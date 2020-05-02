Дайджест новостей на 02.05.2020

[В мире]

В Узбекистане закрыли все аэропорты

https://ria.ru/20200328/1569295746.html

В США впервые объявили режим масштабного бедствия во всех штатах

https://www.kommersant.ru/doc/4320458

Франция продлила режим самоизоляции и оставила границы закрытыми

https://tass.ru/obschestvo/8234143

[Внешняя политика]

Американский эсминец зашел в Черное моря

https://ria.ru/20200413/1569991296.html

[Внутренняя политика]

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

https://ria.ru/20200329/1569326957.html

МВД РФ из-за коронавируса приостановило личный прием граждан

https://www.interfax.ru/russia/701085

Путин поручил определить перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса

https://ria.ru/20200329/1569306913.html

[Экономика]

Поставщик картофеля фри для McDonald’s в России временно приостановил работу завода

https://tass.ru/ekonomika/8305903

[Общество]

Богатым русским стало негде лечиться

https://www.gazeta.ru/comments/column/mironova/13017577.shtml

[Происшествия]

Из Молдавии на родину отправили более тысячи россиян

https://ria.ru/20200329/1569309571.html

На Сахалине открыли отделение больницы для пациентов с пневмонией

https://ria.ru/20200330/1569334542.html

[Протесты]

Во Владикавказе арестовали еще восьмерых участников митинга

https://ria.ru/20200422/1570417711.html

[Пенсии]

В Пенсионном фонде опровергли данные о затягивании сроков назначении пенсии ветерану

https://ria.ru/20200420/1570317423.html

[Образование]

Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова объявил о крупнейшей в истории вуза реформе

https://newizv.ru/news/society/24-04-2020/administrativnuyu-reformu-mgu-nazvali-amoralnoy-i-nedemokratichnoy

[В мире]

Президент Бразилии предложил открыть границы страны

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8275707

В Испании продлили режим повышенной готовности

https://lenta.ru/news/2020/04/18/spain/

В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса

https://iz.ru/1002828/2020-04-22/v-oon-predupredili-o-golode-bibleiskogo-masshtaba-iz-za-koronavirusa

[Внешняя политика]

Россия получила от США штамм коронавируса для создания вакцины

https://www.interfax.ru/russia/704034

[Внутренняя политика]

Путин поручил с июня начать ежемесячные выплаты на детей до семи лет

https://ria.ru/20200329/1569307812.html

Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение

https://www.interfax.ru/russia/701269

В четырех регионах России создали группировки войск для борьбы с коронавирусом

https://www.interfax.ru/russia/700929

[Экономика]

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

https://www.kommersant.ru/doc/4327054

[Общество]

На какие нарушения со стороны работодателей чаще всего жалуются россияне

https://www.kommersant.ru/doc/4317229

[Происшествия]

В московском метро начали дезинфицировать вентиляционные шахты

https://ria.ru/20200330/1569338550.html

Две больницы в Петербурге перепрофилировали под пациентов с пневмонией

https://ria.ru/20200330/1569341488.html

[Протесты]

В Грузии задержали трех протестующих против продления ЧП

https://ria.ru/20200423/1570477734.html

[Пенсии]

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до октября

https://ria.ru/20200424/1570502813.html

[Наука]

Пуски российских «Союзов» с космодрома Куру возобновят в сентябре

https://ria.ru/20200419/1570272177.html