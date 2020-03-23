Дайджест новостей на 21.03.2020
[В мире]
Трамп поздравил Сандерса с победой на праймериз в Неваде
https://ria.ru/20200223/1565123458.html
Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак
https://www.interfax.ru/world/696591
Палестинское государство будет демилитаризовано в рамках «сделки века»
https://ria.ru/20200128/1563988768.html
[Внешняя политика]
Лукашенко подтвердил обещание РФ компенсировать потери за налоговый маневр
https://news.ru/economics/lukashenko-podtverdil-obeshanie-rf-kompensirovat-poteri-za-nalogovyj-manyovr/
[Внутренняя политика]
Федеральная налоговая служба оценила потери бюджета при отмене НДФЛ для малоимущих
https://gazeta.spb.ru/2224027-fns-otsenila-poteri-byudzheta-pri-otmene-ndfl-dlya-maloimushhih/
[Экономика]
Падение рынков в России
https://www.kommersant.ru/doc/4283297
[Общество]
Российские власти назвали традицией низкие зарплаты женщин
https://lenta.ru/news/2020/03/13/tradition/
[Происшествия]
Число жертв коронавируса в Италии возросло до десяти человек
https://ria.ru/20200225/1565197862.html
В отеле на Канарских островах, где выявили коронавирус, находятся двое россиян
https://ria.ru/20200225/1565199615.html
Первый случай заражения коронавирусом в Ухане произошел еще в ноябре
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/03/13/n_14153095.shtml
В Хорватии и Австрии выявили первые случаи заражения коронавирусом
https://www.interfax.ru/world/696609
[Протесты]
В Черногории прошло самое массовое шествие в защиту Сербской церкви
https://ria.ru/20200202/1564172837.html
[Пенсии]
Пенсии россиянам будут назначаться автоматически
https://iz.ru/986457/natalia-bashlykova/vam-rassylka-pensii-rossiianam-budut-naznachatsia-avtomaticheski
[Культура]
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы туристок из Украины
https://ria.ru/20200311/1568419965.html
[В мире]
Президент Ливана выразил солидарность с палестинцами по «сделке века»
https://ria.ru/20200129/1564009091.html
Американцы могут остаться без антибиотиков из-за коронавируса
https://iz.ru/979040/vladimir-dobrynin/za-tabletochku-amerikantcy-mogut-ostatsia-bez-antibiotikov
В Милане из-за коронавируса отменили ряд мероприятий недели моды
https://ria.ru/20200223/1565127275.html
[Внешняя политика]
Российским послам хотят запретить иметь двойное гражданство
https://lenta.ru/news/2020/02/28/double/
[Внутренняя политика]
Путин заявил, что не возглавит Госсовет после президентского срока
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/06/824679-putin
[Экономика]
Угроза глобальной рецессии растет
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/15/825191-ugroza-retsessii
[Общество]
Терешкова обвинила критиков поправки о президентских сроках в непатриотичности
https://www.mk.ru/politics/2020/03/12/tereshkova-obvinila-kritikov-popravki-o-prezidentskikh-srokakh-v-nepatriotichnosti.html
[Происшествия]
Первый француз умер от коронавируса
https://www.interfax.ru/world/696736
Всех заболевших пневмонией в России будут проверять на коронавирус
https://www.interfax.ru/russia/696799
В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
https://www.interfax.ru/world/696832
У украинки в Италии диагностировали коронавирус
https://www.interfax.ru/world/696847
[Протесты]
На Украине 14 горняков остались под землей из-за долгов по зарплате
https://ria.ru/20200204/1564221435.html
[Пенсии]
В 2021 году пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически
https://ria.ru/20200302/1565341102.html
[Культура]
В Нидерландах картину Ван Гога продали за 15 миллионов евро
https://ria.ru/20200311/1568432722.html