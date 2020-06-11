Дайджест новостей на 09.06.2020
[В мире]
Дональд Трамп запретил въезд в США ученым и аспирантам из Китая
Израиль нанес авиаудары по Сирии
[Внешняя политика]
Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
[Внутренняя политика]
День голосования по поправкам в Конституцию будет выходным
В Норильске и на Таймыре введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов
Власти Подмосковья заявили об отсутствии условий для снятия ограничений
[Экономика]
У 40% россиян во время эпидемии сократилась зарплата
[Общество]
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
[Происшествия]
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Северодвинск закрыли с 6 июня из-за коронавируса
[Протесты]
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок
[Пенсии]
В Подмосковье малоимущим семьям и пенсионерам бесплатно выдадут маски
[Образование]
Минпросвещения рекомендовало регионам провести 27 июня выпускные в онлайн-формате