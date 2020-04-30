Дайджест новостей на 30.04.2020

 

Дайджест новостей на 30.04.2020

 

[В мире]

 

Власти Панамы разрешили лайнеру Zaandam пересечь Панамский канал

 

https://ria.ru/20200329/1569300834.html

 

Президент США ограничил передвижения в трех штатах

 

https://ria.ru/20200329/1569301300.html

 

Во Франции бывший министр умер от коронавируса

 

https://ria.ru/20200329/1569308239.html

 

[Внешняя политика]

 

Харбин передал Красноярскому краю партию защитных масок и костюмов

 

https://ria.ru/20200330/1569344177.html

 

[Внутренняя политика]

 

Передвижение по своей территории ограничили 20 регионов России

 

https://tass.ru/obschestvo/8160271

 

Путин подписал закон о кредитных каникулах

 

https://tass.ru/ekonomika/8158951

 

Мишустин утвердил правила поведения граждан при чрезвычайной ситуации

 

https://www.kommersant.ru/doc/4314240

 

[Экономика]

 

Как Китай спасает свою экономику от шока коронавируса

 

https://carnegie.ru/commentary/81578

 

[Общество]

 

В Петербурге задержали мужчину, сбежавшего из-за карантина

 

https://ria.ru/20200328/1569293711.html

 

[Происшествия]

 

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Севастополе

 

https://www.interfax.ru/russia/701182

 

В США впервые умер младенец с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200329/1569301579.html

 

[Протесты]

 

Во Владикавказе прошел митинг против самоизоляции

 

https://ria.ru/20200420/1570323861.html

 

[Пенсии]

 

Агенство стратегических инициатив предложило повысить зарплаты и пенсии бюджетникам из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200420/1570286567.html

 

[Образование]

 

Ректораты вынуждают преподавателей покупать оборудование для обеспечения продолжения учебного процесса в дистанционном режиме за свой счет

 

https://www.mk.ru/social/2020/04/21/rektoraty-vynuzhdayut-prepodavateley-pokupat-oborudovanie-dlya-distancionki-za-svoy-schet.html

 

[В мире]

 

Австралия ввела запрет на собрания больше двух человек из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200329/1569309078.html

 

Из Китая на Украину прибыл второй самолет с медицинскими средствами

 

https://ria.ru/20200329/1569309042.html

 

В Нью-Йорке из-за коронавируса отложили президентские праймериз

 

https://ria.ru/20200328/1569295487.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти

 

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN21R2ES-ORUBS

 

[Внутренняя политика]

 

Путин дал поручения правительству и регионам в связи с коронавирусом

 

https://www.kommersant.ru/doc/4311356

 

Мэр Москвы сообщил, какие органы будут штрафовать юрлиц за нарушение режима самоизоляции

 

https://www.kommersant.ru/doc/4314823

 

Путин принял отставку главы Камчатского края Илюхина. Врио назначен Солодов

 

https://tass.ru/politika/8152129

 

[Экономика]

 

S7 и «Победа» не смогут получить отсрочку при уплате налогов

 

https://www.rbc.ru/business/21/04/2020/5e9d8ad09a7947583f80fdaa

 

[Общество]

 

Бедным российским родителям выдали пять картофелин, две сосиски и муку с жуком

 

https://lenta.ru/news/2020/04/07/eateat/

 

[Происшествия]

 

В Португалии от коронавируса умер 14-летний подросток

 

https://ria.ru/20200329/1569326651.html

 

Из Египта в Москву эвакуировали более двух тысяч человек

 

https://ria.ru/20200330/1569328554.html

 

[Протесты]

 

В российских городах прошли виртуальные митинги

 

https://ria.ru/20200421/1570335234.html

 

[Пенсии]

 

Совет Федерации поддержит дополнительное финансирование пенсионного фонда

 

https://ria.ru/20200420/1570297206.html

 

[Образование]

 

Власти Петербурга планируют сэкономить на школах

 

https://www.zaks.ru/new/archive/view/199889

 

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30-4-2020 События, , 9
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