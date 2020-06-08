Дайджест новостей на 08.06.2020
[В мире]
В Испании приняли закон о минимальном прожиточном доходе
Швеции университеты возобновят работу в очном режиме с 15 июня
[Внешняя политика]
В России опровергли отправку военных самолетов в Ливию
[Внутренняя политика]
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Парикмахерские Подмосковья открылись с 3 июня
Власти Москвы не будут вводить новые штрафы за отсутствие масок или перчаток на улицах
Отелям и санаториям Крыма с 15 июня разрешат принимать на отдых жителей региона
[Экономика]
Центробанк зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян
[Общество]
Планы на отпуск срываются из-за коронавируса у половины россиян
[Происшествия]
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
Вывозной рейс из Душамбе вылетел в Москву
[Протесты]
Власти Миннеаполиса запросили поддержку Нацгвардии из-за беспорядков
В Барселоне сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода
[Образование]
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
[В мире]
США прекращают все отношения с ВОЗ
На Гоа начнут борьбу с нелегальными отелями
[Внешняя политика]
Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии
[Внутренняя политика]
Путин назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля
В Свердловской области продлили действие мер, введенных из-за распространения коронавируса
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
[Экономика]
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
[Общество]
Политолога Платошкина отправили под домашний арест по делу о распространении фейков
[Происшествия]
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное
В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
[Протесты]
В США протестующие из-за смерти афроамериканца заблокировали шоссе
В Миннеаполисе одна из линий метро приостановила работу из-за беспорядков
[Пенсии]
Пособия и пенсии защитили от судебных приставов
[Наука]
В Татарстане закрывается Институт истории имени Ш. Марджани