковать данные по общему числу случаев заражения коронавирусом

 

[Внешняя политика]

 

МИД РФ отреагировал на высылку двух дипломатов из Праги

 

[Внутренняя политика]

 

300 депутатов выступили против поправок к Конституции и «обнуления»

 

Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей

 

[Экономика]

 

«Аэрофлот» запустил оформление ваучеров за неиспользование из-за коронавируса билеты

 

[Общество]

 

Глава Мосгордумы объяснил годовой доход в два миллиарда рублей

 

[Происшествия]

 

В Иркутской области ликвидируют возгорание на нефтяной скважине

 

Новгородская прокуратура начала проверку после утечки мазута на реке Перетна

 

[Протесты]

 

В Москве прошла стихийная забастовка курьеров «Деливери-клаба»

 

Число задержаний в США с начала протестов превысило десять тысяч

 

После марша в память о Флойде в Лондоне задержали 13 человек

 

В Греции арестовали пятерых участников беспорядков возле посольства США

 

[Пенсии]

 

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

 

[Культура]

 

Как за три дня информация о том, что Роман Абрамович купил «Крик» Эдварда Мунка, обросла удивительными подробностями

Рабкор.ру
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17-6-2020 События, , 5
Хроники коронавируса 11Дайджест новостей на 17.06.2020
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