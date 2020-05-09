9 мая 2020: праздник на пустых улицах

Празднование Дня Победы в России сопровождалось задержаниями активистов, проведших на улице небольшие шествия в Москве, Петропавловске-Камчатском, Примаурье и других регионах. Правда, всех задержанных и обвиненных в нарушении правил самоизоляции быстро отпускали. Большинство задержанных были членами Левого Фронта и КПРФ.

В ряде регионов акции прошли без эксцессов. Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в своем Телеграм-канале комментировал произошедшее:

«Сегодня коммунисты, комсомольцы и ветераны Иркутска провели акцию, посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы пронесли от сквера им. Кирова до мемориала «Вечный огонь» увеличенную копию Знамени Победы и возложили цветы в память о погибших защитниках Родины. В шествии приняли участие ветераны войны Константин Познянский и Жан Синепольский, секретариат Иркутского обкома КПРФ, депутаты Законодательного собрания, депутаты думы Иркутска.

Но в целом по стране праздник проходил сегодня невесело. Создается неприятное ощущение, когда над пустыми и безжизненными городами, включая Москву, летает военная авиация, а где-то по обезлюдевшим улицам проезжает военная техника. В Петропавловске-Камчатском, Мосвке и некоторых других городах Российской Федерации даже прошли задержания участников памятных акций. Вызывает удивление, когда в одном случае задерживают за то, что несколько человек, соблюдая правила социального дистанцирования, стоят на улице и под гармошку поют военные песни, а в новостях по центральным каналам показывают как то же самое происходит в других городах и без масок, и все без каких-либо санитарных расстояний, и это ставятся в пример.

Власть допустила ошибку, задерживая сегодня активистов, которые вышли, чтобы почтить день Победы. Причем задерживая выборочно, исходя из политической принадлежности тех, кто вышел из дома. Так, в Москве и ряде других городов были задержаны представители КПРФ, хотя они соблюдали все санитарные нормы — и дистанцию и другие правила. Мирно пели военные песни, никак не нарушая закон.

Власти явно запутались, так и не решив, что поощрять, а что запрещать 9 мая. К сожалению, это не единственный вопрос, по которому они не могут определиться».

https://t.me/tovarish_levchenko

Телеграм-канал «Преемник» заявил, что главным ковид-диссидентом «в Иркутской области экс-губернатор Левченко».

https://t.me/preemnik

В свою очередь Борис Кагарлицкий прокомментировал произошедшее в своём канале:

«Занятно, что организаторов небольших шествий 9 мая уже записали в COVID-диссиденты. Хотя, насколько мне известно, никто из них эпидемию не отрицает, участники акций были в масках и соблюдали социальную дистанцию, что хорошо видно из иркутского видео, которое я опубликовал ранее. Тут, однако, интересно другое. Если завтра в каком-нибудь городе озверевший от безнадежности и ошалевший от изоляции народ выйдет протестовать, их всех тоже запишут в COVID-диссиденты. Хотя дело не в том, что не верят в угрозу вируса, а в том, что над людьми нависла ещё и угроза голода».

https://t.me/kagarlitsky