Дайджест новостей на 30.04.2020
[В мире]
Власти Панамы разрешили лайнеру Zaandam пересечь Панамский канал
https://ria.ru/20200329/1569300834.html
Президент США ограничил передвижения в трех штатах
https://ria.ru/20200329/1569301300.html
Во Франции бывший министр умер от коронавируса
https://ria.ru/20200329/1569308239.html
[Внешняя политика]
Харбин передал Красноярскому краю партию защитных масок и костюмов
https://ria.ru/20200330/1569344177.html
[Внутренняя политика]
Передвижение по своей территории ограничили 20 регионов России
https://tass.ru/obschestvo/8160271
Путин подписал закон о кредитных каникулах
https://tass.ru/ekonomika/8158951
Мишустин утвердил правила поведения граждан при чрезвычайной ситуации
https://www.kommersant.ru/doc/4314240
[Экономика]
Как Китай спасает свою экономику от шока коронавируса
https://carnegie.ru/commentary/81578
[Общество]
В Петербурге задержали мужчину, сбежавшего из-за карантина
https://ria.ru/20200328/1569293711.html
[Происшествия]
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Севастополе
https://www.interfax.ru/russia/701182
В США впервые умер младенец с коронавирусом
https://ria.ru/20200329/1569301579.html
[Протесты]
Во Владикавказе прошел митинг против самоизоляции
https://ria.ru/20200420/1570323861.html
[Пенсии]
Агенство стратегических инициатив предложило повысить зарплаты и пенсии бюджетникам из-за коронавируса
https://ria.ru/20200420/1570286567.html
[Образование]
Ректораты вынуждают преподавателей покупать оборудование для обеспечения продолжения учебного процесса в дистанционном режиме за свой счет
https://www.mk.ru/social/2020/04/21/rektoraty-vynuzhdayut-prepodavateley-pokupat-oborudovanie-dlya-distancionki-za-svoy-schet.html
[В мире]
Австралия ввела запрет на собрания больше двух человек из-за коронавируса
https://ria.ru/20200329/1569309078.html
Из Китая на Украину прибыл второй самолет с медицинскими средствами
https://ria.ru/20200329/1569309042.html
В Нью-Йорке из-за коронавируса отложили президентские праймериз
https://ria.ru/20200328/1569295487.html
[Внешняя политика]
Россия и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN21R2ES-ORUBS
[Внутренняя политика]
Путин дал поручения правительству и регионам в связи с коронавирусом
https://www.kommersant.ru/doc/4311356
Мэр Москвы сообщил, какие органы будут штрафовать юрлиц за нарушение режима самоизоляции
https://www.kommersant.ru/doc/4314823
Путин принял отставку главы Камчатского края Илюхина. Врио назначен Солодов
https://tass.ru/politika/8152129
[Экономика]
S7 и «Победа» не смогут получить отсрочку при уплате налогов
https://www.rbc.ru/business/21/04/2020/5e9d8ad09a7947583f80fdaa
[Общество]
Бедным российским родителям выдали пять картофелин, две сосиски и муку с жуком
https://lenta.ru/news/2020/04/07/eateat/
[Происшествия]
В Португалии от коронавируса умер 14-летний подросток
https://ria.ru/20200329/1569326651.html
Из Египта в Москву эвакуировали более двух тысяч человек
https://ria.ru/20200330/1569328554.html
[Протесты]
В российских городах прошли виртуальные митинги
https://ria.ru/20200421/1570335234.html
[Пенсии]
Совет Федерации поддержит дополнительное финансирование пенсионного фонда
https://ria.ru/20200420/1570297206.html
[Образование]
Власти Петербурга планируют сэкономить на школах
https://www.zaks.ru/new/archive/view/199889