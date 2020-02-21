Дайджест новостей на 21.02.2020

[В мире]

ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

https://www.interfax.ru/world/694941

В Хубэе из-за коронавируса уволили двух высокопоставленных чиновников

https://www.interfax.ru/world/694837

[Внешняя политика]

Из Уханя вывезены все желавшие уехать россияне

https://www.interfax.ru/russia/694157

Россельхоз надзор запретил ввоз из Китая продукции аквакультуры

https://ria.ru/20191231/1563046876.html

[Внутренняя политика]

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

https://ria.ru/20191231/1563047256.html

[Экономика]

Агенство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB

https://www.kommersant.ru/doc/4249982

[Общество]

В Липецке первокласникам из бедных семей запрещали пить из кулера

https://ria.ru/20200208/1564426149.html

[Происшествия]

При столкновениях в Жамбылской области Казахстана погибли восемь человек

https://tass.ru/proisshestviya/7715335

Число умерших от коронавирусной пневмонии в КНР выросло до 722

https://tass.ru/obschestvo/7714943

[Протесты]

Президент Ирака сообщил о 600 погибших в акциях протеста в стране

https://ria.ru/20200122/1563757152.html

[Пенсии]

На Украине исправили счета за коммунальные услуги пенсионерке, которой предложили продать пса

https://realty.ria.ru/20200204/1564225605.html

[Наука]

Счетная палата считает, что наука не двигает социально-экономическое развитие РФ вперед

https://nauka.tass.ru/nauka/7705617

[В мире]

Турция заявила о «нейтрализации» еще 51 сирийского военного в Идлибе

https://ria.ru/20200211/1564568008.html

В ВОЗ назвали сроки создания первой вакцины от нового коронавируса

https://ria.ru/20200211/1564567137.html

[Внешняя политика]

Генконсул Индии рассказал об инвестициях в нефтегазовый сектор России

https://ria.ru/20200101/1563058790.html

Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»

https://ria.ru/20200101/1563065727.html

[Внутренняя политика]

В России вводится новая система винных акцизов

https://ria.ru/20200101/1563057443.html

[Экономика]

Российские компании увольняют людей старше 50 лет

https://newizv.ru/news/society/11-02-2020/izbavlenie-ot-ballasta-rossiyskie-kompanii-uvolnyayut-lyudey-starshe-50-let/

[Общество]

Пациентку инфекционной больницы Петербурга, прибывшую из Китая, оштрафуют за побег

https://www.interfax.ru/russia/695022

[Происшествия]

Самолет UTair совершил жесткую посадку в Усинске

https://ria.ru/20200209/1564454632.html

Число заболевших на лайнере Diamond Princess выросло до 70

https://ria.ru/20200209/1564452299.html

[Протесты]

В Бекаа на съемочную группу ливанского канала напали во время митингов

https://ria.ru/20200122/1563758037.html

[Пенсии]

Верховная Рада Украины отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию

https://ria.ru/20200205/1564283461.html

[Культура]

Руководство французской киноакадемии ушло в отставку

https://ria.ru/20200213/1564682181.html