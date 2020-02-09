Дайджест новостей на 09.02.2020
[В мире]
Как сообщают СМИ, китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
https://ria.ru/20200129/1564034146.html
ВОЗ повторно созовет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу
https://ria.ru/20200129/1564029333.html
[Внешняя политика]
В России ответили на требование Польши выплатить репарации
https://ria.ru/20200131/1564127858.html
[Внутренняя политика]
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
https://www.kommersant.ru/doc/4234548
Минтруд заявил, что снижение прожиточного минимума не повлияет на размер соцвыплат
https://www.kommersant.ru/doc/4234677
[Экономика]
Турфирма «Северная Венеция» объявила о приостановке деятельности
https://ria.ru/20191230/1563017411.html
[Общество]
Нижегородские врачи незаконно отказывались выписать дорогое лекарство
https://www.kommersant.ru/doc/4233350
[Происшествия]
Число умерших от коронавируса превысило 100 человек
https://www.kommersant.ru/doc/4234120
[Протесты]
В Ираке возобновились столкновения демонстрантов с полицией
https://ria.ru/20200117/1563566707.html
Режим чрезвычайной ситуации введен в забайкальском поселке на границе с Китаем
https://www.interfax.ru/russia/693457
[Пенсии]
Эксперты подсчитали размер прибавки к пенсии по гарантированному пенсионному плану
https://ria.ru/20200128/1563952464.html
[Культура]
Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
https://ria.ru/20200122/1563681957.html