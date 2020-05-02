Дайджест новостей на 02.05.2020
[В мире]
В Узбекистане закрыли все аэропорты
https://ria.ru/20200328/1569295746.html
В США впервые объявили режим масштабного бедствия во всех штатах
https://www.kommersant.ru/doc/4320458
Франция продлила режим самоизоляции и оставила границы закрытыми
https://tass.ru/obschestvo/8234143
[Внешняя политика]
Американский эсминец зашел в Черное моря
https://ria.ru/20200413/1569991296.html
[Внутренняя политика]
Правительство уточнило список товаров первой необходимости
https://ria.ru/20200329/1569326957.html
МВД РФ из-за коронавируса приостановило личный прием граждан
https://www.interfax.ru/russia/701085
Путин поручил определить перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса
https://ria.ru/20200329/1569306913.html
[Экономика]
Поставщик картофеля фри для McDonald’s в России временно приостановил работу завода
https://tass.ru/ekonomika/8305903
[Общество]
Богатым русским стало негде лечиться
https://www.gazeta.ru/comments/column/mironova/13017577.shtml
[Происшествия]
Из Молдавии на родину отправили более тысячи россиян
https://ria.ru/20200329/1569309571.html
На Сахалине открыли отделение больницы для пациентов с пневмонией
https://ria.ru/20200330/1569334542.html
[Протесты]
Во Владикавказе арестовали еще восьмерых участников митинга
https://ria.ru/20200422/1570417711.html
[Пенсии]
В Пенсионном фонде опровергли данные о затягивании сроков назначении пенсии ветерану
https://ria.ru/20200420/1570317423.html
[Образование]
Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова объявил о крупнейшей в истории вуза реформе
https://newizv.ru/news/society/24-04-2020/administrativnuyu-reformu-mgu-nazvali-amoralnoy-i-nedemokratichnoy
[В мире]
Президент Бразилии предложил открыть границы страны
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8275707
В Испании продлили режим повышенной готовности
https://lenta.ru/news/2020/04/18/spain/
В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса
https://iz.ru/1002828/2020-04-22/v-oon-predupredili-o-golode-bibleiskogo-masshtaba-iz-za-koronavirusa
[Внешняя политика]
Россия получила от США штамм коронавируса для создания вакцины
https://www.interfax.ru/russia/704034
[Внутренняя политика]
Путин поручил с июня начать ежемесячные выплаты на детей до семи лет
https://ria.ru/20200329/1569307812.html
Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение
https://www.interfax.ru/russia/701269
В четырех регионах России создали группировки войск для борьбы с коронавирусом
https://www.interfax.ru/russia/700929
[Экономика]
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
https://www.kommersant.ru/doc/4327054
[Общество]
На какие нарушения со стороны работодателей чаще всего жалуются россияне
https://www.kommersant.ru/doc/4317229
[Происшествия]
В московском метро начали дезинфицировать вентиляционные шахты
https://ria.ru/20200330/1569338550.html
Две больницы в Петербурге перепрофилировали под пациентов с пневмонией
https://ria.ru/20200330/1569341488.html
[Протесты]
В Грузии задержали трех протестующих против продления ЧП
https://ria.ru/20200423/1570477734.html
[Пенсии]
Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до октября
https://ria.ru/20200424/1570502813.html
[Наука]
Пуски российских «Союзов» с космодрома Куру возобновят в сентябре
https://ria.ru/20200419/1570272177.html