Дайджест новостей на 09.02.2020

 

Дайджест новостей на 09.02.2020

 

[В мире]

 

Как сообщают СМИ, китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус

 

https://ria.ru/20200129/1564034146.html

 

ВОЗ повторно созовет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу

 

https://ria.ru/20200129/1564029333.html

 

[Внешняя политика]

 

В России ответили на требование Польши выплатить репарации

 

https://ria.ru/20200131/1564127858.html

 

[Внутренняя политика]

 

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

 

https://www.kommersant.ru/doc/4234548

 

Минтруд заявил, что снижение прожиточного минимума не повлияет на размер соцвыплат

 

https://www.kommersant.ru/doc/4234677

 

[Экономика]

 

Турфирма «Северная Венеция» объявила о приостановке деятельности

 

https://ria.ru/20191230/1563017411.html

 

[Общество]

 

Нижегородские врачи незаконно отказывались выписать дорогое лекарство

 

https://www.kommersant.ru/doc/4233350

 

[Происшествия]

 

Число умерших от коронавируса превысило 100 человек

 

https://www.kommersant.ru/doc/4234120

 

[Протесты]

 

В Ираке возобновились столкновения демонстрантов с полицией

 

https://ria.ru/20200117/1563566707.html

 

Режим чрезвычайной ситуации введен в забайкальском поселке на границе с Китаем

 

https://www.interfax.ru/russia/693457

 

[Пенсии]

 

Эксперты подсчитали размер прибавки к пенсии по гарантированному пенсионному плану

 

https://ria.ru/20200128/1563952464.html

 

[Культура]

 

Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго

 

https://ria.ru/20200122/1563681957.html

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9-2-2020 События, , 11
Дайджест новостей на 08.02.2020
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