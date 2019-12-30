Дайджест новостей на 30.12.19

Дайджест новостей на 30.12.19

 

[В мире]

 

Совет безопасности ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих

 

https://ria.ru/20191214/1562385168.html

 

Президент Ливана отменил консультации по назначению премьер-министра

 

https://ria.ru/20191216/1562432249.html

 

[Внешняя политика]

 

Программа «Зеленый пакт для Европы» может привести к тому, что Евросоюз введет санкции против России, Китая, США и других стран

 

https://ria.ru/20191215/1562397168.html

 

[Внутренняя политика]

 

В Совфеде призвали разобраться со снижением соцвыплат в регионах

 

https://ria.ru/20191213/1562382098.html

 

[Экономика]

 

В России массово закрываются магазины SPAR из-за миллиардных долгов

 

https://secretmag.ru/news/v-rossii-massovo-zakryvayutsya-magaziny-spar-iz-za-milliardnykh-dolgov.htm

 

[Общество]

 

Корпуса ГОКБ №1, где массово увольняют врачей, отдадут центру Нюты Федермессер

 

https://theins.ru/news/193534

 

[Происшествия]

 

В Уфе ликвидировали пожар на «Опытном заводе Нефтехим»

 

https://ria.ru/20191222/1562700006.html

 

[Протесты]

 

Полиция Греции освободила три здания, незаконно занятые анархистами

 

https://ria.ru/20191218/1562520981.html

 

[Пенсии]

 

Пенсионный фонд России назвал сроки выплат пенсий за январь 2020 года

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191221/1562671376.html

 

[Наука]

 

В НАСА отказались от стыковки космического корабля Starliner с МКС

 

https://ria.ru/20191220/1562665497.html

 

[В мире]

 

В Индии до 5 января закрыли ряд вузов из-за беспорядков

 

https://ria.ru/20191216/1562427671.html

 

Эрдоган пригрозил Вашингтону признать геноцид индейцев

 

https://ria.ru/20191215/1562421469.html

 

[Внешняя политика]

 

Комитет Сената США одобрил «санкции из ада» против России

 

https://rns.online/economy/Komitet-Senata-SSHa-odobril-zhestkie-sanktsii-protiv-Rossii-2019-12-18/

 

[Внутренняя политика]

 

В Москве будут регулярно повышать пособия и выплаты, заявил Собянин

 

https://ria.ru/20191218/1562529050.html

 

[Экономика]

 

Названы самые закредитованные российские регионы

 

https://ria.ru/20191223/1562702590.html

 

[Общество]

 

Ротенберг забросил американские особняки из-за санкций

 

https://secretmag.ru/news/pautina-na-dveryakh-rotenberg-zabrosil-amerikanskie-osobnyaki-iz-za-sankcii.htm

 

[Происшествия]

 

На Кубани более 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии

 

https://ria.ru/20191222/1562692644.html

 

[Протесты]

 

Ливанская армия стабилизировала ситуацию в Бейруте после погромов

 

https://ria.ru/20191216/1562437919.html

 

[Пенсии]

 

Путин заявил, что нового повышения пенсионного возраста не предвидится

 

https://ria.ru/20191219/1562599710.html

 

[Культура]

 

Коллекционеры Игорь и Ольга Топоровские арестованы в Бельгии

 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7687/

Рабкор.ру
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30-12-2019 События, , 86
Дайджест новостей на 28.11.19
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