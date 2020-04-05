Дайджест новостей на 05.04.2020

 

Дайджест новостей на 05.04.2020

 

[В мире]

 

ВОЗ объявила пандемию в связи с коронавирусом

 

https://www.interfax.ru/world/698671

 

МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию

 

https://ria.ru/20200315/1568619873.html

 

Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек

 

https://ria.ru/20200315/1568620159.html

 

Аргентина закрыла въезд для иностранных граждан из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568620655.html

 

Австралия из-за коронавируса ввела карантин для прибывающих в страну

 

https://ria.ru/20200315/1568621426.html

 

[Внешняя политика]

 

Мишустин запретил экспорт масок, перчаток и ваты до 1 июня

 

https://www.interfax.ru/russia/697682

 

[Внутренняя политика]

 

В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568628975.html

 

[Экономика]

 

Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля

 

https://www.rbc.ru/economics/26/03/2020/5e7c6ee69a794766739b42c2

 

[Общество]

 

Опубликовавший фейковый ролик о коронавирусе в Приморье извинился

 

https://ria.ru/20200323/1569015189.html

 

[Происшествия]

 

У вернувшейся из Италии жительницы Нижнего Новгорода нашли коронавирус

 

https://ria.ru/20200306/1568256218.html

 

В Пермском крае на карантине по коронавирусу находятся семь человек

 

https://ria.ru/20200306/1568263474.html

 

[Протесты]

 

В Грузии оппозиционеры провели митинг около парламента

 

https://ria.ru/20200218/1564911911.html

 

[Пенсии]

 

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

 

https://ria.ru/20200316/1568649587.html

 

[Культура]

 

Скандал с кремлевским памятником маршалу Жукову

 

https://www.mk.ru/moscow/2020/03/20/skandal-s-kremlevskim-pamyatnikom-zhukovu-doch-ne-predupredili-o-zamene.html

 

[В мире]

 

Южная Корея объявила четыре города зонами бедствия из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568622093.html

 

Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих

 

https://ria.ru/20200315/1568622392.html

 

Отдыхавших в двух отелях Египта украинцев поместили на карантин

 

https://ria.ru/20200315/1568622440.html

 

Белорусская железная дорога остановила движение поездов через Украину

 

https://ria.ru/20200315/1568623979.html

 

Иран перенес второй тур парламентских выборов из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568624344.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия запретила въезд гражданам Ирана с 7 марта из-за коронавируса

 

https://www.interfax.ru/russia/698121

 

[Внутренняя политика]

 

РЖД сохранит поезда в Калининград, но без остановок в Литве

 

https://ria.ru/20200315/1568630769.html

 

[Экономика]

 

Закрытие торговых центров: что будет с собственниками и арендаторами

 

https://realty.rbc.ru/news/5e7dae779a7947afb45e605b

 

[Общество]

 

Главный католический собор в Москве начал совершать мессы без прихожан

 

https://ria.ru/20200323/1569016423.html

 

[Происшествия]

 

Трое россиян с коронавирусом с Diamond Princess остались в больнице

 

https://ria.ru/20200306/1568263696.html

 

В Того зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200306/1568263744.html

[Протесты]

 

В Абхазии оцепиляли здание администрации Ткуарчалского района

 

https://ria.ru/20200221/1565069927.html

 

[Пенсии]

 

В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

 

https://ria.ru/20200316/1568658567.html

 

[Культура]

 

Землетрясение в Загребе разрушило кафедральный собор и Музей искусств и ремесел

 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7942/

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5-4-2020 События69
Дайджест новостей на 03.04.2020
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