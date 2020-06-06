Хроники коронавируса 10

За истекшую неделю список стран, где эпидемия прошла пополнился еще двумя: островами Таркс и Кайкос, а также Карибскими Нидерландами. Однако, из этого списка выбыла Новая Каледония. По-видимому, эпидемия быстрее проходит на островах, где легко прервать контакты с внешним миром. К сожалению, не на всех островах дела идут гладко, как показывает пример Шри Ланки, где на прошедшей неделе количество больных снова начало расти. Список стран, где эпидемия отступает, тоже пополнился. В него попали Доминиканская республика, Норвегия, Болгария и Парагвай.

В России же по данным официальной статистики наметилась очень неустойчивая тенденция к улучшению ситуации. Впрочем, общее количество случаев заражения так велико, что это сказывается на статистике количестве летальных исходов. По этому показателю Россия поднялась за неделю на четырнадцатое место в мире, обогнав Турцию и Китай. В последнее время также появилась страна, которая может обогнать Россию по числу случаев заражения. Это – Индия, там число заражений в день превысило российские показатели. На то, что ситуация продолжает оставаться сложной, указывают и некоторые новости. Например, город Северодвинск в Архангельской области закрывают из-за вспышки коронавируса[1]. А в Тольятти больницы переполнены пациентами[2].

И наконец, стоит обратиться к анализу эпидемиологической ситуации в мире, проведенному В. В. Путиным. 22 мая президент России прокомментировал показатели смертности на 100 тысяч населения в нескольких странах следующим образом. «Я посмотрел данные. Смертность на 100 тысяч населения. Сан-Марино на первом месте, потом Бельгия, Андорра на третьем. Это в горах происходит такое серьезное или там просто сложнее оказывать помощь медицинскую?»[3] Приступая к комментированию этого замечания, стоит отметить, что Андорра и Сан Марино – это карликовые государства Европы, численность населения ни в одной из этих двух стран не превышает ста тысяч человек. Поэтому 51 и 42 летальных исходов в этих странах оказалось достаточно, чтобы показатель смертности на 100 тысяч человек населения зашкалил. Стоит добавить, что читатель может найти Андорру в списке стран, где эпидемия отступает. Остается Бельгия, которая расположена на равнине и в которой действительно много летальных исходов (9566 на сегодняшний день). Впрочем, знание того, что где-то ситуация хуже, чем у нас, может, конечно, утешить, но не сделает ситуацию в нашей стране лучше.

Лилия Светлова

Приложение

Список стран, где эпидемия отступает. Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Австралия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Гонконг, Таиланд, Израиль, Дания, Чехия, Финляндия, Хорватия, Андорра, Италия, Ирландия, Узбекистан, Македония, Литва, Испания, Турция, Япония, Марокко, Куба, Словакия, Тунис, Латвия, Кипр, Нигер, Коста Рика, Румыния, Сербия, Люксембург, Венгрия, Греция, Албания, Буркина-Фасо, Франция, Панама, Эстония, Уругвай, Босния и Герцеговина, Сингапур, Португалия, Словения, Грузия, Доминиканская республика, Норвегия, Болгария, Парагвай.

Список стран, где эпидемия прошла.

Сен-Бартелеми, Ангилья, Сен-Пьер и Микелон, Макао, Эритрея, Сент-Китс и Невис, Сейшельские острова, Фарерские острова, Фолклендские острова, Восточный Тимор, Белиз, Монтсеррат, Папуа-Новая Гвинея, острова Теркс и Кайкос, Карибские Нидерланды

[1] https://www.interfax.ru/russia/711826

[2] https://www.interfax.ru/russia/711884

[3] https://www.1tv.ru/news/2020-05-22/386345-vladimir_putin_provel_bolshoe_soveschanie_po_situatsii_s_epidemiey_koronavirusa_v_rossii