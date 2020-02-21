Дайджест новостей на 21.02.2020

 

Дайджест новостей на 21.02.2020

 

[В мире]

 

ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

 

https://www.interfax.ru/world/694941

 

В Хубэе из-за коронавируса уволили двух высокопоставленных чиновников

 

https://www.interfax.ru/world/694837

 

[Внешняя политика]

 

Из Уханя вывезены все желавшие уехать россияне

 

https://www.interfax.ru/russia/694157

 

Россельхоз надзор запретил ввоз из Китая продукции аквакультуры

 

https://ria.ru/20191231/1563046876.html

 

[Внутренняя политика]

 

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

 

https://ria.ru/20191231/1563047256.html

 

[Экономика]

 

Агенство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB

 

https://www.kommersant.ru/doc/4249982

 

[Общество]

 

В Липецке первокласникам из бедных семей запрещали пить из кулера

 

https://ria.ru/20200208/1564426149.html

 

[Происшествия]

 

При столкновениях в Жамбылской области Казахстана погибли восемь человек

 

https://tass.ru/proisshestviya/7715335

 

Число умерших от коронавирусной пневмонии в КНР выросло до 722

 

https://tass.ru/obschestvo/7714943

 

[Протесты]

 

Президент Ирака сообщил о 600 погибших в акциях протеста в стране

 

https://ria.ru/20200122/1563757152.html

 

[Пенсии]

 

На Украине исправили счета за коммунальные услуги пенсионерке, которой предложили продать пса

 

https://realty.ria.ru/20200204/1564225605.html

 

[Наука]

 

Счетная палата считает, что наука не двигает социально-экономическое развитие РФ вперед

 

https://nauka.tass.ru/nauka/7705617

 

[В мире]

 

Турция заявила о «нейтрализации» еще 51 сирийского военного в Идлибе

 

https://ria.ru/20200211/1564568008.html

 

В ВОЗ назвали сроки создания первой вакцины от нового коронавируса

 

https://ria.ru/20200211/1564567137.html

 

[Внешняя политика]

 

Генконсул Индии рассказал об инвестициях в нефтегазовый сектор России

 

https://ria.ru/20200101/1563058790.html

 

Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»

 

https://ria.ru/20200101/1563065727.html

 

[Внутренняя политика]

 

В России вводится новая система винных акцизов

 

https://ria.ru/20200101/1563057443.html

 

[Экономика]

 

Российские компании увольняют людей старше 50 лет

 

https://newizv.ru/news/society/11-02-2020/izbavlenie-ot-ballasta-rossiyskie-kompanii-uvolnyayut-lyudey-starshe-50-let/

 

[Общество]

 

Пациентку инфекционной больницы Петербурга, прибывшую из Китая, оштрафуют за побег

 

https://www.interfax.ru/russia/695022

 

[Происшествия]

 

Самолет UTair  совершил жесткую посадку в Усинске

 

https://ria.ru/20200209/1564454632.html

 

Число заболевших на лайнере Diamond Princess выросло до 70

 

https://ria.ru/20200209/1564452299.html

 

[Протесты]

 

В Бекаа на съемочную группу ливанского канала напали во время митингов

 

https://ria.ru/20200122/1563758037.html

 

[Пенсии]

 

Верховная Рада Украины отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию

 

https://ria.ru/20200205/1564283461.html

 

[Культура]

 

Руководство французской киноакадемии ушло в отставку

 

https://ria.ru/20200213/1564682181.html

 

Рабкор.ру
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21-2-2020 События, , 28
Дайджест новостей на 19.02.2020
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