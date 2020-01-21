Дайджест новостей на 20.01.2020

[В мире]

Заявление Трампа в ответ на атаку Ирана в 10 предложениях

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7482719

В Аргентине задержали более 40 человек в ходе беспорядков

https://ria.ru/20191224/1562779886.html

[Внешняя политика]

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

https://ria.ru/20200103/1563086307.html

[Внутренняя политика]

Путин введет должность заместителя председателя Совета безопасности. На нее назначат Медведева

https://tass.ru/politika/7528053

Мишустин назвал задачи нового правительства

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/391277-mishustin-nazval-zadachi-novogo-pravitelstva

[Экономика]

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

https://ria.ru/20191227/1562955895.html

[Общество]

Эксперты назвали самых закредитованных заемщиков в России

https://ria.ru/20200103/1563095577.html

[Происшествия]

Число погибших из-за давки в ходе прощания с Сулеймани превысило 50

https://www.kommersant.ru/doc/4214810

[Протесты]

В Сербии тысячи человек протестуют из-за закона о церквях в Черногории

https://ria.ru/20200108/1563195202.html

На акции протеста в Париже пострадали 20 манифестантов

https://ria.ru/20200109/1563237777.html

[Пенсии]

Пенсионная реформа стала важнейшим событием года для россиян

https://www.kommersant.ru/doc/4207704

[Экология]

Верблюдов начнут уничтожать в Австралии из-за дефицита воды

https://radiosputnik.ria.ru/20200107/1563168902.html

[В мире]

Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке

https://lenta.ru/brief/2020/01/08/otvet/

На Американском Самоа власти закрыли школы из-за вспышки кори

https://ria.ru/20191208/1562112193.html

[Внешняя политика]

Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

https://rg.ru/2020/01/04/tranzit-rossijskogo-gaza-cherez-ukrainu-v-etom-godu-upal-v-piat-raz.html

[Внутренняя политика]

Путин оценил введение обязательной маркировки молочной продукции

https://ria.ru/20191223/1562735462.html

Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии

https://ria.ru/20191223/1562723321.html

[Экономика]

Сибирская генерирующая компания увеличит вложения в ремонт системы теплоснабжения Новосибирска

https://ria.ru/20191227/1562958316.html

[Общество]

Аналитики подсчитали, что поход в театр обходится в три тысячи рублей

https://ria.ru/20200103/1563088050.html

[Происшествия]

Генпрокуратура Украины переквалифицировала дело о крушении самолета в Иране

https://www.kommersant.ru/doc/4218932

[Протесты]

В Сеуле прошла акция против «войны США с Ираном» и участия в конфликте

https://ria.ru/20200110/1563241574.html

[Пенсии]

В Центробанке рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

https://russian.rt.com/russia/article/707007-cb-pensionnye-vyplaty

[Образование]

Васильева рассказала, какие новые отметки появятся в школьных аттестатах

https://rg.ru/2020/01/11/vasileva-rasskazala-kakie-novye-otmetki-poiaviatsia-v-shkolnyh-attestatah.html