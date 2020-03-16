Вместе мы защитим наши права на достойное здравоохранение!

Друзья! В многомиллионном мегаполисе городские власти не оставляют намерений переселить многопрофильную больницу на расстояние 50 километров от пациентов.

Власти заявляют, что модернизировать Городскую клиническую больницу№ 40 на прежнем месте (ул. Касаткина, 7, СВАО, Москва) невозможно. Поэтому больница, обслуживающая миллионы жителей Северо-Восточного административного округа столицы, переезжает в Коммунарку — в Новую Москву. Географически это несколько километров за МКАД на Юго-Западе.

Такое решение абсурдно само по себе!

Не менее абсурдны и официальные аргументы за отправку одной из старейших столичных клиник «на выселки». Например, на сайте больницы говорится, что использовать ее потенциал «в действующих стенах невозможно», так как «большая часть зданий построена более полувека назад и ранее» и они уже «не соответствуют требованиям и нормам современной клиники».

Но говорить о полувековом возрасте помещений как о предельном — вранье и откровенная манипуляция общественным мнением. Больница не в деревянных избушках расположена. У зданий с железобетонными перекрытиями срок эксплуатации больше 100 лет.

Нет и никакой логики в переселении востребованной больницы из СВАО в Коммунарку.

Но!Решение властей легко объясняется интересами стройкомплекса Москвы и его зашкаливающими аппетитами. Территории в экологически благополучном и обжитом СВАО — лакомые куски для строительных монстров.

Победят ли большие деньги здравый смысл? Это зависит он нас. От нашей готовности продолжать и развивать конструктивные коллективные действия. Власти понимают только силу гражданской солидарности. Только объединившись, мы можем эффективно решать вопросы, непосредственно затрагивающие наши интересы.

Произвол с ГКБ 40 уже объединил москвичей в защите своих прав на достойное здравоохранение, против губительной оптимизации медицины. Больница стала одним из символов солидарности гражданских активистов, символом борьбы за правду и справедливость.

В защиту больницы прошло уже два народных схода.В декабре прошлого года в Сокольниках Движением «Гражданская солидарность» был организован первый из них!А в январе 2020 г. на Аллее Космонавтов митинг по той же повестке организовал Московский горкомом КПРФ.

В этих акциях участвовали представители различных оппозиционных политических партий, общественных движений и объединений граждан. Информационную поддержку оказали независимые СМИ. В частности, прямую трансляцию в Интернете вел канал «Градус-ТВ».

Активисты регулярно встают в одиночные пикеты возле учреждений здравоохранения округа и на других публичных площадках. И это не единичные случаи, а волеизъявление многих жителей округа.

В социальных сетях много честной актуальной информации о развитии ситуации с ГКБ 40. Движением «Гражданская солидарность» подготовлен фильм о ситуации с больницей – https://youtu.be/KauvFZ5Eeyo

Очень важно, что активисты СВАО смогли организовать независимую общественную группу по защите больницы, ее пациентов и медицинского персонала. Это очень смелые и ответственные люди, искренне готовые бороться за справедливость и здравый смысл. Они держат руку на пульсе событий и информируют общественность. Благодаря им и их работе есть надежда, что восторжествуют справедливость и здравый смысл!

Георгий Федоров председатель Общероссийского движения содействия социальной справедливости

«Гражданская солидарность»