Дайджест новостей на 30.04.2020

[В мире]

Власти Панамы разрешили лайнеру Zaandam пересечь Панамский канал

https://ria.ru/20200329/1569300834.html

Президент США ограничил передвижения в трех штатах

https://ria.ru/20200329/1569301300.html

Во Франции бывший министр умер от коронавируса

https://ria.ru/20200329/1569308239.html

[Внешняя политика]

Харбин передал Красноярскому краю партию защитных масок и костюмов

https://ria.ru/20200330/1569344177.html

[Внутренняя политика]

Передвижение по своей территории ограничили 20 регионов России

https://tass.ru/obschestvo/8160271

Путин подписал закон о кредитных каникулах

https://tass.ru/ekonomika/8158951

Мишустин утвердил правила поведения граждан при чрезвычайной ситуации

https://www.kommersant.ru/doc/4314240

[Экономика]

Как Китай спасает свою экономику от шока коронавируса

https://carnegie.ru/commentary/81578

[Общество]

В Петербурге задержали мужчину, сбежавшего из-за карантина

https://ria.ru/20200328/1569293711.html

[Происшествия]

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Севастополе

https://www.interfax.ru/russia/701182

В США впервые умер младенец с коронавирусом

https://ria.ru/20200329/1569301579.html

[Протесты]

Во Владикавказе прошел митинг против самоизоляции

https://ria.ru/20200420/1570323861.html

[Пенсии]

Агенство стратегических инициатив предложило повысить зарплаты и пенсии бюджетникам из-за коронавируса

https://ria.ru/20200420/1570286567.html

[Образование]

Ректораты вынуждают преподавателей покупать оборудование для обеспечения продолжения учебного процесса в дистанционном режиме за свой счет

https://www.mk.ru/social/2020/04/21/rektoraty-vynuzhdayut-prepodavateley-pokupat-oborudovanie-dlya-distancionki-za-svoy-schet.html

[В мире]

Австралия ввела запрет на собрания больше двух человек из-за коронавируса

https://ria.ru/20200329/1569309078.html

Из Китая на Украину прибыл второй самолет с медицинскими средствами

https://ria.ru/20200329/1569309042.html

В Нью-Йорке из-за коронавируса отложили президентские праймериз

https://ria.ru/20200328/1569295487.html

[Внешняя политика]

Россия и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN21R2ES-ORUBS

[Внутренняя политика]

Путин дал поручения правительству и регионам в связи с коронавирусом

https://www.kommersant.ru/doc/4311356

Мэр Москвы сообщил, какие органы будут штрафовать юрлиц за нарушение режима самоизоляции

https://www.kommersant.ru/doc/4314823

Путин принял отставку главы Камчатского края Илюхина. Врио назначен Солодов

https://tass.ru/politika/8152129

[Экономика]

S7 и «Победа» не смогут получить отсрочку при уплате налогов

https://www.rbc.ru/business/21/04/2020/5e9d8ad09a7947583f80fdaa

[Общество]

Бедным российским родителям выдали пять картофелин, две сосиски и муку с жуком

https://lenta.ru/news/2020/04/07/eateat/

[Происшествия]

В Португалии от коронавируса умер 14-летний подросток

https://ria.ru/20200329/1569326651.html

Из Египта в Москву эвакуировали более двух тысяч человек

https://ria.ru/20200330/1569328554.html

[Протесты]

В российских городах прошли виртуальные митинги

https://ria.ru/20200421/1570335234.html

[Пенсии]

Совет Федерации поддержит дополнительное финансирование пенсионного фонда

https://ria.ru/20200420/1570297206.html

[Образование]

Власти Петербурга планируют сэкономить на школах

https://www.zaks.ru/new/archive/view/199889