Дайджест новостей на 11.01.2020

 

Дайджест новостей на 11.01.2020

 

[В мире]

 

Багдад подвергся ракетному обстрелу

 

https://ria.ru/20200104/1563117209.html

 

Тегеран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани

 

https://www.kommersant.ru/doc/4214585

 

[Внешняя политика]

 

Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России

 

https://ria.ru/20191223/1562742272.html

 

Посла России вызвали в МИД Польши из-за слов Путина о польском дипломате

 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/12/28/819966-v

 

[Внутренняя политика]

 

Путин оценил ситуацию с неиспользуемыми сельхозземлями

 

https://ria.ru/20191223/1562742150.html

 

[Экономика]

 

Сибирская генерирующая компания готова вложить в систему теплоснабжения Хакасии три млрд рублей

 

https://ria.ru/20191225/1562853540.html

 

[Общество]

 

Депутат предложил ввести в школах уроки по антикоррупционной политике

 

https://ria.ru/20191209/1562145729.html

 

[Происшествия]

 

Дело против Елены Батуриной приостановлено до ее задержания

 

https://www.interfax.ru/russia/689871

 

[Протесты]

 

В Тбилиси задержали четырех человек на акции протеста у горсовета

 

https://ria.ru/20191217/1562482939.html

 

[Пенсии]

 

В России вырос среднегодовой размер пенсии по старости в 2019 году

 

https://ria.ru/20191227/1562926005.html

 

[Образование]

 

В России внедряют работу наставников в образование и на производство

 

https://sn.ria.ru/20191209/1562181635.html

 

[В мире]

 

Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием

 

https://lenta.ru/news/2020/01/05/threatens/

 

СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде

 

https://ria.ru/20200105/1563136365.html

 

[Внешняя политика]

 

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

 

https://tass.ru/ekonomika/7441123

 

Загрязненную нефть в нефтепроводе «Дружба» уберут к середине 2020 года

 

https://ria.ru/20191226/1562858230.html

 

[Внутренняя политика]

 

Новосибирские власти готовятся к разморозке «мусорной концессии»

 

https://ria.ru/20191224/1562768304.html

 

[Экономика]

 

Россия утратила 95% промышленного потенциала РСФСР, заявил доктор технических наук Юрий Савельев

 

http://realtribune.ru/news/economics/3322

 

[Общество]

 

В Госдуме призвали «дозировать» интернет для детей

 

https://ria.ru/20191209/1562170070.html

 

[Происшествия]

 

«Исламское государство» (запрещено в РФ) взяло ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

 

https://www.kommersant.ru/doc/4214337

 

[Протесты]

 

В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста

 

https://ria.ru/20191224/1562753656.html

 

[Пенсии]

 

Росстат впервые учел пенсионные изменения в демографическом прогнозе

 

https://ria.ru/20191228/1562973347.html

 

[Образование]

 

В Рособрнадзоре считают, что результаты PISA в школах не связаны с ВПР

 

https://sn.ria.ru/20191209/1562180965.html

 

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11-1-2020 События, , 6
Дайджест новостей 09.01.2020
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