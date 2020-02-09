Дайджест новостей на 09.02.2020

[В мире]

Как сообщают СМИ, китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус

https://ria.ru/20200129/1564034146.html

ВОЗ повторно созовет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу

https://ria.ru/20200129/1564029333.html

[Внешняя политика]

В России ответили на требование Польши выплатить репарации

https://ria.ru/20200131/1564127858.html

[Внутренняя политика]

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

https://www.kommersant.ru/doc/4234548

Минтруд заявил, что снижение прожиточного минимума не повлияет на размер соцвыплат

https://www.kommersant.ru/doc/4234677

[Экономика]

Турфирма «Северная Венеция» объявила о приостановке деятельности

https://ria.ru/20191230/1563017411.html

[Общество]

Нижегородские врачи незаконно отказывались выписать дорогое лекарство

https://www.kommersant.ru/doc/4233350

[Происшествия]

Число умерших от коронавируса превысило 100 человек

https://www.kommersant.ru/doc/4234120

[Протесты]

В Ираке возобновились столкновения демонстрантов с полицией

https://ria.ru/20200117/1563566707.html

Режим чрезвычайной ситуации введен в забайкальском поселке на границе с Китаем

https://www.interfax.ru/russia/693457

[Пенсии]

Эксперты подсчитали размер прибавки к пенсии по гарантированному пенсионному плану

https://ria.ru/20200128/1563952464.html

[Культура]

Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго

https://ria.ru/20200122/1563681957.html