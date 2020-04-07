А ВАШ я попрошу остаться. В чем подозревают Марка Ткачука?

Сооснователь партии Гражданский конгресс Марк Ткачук проходит подозреваемым по делу об уклонении от уплаты налогов в Высшей антропологической школе (ВАШ). Об этом NM сообщили 6 апреля в пресс-службе Генпрокуратуры. Также там рассказали, что Ткачука уже допросили.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Мария Виеру сообщила NM, что уголовное дело против руководства Высшей антропологической школы Антикоррупционная прокуратура завела в сентябре 2017 года. Руководство ВАШ подозревают в уклонении от уплаты налогов. Позже дело стала вести Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам.

Недавно Ткачука признали подозреваемым по этому делу и вызвали на допрос. Как пояснила Мария Виеру, Марк Ткачук не признал вину. Теперь прокуроры должны проверить показания Ткачука и свидетелей, которых уже заслушали по этому уголовному делу.

«В зависимости от результатов этих действий прокуроры решат, какие процессуальные действия предпримут дальше», — отметила Виеру.

Отметим, что впервые информация о деле на Ткачука появилась 3 апреля на одном из порталов, известном как сайт для публикации «сливов».

Затем Ткачук написал в соцсетях, что, после того как публично задал власти вопросы, получил «предсказуемый ответ».

«Это уголовное дело, оказывается, было начато еще в 2017 году, при Плахотнюке. И занималась им лично одна из ярчайших знаменитостей местной юстиции — прокурор Бецишор. Узнал я о нем, правда, три года спустя. А все это время оно ждало-ждало своей публичной презентации, ну и одновременно являлось основанием для власти подслушивать мои разговоры и подсматривать за мной», — написал он.

Накануне, 2 апреля, Ткачук на своей странице в Facebook написал, что планы правительства снизить налоги на полезные ископаемые и вернуть магазины duty-free на приднестровский участок границы не имеют отношения к мерам поддержки граждан во время кризиса из-за пандемии коронавируса, за которые кабмин взял на себя ответственность. «Знают ли уважаемые сторонники социалистов имена этих двух предпринимателей, членов фракции Демократической партии, для которых, собственно, и принят был указанный пакет мер?» — спросил политик.

Ткачук назвал назвал дело «фальшивкой» и заявил, что любое расследование это подтвердит.

Отметим, Ткачук с 1998 года был ректором ВАШ, а в 2011 году стал ее президентом. В 2015 году на базе ВАШ создали исследовательский центр и библиотеку Цивилизаций имени Марка Блока.

НАДЕЖДА КОПТУ

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https://newsmaker.md/rus/novosti/v-prokurature-raskryli-podrobnosti-ugolovnogo-dela-kotoroe-otkryli-protiv-tkachuka/