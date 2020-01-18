Дайджест новостей на 18.01.2020

[В мире]

Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

https://iz.ru/961872/2020-01-07/parlament-irana-priznal-pentagon-terroristicheskoi-organizatciei

Столица Индии пережила самый холодный день за 120 лет

https://www.bbc.com/russian/news-50957760

[Внешняя политика]

В Латвии отменили присвоение статуса неграждан русским детям

https://lenta.ru/news/2020/01/01/wide_pants/

[Внутренняя политика]

Правительство России подало в отставку

https://tass.ru/politika/7528017

[Экономика]

Говорить о завершении банковского кризиса пока рано, считает Сбербанк

https://ria.ru/20191227/1562945553.html

[Общество]

СМИ сообщили об увольнении сотрудников ФСБ, снимавших стрельбу на Лубянке

https://www.kommersant.ru/doc/4215879

[Происшествия]

Корпус стражей исламской революции полностью взял на себя вину за сбитый украинский лайнер

https://radiosputnik.ria.ru/20200111/1563284952.html

[Протесты]

США направили к посольству в Ираке сто морпехов и два вертолета

https://ria.ru/20191231/1563054346.html

СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге

https://ria.ru/20200101/1563066716.html

[Пенсии]

ВЭБ.РФ вошла в капитал пенсионного фонда РЖД

https://www.kommersant.ru/doc/4207999

[Экология]

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

https://ria.ru/20200109/1563199840.html

[В мире]

Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

https://ria.ru/20200107/1563159925.html

Для чего китаянки едут на Запад

https://iz.ru/956686/nataliia-portiakova/bebi-tur-dlia-chego-kitaianki-edut-na-zapad

[Внешняя политика]

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца

https://www.kommersant.ru/doc/4214254

[Внутренняя политика]

Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ

https://www.interfax.ru/russia/691462

[Экономика]

Многие моногорода уже стали экономически устойчивыми, считает глава Фонда развития моногородов

https://ria.ru/20191227/1562930927.html

[Общество]

Поклонскую не устроили новогодние ТВ-шоу

https://radiosputnik.ria.ru/20200103/1563098827.html

[Происшествия]

Зеленский призвал продолжить расследование крушения Boeing в Иране

https://ria.ru/20200111/1563285799.html

[Протесты]

Участники беспорядков в Индии выплатят по $550 за порчу госимущества

https://ria.ru/20191226/1562862848.html

В Абхазии протестующие похитили оружие из администрации президента

https://ria.ru/20200110/1563247759.html

[Пенсии]

Пенсионный фонд России в Татарстане нашел скрытый фонд зарплат на 2,7 млрд рублей

https://www.kommersant.ru/doc/4207828

[Экология]

Дым от австралийских пожаров достиг Бразилии

https://ria.ru/20200108/1563174125.html