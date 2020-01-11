Дайджест новостей на 11.01.2020
[В мире]
Багдад подвергся ракетному обстрелу
https://ria.ru/20200104/1563117209.html
Тегеран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани
https://www.kommersant.ru/doc/4214585
[Внешняя политика]
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
https://ria.ru/20191223/1562742272.html
Посла России вызвали в МИД Польши из-за слов Путина о польском дипломате
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/12/28/819966-v
[Внутренняя политика]
Путин оценил ситуацию с неиспользуемыми сельхозземлями
https://ria.ru/20191223/1562742150.html
[Экономика]
Сибирская генерирующая компания готова вложить в систему теплоснабжения Хакасии три млрд рублей
https://ria.ru/20191225/1562853540.html
[Общество]
Депутат предложил ввести в школах уроки по антикоррупционной политике
https://ria.ru/20191209/1562145729.html
[Происшествия]
Дело против Елены Батуриной приостановлено до ее задержания
https://www.interfax.ru/russia/689871
[Протесты]
В Тбилиси задержали четырех человек на акции протеста у горсовета
https://ria.ru/20191217/1562482939.html
[Пенсии]
В России вырос среднегодовой размер пенсии по старости в 2019 году
https://ria.ru/20191227/1562926005.html
[Образование]
В России внедряют работу наставников в образование и на производство
https://sn.ria.ru/20191209/1562181635.html
[В мире]
Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием
https://lenta.ru/news/2020/01/05/threatens/
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
https://ria.ru/20200105/1563136365.html
[Внешняя политика]
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
https://tass.ru/ekonomika/7441123
Загрязненную нефть в нефтепроводе «Дружба» уберут к середине 2020 года
https://ria.ru/20191226/1562858230.html
[Внутренняя политика]
Новосибирские власти готовятся к разморозке «мусорной концессии»
https://ria.ru/20191224/1562768304.html
[Экономика]
Россия утратила 95% промышленного потенциала РСФСР, заявил доктор технических наук Юрий Савельев
http://realtribune.ru/news/economics/3322
[Общество]
В Госдуме призвали «дозировать» интернет для детей
https://ria.ru/20191209/1562170070.html
[Происшествия]
«Исламское государство» (запрещено в РФ) взяло ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
https://www.kommersant.ru/doc/4214337
[Протесты]
В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
https://ria.ru/20191224/1562753656.html
[Пенсии]
Росстат впервые учел пенсионные изменения в демографическом прогнозе
https://ria.ru/20191228/1562973347.html
[Образование]
В Рособрнадзоре считают, что результаты PISA в школах не связаны с ВПР
https://sn.ria.ru/20191209/1562180965.html