Дайджест новостей на 20.01.2020

 

Дайджест новостей на 20.01.2020

 

[В мире]

 

Заявление Трампа в ответ на атаку Ирана в 10 предложениях

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7482719

 

В Аргентине задержали более 40 человек в ходе беспорядков

 

https://ria.ru/20191224/1562779886.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

 

https://ria.ru/20200103/1563086307.html

 

[Внутренняя политика]

 

Путин введет должность заместителя председателя Совета безопасности. На нее назначат Медведева

 

https://tass.ru/politika/7528053

 

Мишустин назвал задачи нового правительства

 

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/391277-mishustin-nazval-zadachi-novogo-pravitelstva

 

[Экономика]

 

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

 

https://ria.ru/20191227/1562955895.html

 

[Общество]

 

Эксперты назвали самых закредитованных заемщиков в России

 

https://ria.ru/20200103/1563095577.html

 

[Происшествия]

 

Число погибших из-за давки в ходе прощания с Сулеймани превысило 50

 

https://www.kommersant.ru/doc/4214810

 

[Протесты]

 

В Сербии тысячи человек протестуют из-за закона о церквях в Черногории

 

https://ria.ru/20200108/1563195202.html

 

На акции протеста в Париже пострадали 20 манифестантов

 

https://ria.ru/20200109/1563237777.html

 

[Пенсии]

 

Пенсионная реформа стала важнейшим событием года для россиян

https://www.kommersant.ru/doc/4207704

 

[Экология]

 

Верблюдов начнут уничтожать в Австралии из-за дефицита воды

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200107/1563168902.html

 

[В мире]

 

Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке

 

https://lenta.ru/brief/2020/01/08/otvet/

 

На Американском Самоа власти закрыли школы из-за вспышки кори

 

https://ria.ru/20191208/1562112193.html

 

[Внешняя политика]

 

Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

 

https://rg.ru/2020/01/04/tranzit-rossijskogo-gaza-cherez-ukrainu-v-etom-godu-upal-v-piat-raz.html

 

[Внутренняя политика]

 

Путин оценил введение обязательной маркировки молочной продукции

 

https://ria.ru/20191223/1562735462.html

 

Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии

 

https://ria.ru/20191223/1562723321.html

 

[Экономика]

 

Сибирская генерирующая компания увеличит вложения в ремонт системы теплоснабжения Новосибирска

 

https://ria.ru/20191227/1562958316.html

 

[Общество]

 

Аналитики подсчитали, что поход в театр обходится в три тысячи рублей

 

https://ria.ru/20200103/1563088050.html

 

[Происшествия]

 

Генпрокуратура Украины переквалифицировала дело о крушении самолета в Иране

 

https://www.kommersant.ru/doc/4218932

 

[Протесты]

 

В Сеуле прошла акция против «войны США с Ираном» и участия в конфликте

 

https://ria.ru/20200110/1563241574.html

 

[Пенсии]

 

В Центробанке рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

 

https://russian.rt.com/russia/article/707007-cb-pensionnye-vyplaty

 

[Образование]

 

Васильева рассказала, какие новые отметки появятся в школьных аттестатах

 

https://rg.ru/2020/01/11/vasileva-rasskazala-kakie-novye-otmetki-poiaviatsia-v-shkolnyh-attestatah.html

Рабкор.ру
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21-1-2020 События, , 13
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