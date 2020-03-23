Дайджест новостей на 21.03.2020

[В мире]

Трамп поздравил Сандерса с победой на праймериз в Неваде

https://ria.ru/20200223/1565123458.html

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

https://www.interfax.ru/world/696591

Палестинское государство будет демилитаризовано в рамках «сделки века»

https://ria.ru/20200128/1563988768.html

[Внешняя политика]

Лукашенко подтвердил обещание РФ компенсировать потери за налоговый маневр

https://news.ru/economics/lukashenko-podtverdil-obeshanie-rf-kompensirovat-poteri-za-nalogovyj-manyovr/

[Внутренняя политика]

Федеральная налоговая служба оценила потери бюджета при отмене НДФЛ для малоимущих

https://gazeta.spb.ru/2224027-fns-otsenila-poteri-byudzheta-pri-otmene-ndfl-dlya-maloimushhih/

[Экономика]

Падение рынков в России

https://www.kommersant.ru/doc/4283297

[Общество]

Российские власти назвали традицией низкие зарплаты женщин

https://lenta.ru/news/2020/03/13/tradition/

[Происшествия]

Число жертв коронавируса в Италии возросло до десяти человек

https://ria.ru/20200225/1565197862.html

В отеле на Канарских островах, где выявили коронавирус, находятся двое россиян

https://ria.ru/20200225/1565199615.html

Первый случай заражения коронавирусом в Ухане произошел еще в ноябре

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/03/13/n_14153095.shtml

В Хорватии и Австрии выявили первые случаи заражения коронавирусом

https://www.interfax.ru/world/696609

[Протесты]

В Черногории прошло самое массовое шествие в защиту Сербской церкви

https://ria.ru/20200202/1564172837.html

[Пенсии]

Пенсии россиянам будут назначаться автоматически

https://iz.ru/986457/natalia-bashlykova/vam-rassylka-pensii-rossiianam-budut-naznachatsia-avtomaticheski

[Культура]

На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы туристок из Украины

https://ria.ru/20200311/1568419965.html

[В мире]

Президент Ливана выразил солидарность с палестинцами по «сделке века»

https://ria.ru/20200129/1564009091.html

Американцы могут остаться без антибиотиков из-за коронавируса

https://iz.ru/979040/vladimir-dobrynin/za-tabletochku-amerikantcy-mogut-ostatsia-bez-antibiotikov

В Милане из-за коронавируса отменили ряд мероприятий недели моды

https://ria.ru/20200223/1565127275.html

[Внешняя политика]

Российским послам хотят запретить иметь двойное гражданство

https://lenta.ru/news/2020/02/28/double/

[Внутренняя политика]

Путин заявил, что не возглавит Госсовет после президентского срока

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/06/824679-putin

[Экономика]

Угроза глобальной рецессии растет

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/15/825191-ugroza-retsessii

[Общество]

Терешкова обвинила критиков поправки о президентских сроках в непатриотичности

https://www.mk.ru/politics/2020/03/12/tereshkova-obvinila-kritikov-popravki-o-prezidentskikh-srokakh-v-nepatriotichnosti.html

[Происшествия]

Первый француз умер от коронавируса

https://www.interfax.ru/world/696736

Всех заболевших пневмонией в России будут проверять на коронавирус

https://www.interfax.ru/russia/696799

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

https://www.interfax.ru/world/696832

У украинки в Италии диагностировали коронавирус

https://www.interfax.ru/world/696847

[Протесты]

На Украине 14 горняков остались под землей из-за долгов по зарплате

https://ria.ru/20200204/1564221435.html

[Пенсии]

В 2021 году пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически

https://ria.ru/20200302/1565341102.html

[Культура]

В Нидерландах картину Ван Гога продали за 15 миллионов евро

https://ria.ru/20200311/1568432722.html