Дайджест новостей на 18.01.2020

 

Дайджест новостей на 18.01.2020

 

[В мире]

 

Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

 

https://iz.ru/961872/2020-01-07/parlament-irana-priznal-pentagon-terroristicheskoi-organizatciei

 

Столица Индии пережила самый холодный день за 120 лет

 

https://www.bbc.com/russian/news-50957760

 

[Внешняя политика]

 

В Латвии отменили присвоение статуса неграждан русским детям

 

https://lenta.ru/news/2020/01/01/wide_pants/

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство России подало в отставку

 

https://tass.ru/politika/7528017

 

[Экономика]

 

Говорить о завершении банковского кризиса пока рано, считает Сбербанк

 

https://ria.ru/20191227/1562945553.html

 

[Общество]

 

СМИ сообщили об увольнении сотрудников ФСБ, снимавших стрельбу на Лубянке

 

https://www.kommersant.ru/doc/4215879

 

[Происшествия]

 

Корпус стражей исламской революции полностью взял на себя вину за сбитый украинский лайнер

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200111/1563284952.html

 

[Протесты]

 

США направили к посольству в Ираке сто морпехов и два вертолета

 

https://ria.ru/20191231/1563054346.html

 

СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге

 

https://ria.ru/20200101/1563066716.html

 

[Пенсии]

 

ВЭБ.РФ вошла в капитал пенсионного фонда РЖД

 

https://www.kommersant.ru/doc/4207999

 

[Экология]

 

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

 

https://ria.ru/20200109/1563199840.html

 

[В мире]

 

Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

 

https://ria.ru/20200107/1563159925.html

 

Для чего китаянки едут на Запад

 

https://iz.ru/956686/nataliia-portiakova/bebi-tur-dlia-chego-kitaianki-edut-na-zapad

 

[Внешняя политика]

 

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца

 

https://www.kommersant.ru/doc/4214254

 

[Внутренняя политика]

 

Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ

 

https://www.interfax.ru/russia/691462

 

[Экономика]

 

Многие моногорода уже стали экономически устойчивыми, считает глава Фонда развития моногородов

 

https://ria.ru/20191227/1562930927.html

 

[Общество]

 

Поклонскую не устроили новогодние ТВ-шоу

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200103/1563098827.html

 

[Происшествия]

 

Зеленский призвал продолжить расследование крушения Boeing в Иране

 

https://ria.ru/20200111/1563285799.html

 

[Протесты]

 

Участники беспорядков в Индии выплатят по $550 за порчу госимущества

 

https://ria.ru/20191226/1562862848.html

 

В Абхазии протестующие похитили оружие из администрации президента

 

https://ria.ru/20200110/1563247759.html

 

[Пенсии]

 

Пенсионный фонд России в Татарстане нашел скрытый фонд зарплат на 2,7 млрд рублей

 

https://www.kommersant.ru/doc/4207828

 

[Экология]

 

Дым от австралийских пожаров достиг Бразилии

 

https://ria.ru/20200108/1563174125.html

 

Рабкор.ру
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18-1-2020 События, , 107
«Справедливая Россия» дала правительству «шанс сомнения»
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