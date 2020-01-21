Дайджест новостей на 20.01.2020
[В мире]
Заявление Трампа в ответ на атаку Ирана в 10 предложениях
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7482719
В Аргентине задержали более 40 человек в ходе беспорядков
https://ria.ru/20191224/1562779886.html
[Внешняя политика]
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
https://ria.ru/20200103/1563086307.html
[Внутренняя политика]
Путин введет должность заместителя председателя Совета безопасности. На нее назначат Медведева
https://tass.ru/politika/7528053
Мишустин назвал задачи нового правительства
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/391277-mishustin-nazval-zadachi-novogo-pravitelstva
[Экономика]
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
https://ria.ru/20191227/1562955895.html
[Общество]
Эксперты назвали самых закредитованных заемщиков в России
https://ria.ru/20200103/1563095577.html
[Происшествия]
Число погибших из-за давки в ходе прощания с Сулеймани превысило 50
https://www.kommersant.ru/doc/4214810
[Протесты]
В Сербии тысячи человек протестуют из-за закона о церквях в Черногории
https://ria.ru/20200108/1563195202.html
На акции протеста в Париже пострадали 20 манифестантов
https://ria.ru/20200109/1563237777.html
[Пенсии]
Пенсионная реформа стала важнейшим событием года для россиян
https://www.kommersant.ru/doc/4207704
[Экология]
Верблюдов начнут уничтожать в Австралии из-за дефицита воды
https://radiosputnik.ria.ru/20200107/1563168902.html
[В мире]
Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке
https://lenta.ru/brief/2020/01/08/otvet/
На Американском Самоа власти закрыли школы из-за вспышки кори
https://ria.ru/20191208/1562112193.html
[Внешняя политика]
Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз
https://rg.ru/2020/01/04/tranzit-rossijskogo-gaza-cherez-ukrainu-v-etom-godu-upal-v-piat-raz.html
[Внутренняя политика]
Путин оценил введение обязательной маркировки молочной продукции
https://ria.ru/20191223/1562735462.html
Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии
https://ria.ru/20191223/1562723321.html
[Экономика]
Сибирская генерирующая компания увеличит вложения в ремонт системы теплоснабжения Новосибирска
https://ria.ru/20191227/1562958316.html
[Общество]
Аналитики подсчитали, что поход в театр обходится в три тысячи рублей
https://ria.ru/20200103/1563088050.html
[Происшествия]
Генпрокуратура Украины переквалифицировала дело о крушении самолета в Иране
https://www.kommersant.ru/doc/4218932
[Протесты]
В Сеуле прошла акция против «войны США с Ираном» и участия в конфликте
https://ria.ru/20200110/1563241574.html
[Пенсии]
В Центробанке рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
https://russian.rt.com/russia/article/707007-cb-pensionnye-vyplaty
[Образование]
Васильева рассказала, какие новые отметки появятся в школьных аттестатах
https://rg.ru/2020/01/11/vasileva-rasskazala-kakie-novye-otmetki-poiaviatsia-v-shkolnyh-attestatah.html