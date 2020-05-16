Хроники коронавируса 7

За прошедшую неделю коронавирус проник еще в одну страну. Первый случай заражения зарегистрирован в Лесото. В Азербайджане и в Ливане, где раньше эпидемия шла на спад, ситуация снова ухудшилась. За неделю к странам, где ситуация по данным статистики улучшается, присоединились Румыния, Сербия, Люксембург, Венгрия, Греция, Албания и Буркина-Фасо. В Заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелон и в Западной Сахаре (это спорная территория в Северной Африке) вспышка коронавирусной инфекции прошла.

Ситуация в России продолжает ухудшаться. На этой неделе в понедельник 11 мая Россия обогнала Италию по числу случаев заражения. Сегодня Россия находится по одним данным на втором, по другим на третьем месте по этому показателю. Однако у России появился «конкурент». В Бразилии ситуация ухудшилась настолько, что ежедневно там заболевать стало больше людей чем в России. По количеству смертей Россия перешла на семнадцатое место в мире. Если, конечно, официальная статистика соответствует действительности. Об этом много пишут в социальных сетях, а кроме того данные за апрель показали аномальное превышение уровня среднесезонной смертности (18%). 1800 «не атрибутированных» смертей дают основание подозревать, что далеко не все жертвы инфекции были учтены.

Что касается бытовых наблюдений, то в связи с переходом на так называемый масочно-перчаточный режим магазины еще в выходные развесили на дверях объявления, о том, что покупатели должны быть в масках и перчатках. Правило это, однако, соблюдается не всегда. Кстати, перчатки средних размеров сложно найти в продаже. Некоторые магазины сами выдают маски бесплатно, но это пока редкое исключение. Также стало сложно найти в продаже лампочки накаливания. В связи с тем, что теперь больше людей сидит дома, на лампочки повысился спрос, а предложение наоборот уменьшилось, ведь магазины, где продаются товары для дома, по большей части закрыты. Кстати о спросе, в магазинах прежде всего раскупают товары со скидкой. Видимо, покупатели стараются экономить. Несмотря на продление режима самоизоляции, на улицах стали появляться торговцы с машин и продавцы с лотков. В целом, на улице стало больше людей. Похоже, сказывается солнечная погода. Появились компании на лавочках и, реже, дети на детских площадках.

Лилия Светлова

Список стран, где эпидемия отступает

Страны расположены в хронологическом порядке

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Австралия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Гонконг, Таиланд, Израиль, Дания, Чехия, Финляндия, Хорватия, Андорра, Италия, Ирландия, Узбекистан, Македония, Литва, Испания, Турция, Япония, Марокко, Куба, Словакия, Джибути, Тунис, Латвия, Киргизия, Кипр, Нигер, Коста Рика, Румыния, Сербия, Люксембург, Венгрия, Греция, Албания, Буркина-Фасо.