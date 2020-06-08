Дайджест новостей на 08.06.2020

 

Дайджест новостей на 08.06.2020

 

[В мире]

 

В Испании приняли закон о минимальном прожиточном доходе

 

Швеции университеты возобновят работу в очном режиме с 15 июня

 

[Внешняя политика]

 

В России опровергли отправку военных самолетов в Ливию

 

[Внутренняя политика]

 

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

 

Парикмахерские Подмосковья открылись с  3 июня

 

Власти Москвы не будут вводить новые штрафы за отсутствие масок или перчаток на улицах

 

Отелям и санаториям Крыма с 15 июня разрешат принимать на отдых жителей региона

 

[Экономика]

 

Центробанк зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян

 

[Общество]

 

Планы на отпуск срываются из-за коронавируса у половины россиян

 

[Происшествия]

 

Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы

 

Вывозной рейс из Душамбе вылетел в Москву

 

[Протесты]

 

Власти Миннеаполиса запросили поддержку Нацгвардии из-за беспорядков

 

В Барселоне сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода

 

[Образование]

 

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

 

[В мире]

 

США прекращают все отношения с ВОЗ

 

На Гоа начнут борьбу с нелегальными отелями

 

[Внешняя политика]

 

Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии

 

[Внутренняя политика]

 

Путин назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля

 

В Свердловской области продлили действие мер, введенных из-за распространения коронавируса

 

Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

 

[Экономика]

 

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

 

[Общество]

 

Политолога Платошкина отправили под домашний арест по делу о распространении фейков

 

[Происшествия]

 

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

 

В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

 

[Протесты]

 

В США протестующие из-за смерти афроамериканца заблокировали шоссе

 

В Миннеаполисе одна из линий метро приостановила работу из-за беспорядков

 

[Пенсии]

 

Пособия и пенсии защитили от судебных приставов

 

[Наука]

 

В Татарстане закрывается Институт истории имени Ш. Марджани

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
8-6-2020 События, , 28
Дайджест новостей на 06.06.2020
  См. также  
 
 
 