Дайджест новостей на 05.04.2020
[В мире]
ВОЗ объявила пандемию в связи с коронавирусом
https://www.interfax.ru/world/698671
МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
https://ria.ru/20200315/1568619873.html
Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
https://ria.ru/20200315/1568620159.html
Аргентина закрыла въезд для иностранных граждан из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568620655.html
Австралия из-за коронавируса ввела карантин для прибывающих в страну
https://ria.ru/20200315/1568621426.html
[Внешняя политика]
Мишустин запретил экспорт масок, перчаток и ваты до 1 июня
https://www.interfax.ru/russia/697682
[Внутренняя политика]
В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568628975.html
[Экономика]
Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля
https://www.rbc.ru/economics/26/03/2020/5e7c6ee69a794766739b42c2
[Общество]
Опубликовавший фейковый ролик о коронавирусе в Приморье извинился
https://ria.ru/20200323/1569015189.html
[Происшествия]
У вернувшейся из Италии жительницы Нижнего Новгорода нашли коронавирус
https://ria.ru/20200306/1568256218.html
В Пермском крае на карантине по коронавирусу находятся семь человек
https://ria.ru/20200306/1568263474.html
[Протесты]
В Грузии оппозиционеры провели митинг около парламента
https://ria.ru/20200218/1564911911.html
[Пенсии]
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
https://ria.ru/20200316/1568649587.html
[Культура]
Скандал с кремлевским памятником маршалу Жукову
https://www.mk.ru/moscow/2020/03/20/skandal-s-kremlevskim-pamyatnikom-zhukovu-doch-ne-predupredili-o-zamene.html
[В мире]
Южная Корея объявила четыре города зонами бедствия из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568622093.html
Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих
https://ria.ru/20200315/1568622392.html
Отдыхавших в двух отелях Египта украинцев поместили на карантин
https://ria.ru/20200315/1568622440.html
Белорусская железная дорога остановила движение поездов через Украину
https://ria.ru/20200315/1568623979.html
Иран перенес второй тур парламентских выборов из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568624344.html
[Внешняя политика]
Россия запретила въезд гражданам Ирана с 7 марта из-за коронавируса
https://www.interfax.ru/russia/698121
[Внутренняя политика]
РЖД сохранит поезда в Калининград, но без остановок в Литве
https://ria.ru/20200315/1568630769.html
[Экономика]
Закрытие торговых центров: что будет с собственниками и арендаторами
https://realty.rbc.ru/news/5e7dae779a7947afb45e605b
[Общество]
Главный католический собор в Москве начал совершать мессы без прихожан
https://ria.ru/20200323/1569016423.html
[Происшествия]
Трое россиян с коронавирусом с Diamond Princess остались в больнице
https://ria.ru/20200306/1568263696.html
В Того зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200306/1568263744.html
[Протесты]
В Абхазии оцепиляли здание администрации Ткуарчалского района
https://ria.ru/20200221/1565069927.html
[Пенсии]
В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров
https://ria.ru/20200316/1568658567.html
[Культура]
Землетрясение в Загребе разрушило кафедральный собор и Музей искусств и ремесел
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7942/