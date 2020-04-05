Дайджест новостей на 05.04.2020

[В мире]

ВОЗ объявила пандемию в связи с коронавирусом

https://www.interfax.ru/world/698671

МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию

https://ria.ru/20200315/1568619873.html

Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек

https://ria.ru/20200315/1568620159.html

Аргентина закрыла въезд для иностранных граждан из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568620655.html

Австралия из-за коронавируса ввела карантин для прибывающих в страну

https://ria.ru/20200315/1568621426.html

[Внешняя политика]

Мишустин запретил экспорт масок, перчаток и ваты до 1 июня

https://www.interfax.ru/russia/697682

[Внутренняя политика]

В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568628975.html

[Экономика]

Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля

https://www.rbc.ru/economics/26/03/2020/5e7c6ee69a794766739b42c2

[Общество]

Опубликовавший фейковый ролик о коронавирусе в Приморье извинился

https://ria.ru/20200323/1569015189.html

[Происшествия]

У вернувшейся из Италии жительницы Нижнего Новгорода нашли коронавирус

https://ria.ru/20200306/1568256218.html

В Пермском крае на карантине по коронавирусу находятся семь человек

https://ria.ru/20200306/1568263474.html

[Протесты]

В Грузии оппозиционеры провели митинг около парламента

https://ria.ru/20200218/1564911911.html

[Пенсии]

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

https://ria.ru/20200316/1568649587.html

[Культура]

Скандал с кремлевским памятником маршалу Жукову

https://www.mk.ru/moscow/2020/03/20/skandal-s-kremlevskim-pamyatnikom-zhukovu-doch-ne-predupredili-o-zamene.html

[В мире]

Южная Корея объявила четыре города зонами бедствия из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568622093.html

Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих

https://ria.ru/20200315/1568622392.html

Отдыхавших в двух отелях Египта украинцев поместили на карантин

https://ria.ru/20200315/1568622440.html

Белорусская железная дорога остановила движение поездов через Украину

https://ria.ru/20200315/1568623979.html

Иран перенес второй тур парламентских выборов из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568624344.html

[Внешняя политика]

Россия запретила въезд гражданам Ирана с 7 марта из-за коронавируса

https://www.interfax.ru/russia/698121

[Внутренняя политика]

РЖД сохранит поезда в Калининград, но без остановок в Литве

https://ria.ru/20200315/1568630769.html

[Экономика]

Закрытие торговых центров: что будет с собственниками и арендаторами

https://realty.rbc.ru/news/5e7dae779a7947afb45e605b

[Общество]

Главный католический собор в Москве начал совершать мессы без прихожан

https://ria.ru/20200323/1569016423.html

[Происшествия]

Трое россиян с коронавирусом с Diamond Princess остались в больнице

https://ria.ru/20200306/1568263696.html

В Того зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200306/1568263744.html

[Протесты]

В Абхазии оцепиляли здание администрации Ткуарчалского района

https://ria.ru/20200221/1565069927.html

[Пенсии]

В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

https://ria.ru/20200316/1568658567.html

[Культура]

Землетрясение в Загребе разрушило кафедральный собор и Музей искусств и ремесел

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7942/