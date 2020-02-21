Дайджест новостей на 21.02.2020
[В мире]
ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название
https://www.interfax.ru/world/694941
В Хубэе из-за коронавируса уволили двух высокопоставленных чиновников
https://www.interfax.ru/world/694837
[Внешняя политика]
Из Уханя вывезены все желавшие уехать россияне
https://www.interfax.ru/russia/694157
Россельхоз надзор запретил ввоз из Китая продукции аквакультуры
https://ria.ru/20191231/1563046876.html
[Внутренняя политика]
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
https://ria.ru/20191231/1563047256.html
[Экономика]
Агенство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB
https://www.kommersant.ru/doc/4249982
[Общество]
В Липецке первокласникам из бедных семей запрещали пить из кулера
https://ria.ru/20200208/1564426149.html
[Происшествия]
При столкновениях в Жамбылской области Казахстана погибли восемь человек
https://tass.ru/proisshestviya/7715335
Число умерших от коронавирусной пневмонии в КНР выросло до 722
https://tass.ru/obschestvo/7714943
[Протесты]
Президент Ирака сообщил о 600 погибших в акциях протеста в стране
https://ria.ru/20200122/1563757152.html
[Пенсии]
На Украине исправили счета за коммунальные услуги пенсионерке, которой предложили продать пса
https://realty.ria.ru/20200204/1564225605.html
[Наука]
Счетная палата считает, что наука не двигает социально-экономическое развитие РФ вперед
https://nauka.tass.ru/nauka/7705617
[В мире]
Турция заявила о «нейтрализации» еще 51 сирийского военного в Идлибе
https://ria.ru/20200211/1564568008.html
В ВОЗ назвали сроки создания первой вакцины от нового коронавируса
https://ria.ru/20200211/1564567137.html
[Внешняя политика]
Генконсул Индии рассказал об инвестициях в нефтегазовый сектор России
https://ria.ru/20200101/1563058790.html
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
https://ria.ru/20200101/1563065727.html
[Внутренняя политика]
В России вводится новая система винных акцизов
https://ria.ru/20200101/1563057443.html
[Экономика]
Российские компании увольняют людей старше 50 лет
https://newizv.ru/news/society/11-02-2020/izbavlenie-ot-ballasta-rossiyskie-kompanii-uvolnyayut-lyudey-starshe-50-let/
[Общество]
Пациентку инфекционной больницы Петербурга, прибывшую из Китая, оштрафуют за побег
https://www.interfax.ru/russia/695022
[Происшествия]
Самолет UTair совершил жесткую посадку в Усинске
https://ria.ru/20200209/1564454632.html
Число заболевших на лайнере Diamond Princess выросло до 70
https://ria.ru/20200209/1564452299.html
[Протесты]
В Бекаа на съемочную группу ливанского канала напали во время митингов
https://ria.ru/20200122/1563758037.html
[Пенсии]
Верховная Рада Украины отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию
https://ria.ru/20200205/1564283461.html
[Культура]
Руководство французской киноакадемии ушло в отставку
https://ria.ru/20200213/1564682181.html