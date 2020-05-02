Дайджест новостей на 02.05.2020

 

Дайджест новостей на 02.05.2020

 

[В мире]

 

В Узбекистане закрыли все аэропорты

 

https://ria.ru/20200328/1569295746.html

 

В США впервые объявили режим масштабного бедствия во всех штатах

 

https://www.kommersant.ru/doc/4320458

 

Франция продлила режим самоизоляции и оставила границы закрытыми

 

https://tass.ru/obschestvo/8234143

 

[Внешняя политика]

 

Американский эсминец зашел в Черное моря

 

https://ria.ru/20200413/1569991296.html

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

 

https://ria.ru/20200329/1569326957.html

 

МВД РФ из-за коронавируса приостановило личный прием граждан

 

https://www.interfax.ru/russia/701085

 

Путин поручил определить перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса

 

https://ria.ru/20200329/1569306913.html

 

[Экономика]

 

Поставщик картофеля фри для McDonald’s в России временно приостановил работу завода

 

https://tass.ru/ekonomika/8305903

 

[Общество]

 

Богатым русским стало негде лечиться

 

https://www.gazeta.ru/comments/column/mironova/13017577.shtml

 

[Происшествия]

 

Из Молдавии на родину отправили более тысячи россиян

 

https://ria.ru/20200329/1569309571.html

 

На Сахалине открыли отделение больницы для пациентов с пневмонией

 

https://ria.ru/20200330/1569334542.html

 

[Протесты]

 

Во Владикавказе арестовали еще восьмерых участников митинга

 

https://ria.ru/20200422/1570417711.html

 

[Пенсии]

 

В Пенсионном фонде опровергли данные о затягивании сроков назначении пенсии ветерану

 

https://ria.ru/20200420/1570317423.html

 

[Образование]

 

Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова объявил о крупнейшей в истории вуза реформе

 

https://newizv.ru/news/society/24-04-2020/administrativnuyu-reformu-mgu-nazvali-amoralnoy-i-nedemokratichnoy

 

[В мире]

 

Президент Бразилии предложил открыть границы страны

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8275707

 

В Испании продлили режим повышенной готовности

 

https://lenta.ru/news/2020/04/18/spain/

 

В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса

 

https://iz.ru/1002828/2020-04-22/v-oon-predupredili-o-golode-bibleiskogo-masshtaba-iz-za-koronavirusa

 

[Внешняя политика]

 

Россия получила от США штамм коронавируса для создания вакцины

 

https://www.interfax.ru/russia/704034

 

[Внутренняя политика]

 

Путин поручил с июня начать ежемесячные выплаты на детей до семи лет

 

https://ria.ru/20200329/1569307812.html

 

Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение

 

https://www.interfax.ru/russia/701269

 

В четырех регионах России создали группировки войск для борьбы с коронавирусом

 

https://www.interfax.ru/russia/700929

 

[Экономика]

 

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

 

https://www.kommersant.ru/doc/4327054

 

[Общество]

 

На какие нарушения со стороны работодателей чаще всего жалуются россияне

 

https://www.kommersant.ru/doc/4317229

 

[Происшествия]

 

В московском метро начали дезинфицировать вентиляционные шахты

 

https://ria.ru/20200330/1569338550.html

 

Две больницы в Петербурге перепрофилировали под пациентов с пневмонией

 

https://ria.ru/20200330/1569341488.html

 

[Протесты]

 

В Грузии задержали трех протестующих против продления ЧП

 

https://ria.ru/20200423/1570477734.html

 

[Пенсии]

 

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до октября

 

https://ria.ru/20200424/1570502813.html

 

[Наука]

 

Пуски российских «Союзов» с космодрома Куру возобновят в сентябре

 

https://ria.ru/20200419/1570272177.html

 

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
2-5-2020 События, , 36
Студентов-медиков в Петербурге мобилизуют на эпидемию
  См. также  
 
 
 