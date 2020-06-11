Дайджест новостей на 09.06.2020

 

Дайджест новостей на 09.06.2020

 

[В мире]

 

Дональд Трамп запретил въезд в США ученым и аспирантам из Китая

 

Израиль нанес авиаудары по Сирии

 

[Внешняя политика]

 

Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

 

[Внутренняя политика]

 

День голосования по поправкам в Конституцию будет выходным

 

В Норильске и на Таймыре введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов

 

Власти Подмосковья заявили об отсутствии условий для снятия ограничений

 

[Экономика]

 

У 40% россиян во время эпидемии сократилась зарплата

 

[Общество]

 

Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

 

[Происшествия]

 

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

 

Северодвинск закрыли с 6 июня из-за коронавируса

 

[Протесты]

 

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

 

В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок

 

[Пенсии]

 

В Подмосковье малоимущим семьям и пенсионерам бесплатно выдадут маски

 

[Образование]

 

Минпросвещения рекомендовало регионам провести 27 июня выпускные в онлайн-формате

 

Рабкор.ру
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11-6-2020 События, , 4
Ценности компании «Новомет»Дайджест новостей на 11.06.2020
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