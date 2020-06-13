Хроники коронавируса 11

Продолжаем наблюдать за развитием пандемии нового коронавируса в России и в мире. За прошедшую неделю список стран, где эпидемия прошла (то есть где больше 28 дней не было новых случаев), пополнился маленькими, но известными странами. Болезнь ушла из Черногории, Арубы, Французской Полинезии, Лаоса, Фиджи и Ватикана. Однако, новые случаи заражения выявлены в Белизе, где до этого с 13 апреля не было новых больных. Список стран, где эпидемия отступает, тоже понес потери. Из него выбыли Албания и Коста Рика. Впрочем, добавилось шесть стран: Катар, Кувейт, Алжир, Замбия, Иордания и Чад.

В России же тенденция к улучшению продолжает оставаться слабой. Число ежедневно выявляемых случаев, несколько уменьшилось, но ниже восьми тысяч в день не падает. На этой неделе в понедельник число болеющих достигло максимума в 239 999 человек. По общему числу летальных исходов Россия поднялась на тринадцатое место в мире, обойдя Нидерланды. По-видимому, отмена режима самоизоляции и снятие ограничений были вызваны скорее экономическими и политическими причинами, чем медицинскими.

Обратимся теперь к бытовым наблюдениям. В связи с тем, что установилась теплая погода, а ограничения отменяют, на улице стало больше людей. Маски надевают больше при входе в магазин или в транспорт, да и в магазинах правило о ношении масок соблюдают не строго, несмотря на предупреждение о штрафах. Отделения банков, раньше закрывавшиеся к четырем часам дня, теперь снова работают до восьми вечера. Однако, не все торговые точки смогли пережить квазикарантинные меры. Некоторые киоски, раньше занимавшиеся продажей еды, теперь закрылись. Должно быть, покупатели почти всю весну предпочитали делать покупки в магазинах, отличающихся большим ассортиментом, а не в ларьках, что и привело к закрытию. Даже некоторые маленькие салоны сотовой связи больше не работают. Вероятно, люди предпочитают платить за телефон и делать денежные переводы, не выходя из дома, а от покупку техники отложили до лучших времен.

Лилия Светлова

Приложение

Список стран, где эпидемия отступает. Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Австралия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Гонконг, Таиланд, Израиль, Дания, Чехия, Финляндия, Хорватия, Андорра, Италия, Ирландия, Узбекистан, Македония, Литва, Испания, Турция, Япония, Марокко, Куба, Словакия, Тунис, Латвия, Кипр, Нигер, Румыния, Сербия, Люксембург, Венгрия, Греция, Буркина-Фасо, Франция, Панама, Эстония, Уругвай, Босния и Герцеговина, Сингапур, Португалия, Словения, Грузия, Доминиканская республика, Норвегия, Болгария, Парагвай, Катар, Кувейт, Алжир, Замбия, Иордания, Чад.

Список стран, где эпидемия прошла.

Сен-Бартелеми, Ангилья, Сен-Пьер и Микелон, Макао, Эритрея, Сент-Китс и Невис, Сейшельские острова, Фарерские острова, Фолклендские острова, Восточный Тимор, Монтсеррат, Папуа-Новая Гвинея, острова Теркс и Кайкос, Карибские Нидерланды, Черногория, Аруба, Французская Полинезия, Лаос, Фиджи, Ватикан.