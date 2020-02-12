Оппозиция проводит митинг против изменения конституции

В субботу 15 февраля ряд оппозиционных организаций проводят совместный митинг против навязываемых властью поправок к российской конституции. Митинг поддержан «Гражданской солидарностью», обратившейся к своим сторонникам с призывом принять участие в акции протеста:

«Друзья, в субботу, 15 февраля, у нас будет шанс заявить о несогласии с предложенными формами конституционной реформы. В Москве на Суворовской площади (метро «Достоевская») в 12.30 состоится массовый митинг с требованием проведения полноценного Референдума по поправкам в Конституцию с порогом явки избирателей не менее 50%, с требованием смены социально-экономического курса развития страны.

Мы считаем, что объявленное властью всенародное голосование нарушает уставленный конституционный порядок. Такие масштабные перемены могут быть рассмотрены только на всенародном референдуме, а его итоги должны стать обязательными для исполнения органами государственной власти.

Мы требуем организации всенародного референдума по поправкам к Конституции!

Мы требуем голосования по каждой отдельной статье!

Мы требуем власть соблюдать конституционный порядок!

Мы требуем, чтобы власть услышала свой народ!

Мы требуем смены социально-экономического курса!»

https://www.facebook.com/events/183391229544618/

Также 11 февраля фракция «Справедливой России» в Государственной Думе РФ приняла решение о том, что не будет голосовать за поправки, если думское большинство (т. е. «Единая Россия») отвергнет предложение включить в конституцию поправку о праве граждан страны выходить на пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Вполне понятно, что ЕР не пойдет на отмену пенсионной реформы 2018 года, а в этом случае фракция СР голосовать за поправки считает невозможным.