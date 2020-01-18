Дайджест новостей на 18.01.2020
[В мире]
Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
https://iz.ru/961872/2020-01-07/parlament-irana-priznal-pentagon-terroristicheskoi-organizatciei
Столица Индии пережила самый холодный день за 120 лет
https://www.bbc.com/russian/news-50957760
[Внешняя политика]
В Латвии отменили присвоение статуса неграждан русским детям
https://lenta.ru/news/2020/01/01/wide_pants/
[Внутренняя политика]
Правительство России подало в отставку
https://tass.ru/politika/7528017
[Экономика]
Говорить о завершении банковского кризиса пока рано, считает Сбербанк
https://ria.ru/20191227/1562945553.html
[Общество]
СМИ сообщили об увольнении сотрудников ФСБ, снимавших стрельбу на Лубянке
https://www.kommersant.ru/doc/4215879
[Происшествия]
Корпус стражей исламской революции полностью взял на себя вину за сбитый украинский лайнер
https://radiosputnik.ria.ru/20200111/1563284952.html
[Протесты]
США направили к посольству в Ираке сто морпехов и два вертолета
https://ria.ru/20191231/1563054346.html
СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге
https://ria.ru/20200101/1563066716.html
[Пенсии]
ВЭБ.РФ вошла в капитал пенсионного фонда РЖД
https://www.kommersant.ru/doc/4207999
[Экология]
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
https://ria.ru/20200109/1563199840.html
[В мире]
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
https://ria.ru/20200107/1563159925.html
Для чего китаянки едут на Запад
https://iz.ru/956686/nataliia-portiakova/bebi-tur-dlia-chego-kitaianki-edut-na-zapad
[Внешняя политика]
Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца
https://www.kommersant.ru/doc/4214254
[Внутренняя политика]
Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ
https://www.interfax.ru/russia/691462
[Экономика]
Многие моногорода уже стали экономически устойчивыми, считает глава Фонда развития моногородов
https://ria.ru/20191227/1562930927.html
[Общество]
Поклонскую не устроили новогодние ТВ-шоу
https://radiosputnik.ria.ru/20200103/1563098827.html
[Происшествия]
Зеленский призвал продолжить расследование крушения Boeing в Иране
https://ria.ru/20200111/1563285799.html
[Протесты]
Участники беспорядков в Индии выплатят по $550 за порчу госимущества
https://ria.ru/20191226/1562862848.html
В Абхазии протестующие похитили оружие из администрации президента
https://ria.ru/20200110/1563247759.html
[Пенсии]
Пенсионный фонд России в Татарстане нашел скрытый фонд зарплат на 2,7 млрд рублей
https://www.kommersant.ru/doc/4207828
[Экология]
Дым от австралийских пожаров достиг Бразилии
https://ria.ru/20200108/1563174125.html