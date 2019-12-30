Дайджест новостей на 30.12.19
[В мире]
Совет безопасности ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
https://ria.ru/20191214/1562385168.html
Президент Ливана отменил консультации по назначению премьер-министра
https://ria.ru/20191216/1562432249.html
[Внешняя политика]
Программа «Зеленый пакт для Европы» может привести к тому, что Евросоюз введет санкции против России, Китая, США и других стран
https://ria.ru/20191215/1562397168.html
[Внутренняя политика]
В Совфеде призвали разобраться со снижением соцвыплат в регионах
https://ria.ru/20191213/1562382098.html
[Экономика]
В России массово закрываются магазины SPAR из-за миллиардных долгов
https://secretmag.ru/news/v-rossii-massovo-zakryvayutsya-magaziny-spar-iz-za-milliardnykh-dolgov.htm
[Общество]
Корпуса ГОКБ №1, где массово увольняют врачей, отдадут центру Нюты Федермессер
[Происшествия]
В Уфе ликвидировали пожар на «Опытном заводе Нефтехим»
https://ria.ru/20191222/1562700006.html
[Протесты]
Полиция Греции освободила три здания, незаконно занятые анархистами
https://ria.ru/20191218/1562520981.html
[Пенсии]
Пенсионный фонд России назвал сроки выплат пенсий за январь 2020 года
https://radiosputnik.ria.ru/20191221/1562671376.html
[Наука]
В НАСА отказались от стыковки космического корабля Starliner с МКС
https://ria.ru/20191220/1562665497.html
[В мире]
В Индии до 5 января закрыли ряд вузов из-за беспорядков
https://ria.ru/20191216/1562427671.html
Эрдоган пригрозил Вашингтону признать геноцид индейцев
https://ria.ru/20191215/1562421469.html
[Внешняя политика]
Комитет Сената США одобрил «санкции из ада» против России
https://rns.online/economy/Komitet-Senata-SSHa-odobril-zhestkie-sanktsii-protiv-Rossii-2019-12-18/
[Внутренняя политика]
В Москве будут регулярно повышать пособия и выплаты, заявил Собянин
https://ria.ru/20191218/1562529050.html
[Экономика]
Названы самые закредитованные российские регионы
https://ria.ru/20191223/1562702590.html
[Общество]
Ротенберг забросил американские особняки из-за санкций
https://secretmag.ru/news/pautina-na-dveryakh-rotenberg-zabrosil-amerikanskie-osobnyaki-iz-za-sankcii.htm
[Происшествия]
На Кубани более 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии
https://ria.ru/20191222/1562692644.html
[Протесты]
Ливанская армия стабилизировала ситуацию в Бейруте после погромов
https://ria.ru/20191216/1562437919.html
[Пенсии]
Путин заявил, что нового повышения пенсионного возраста не предвидится
https://ria.ru/20191219/1562599710.html
[Культура]
Коллекционеры Игорь и Ольга Топоровские арестованы в Бельгии
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7687/