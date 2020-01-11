Дайджест новостей на 11.01.2020

[В мире]

Багдад подвергся ракетному обстрелу

https://ria.ru/20200104/1563117209.html

Тегеран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани

https://www.kommersant.ru/doc/4214585

[Внешняя политика]

Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России

https://ria.ru/20191223/1562742272.html

Посла России вызвали в МИД Польши из-за слов Путина о польском дипломате

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/12/28/819966-v

[Внутренняя политика]

Путин оценил ситуацию с неиспользуемыми сельхозземлями

https://ria.ru/20191223/1562742150.html

[Экономика]

Сибирская генерирующая компания готова вложить в систему теплоснабжения Хакасии три млрд рублей

https://ria.ru/20191225/1562853540.html

[Общество]

Депутат предложил ввести в школах уроки по антикоррупционной политике

https://ria.ru/20191209/1562145729.html

[Происшествия]

Дело против Елены Батуриной приостановлено до ее задержания

https://www.interfax.ru/russia/689871

[Протесты]

В Тбилиси задержали четырех человек на акции протеста у горсовета

https://ria.ru/20191217/1562482939.html

[Пенсии]

В России вырос среднегодовой размер пенсии по старости в 2019 году

https://ria.ru/20191227/1562926005.html

[Образование]

В России внедряют работу наставников в образование и на производство

https://sn.ria.ru/20191209/1562181635.html

[В мире]

Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием

https://lenta.ru/news/2020/01/05/threatens/

СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде

https://ria.ru/20200105/1563136365.html

[Внешняя политика]

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

https://tass.ru/ekonomika/7441123

Загрязненную нефть в нефтепроводе «Дружба» уберут к середине 2020 года

https://ria.ru/20191226/1562858230.html

[Внутренняя политика]

Новосибирские власти готовятся к разморозке «мусорной концессии»

https://ria.ru/20191224/1562768304.html

[Экономика]

Россия утратила 95% промышленного потенциала РСФСР, заявил доктор технических наук Юрий Савельев

http://realtribune.ru/news/economics/3322

[Общество]

В Госдуме призвали «дозировать» интернет для детей

https://ria.ru/20191209/1562170070.html

[Происшествия]

«Исламское государство» (запрещено в РФ) взяло ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

https://www.kommersant.ru/doc/4214337

[Протесты]

В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста

https://ria.ru/20191224/1562753656.html

[Пенсии]

Росстат впервые учел пенсионные изменения в демографическом прогнозе

https://ria.ru/20191228/1562973347.html

[Образование]

В Рособрнадзоре считают, что результаты PISA в школах не связаны с ВПР

https://sn.ria.ru/20191209/1562180965.html