Дайджест новостей на 30.12.19

[В мире]

Совет безопасности ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих

https://ria.ru/20191214/1562385168.html

Президент Ливана отменил консультации по назначению премьер-министра

https://ria.ru/20191216/1562432249.html

[Внешняя политика]

Программа «Зеленый пакт для Европы» может привести к тому, что Евросоюз введет санкции против России, Китая, США и других стран

https://ria.ru/20191215/1562397168.html

[Внутренняя политика]

В Совфеде призвали разобраться со снижением соцвыплат в регионах

https://ria.ru/20191213/1562382098.html

[Экономика]

В России массово закрываются магазины SPAR из-за миллиардных долгов

https://secretmag.ru/news/v-rossii-massovo-zakryvayutsya-magaziny-spar-iz-za-milliardnykh-dolgov.htm

[Общество]

Корпуса ГОКБ №1, где массово увольняют врачей, отдадут центру Нюты Федермессер

https://theins.ru/news/193534

[Происшествия]

В Уфе ликвидировали пожар на «Опытном заводе Нефтехим»

https://ria.ru/20191222/1562700006.html

[Протесты]

Полиция Греции освободила три здания, незаконно занятые анархистами

https://ria.ru/20191218/1562520981.html

[Пенсии]

Пенсионный фонд России назвал сроки выплат пенсий за январь 2020 года

https://radiosputnik.ria.ru/20191221/1562671376.html

[Наука]

В НАСА отказались от стыковки космического корабля Starliner с МКС

https://ria.ru/20191220/1562665497.html

[В мире]

В Индии до 5 января закрыли ряд вузов из-за беспорядков

https://ria.ru/20191216/1562427671.html

Эрдоган пригрозил Вашингтону признать геноцид индейцев

https://ria.ru/20191215/1562421469.html

[Внешняя политика]

Комитет Сената США одобрил «санкции из ада» против России

https://rns.online/economy/Komitet-Senata-SSHa-odobril-zhestkie-sanktsii-protiv-Rossii-2019-12-18/

[Внутренняя политика]

В Москве будут регулярно повышать пособия и выплаты, заявил Собянин

https://ria.ru/20191218/1562529050.html

[Экономика]

Названы самые закредитованные российские регионы

https://ria.ru/20191223/1562702590.html

[Общество]

Ротенберг забросил американские особняки из-за санкций

https://secretmag.ru/news/pautina-na-dveryakh-rotenberg-zabrosil-amerikanskie-osobnyaki-iz-za-sankcii.htm

[Происшествия]

На Кубани более 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии

https://ria.ru/20191222/1562692644.html

[Протесты]

Ливанская армия стабилизировала ситуацию в Бейруте после погромов

https://ria.ru/20191216/1562437919.html

[Пенсии]

Путин заявил, что нового повышения пенсионного возраста не предвидится

https://ria.ru/20191219/1562599710.html

[Культура]

Коллекционеры Игорь и Ольга Топоровские арестованы в Бельгии

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7687/