Дайджест новостей на 26.12.19

[В мире]

В Гонконге задержали подростков по подозрению в убийстве во время акций протеста

https://ria.ru/20191214/1562386471.html

[Внешняя политика]

В Гуанчжоу построят Российско-китайский центр развития

https://ria.ru/20191210/1562204947.html

[Внутренняя политика]

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

https://tass.ru/ekonomika/7350631

[Экономика]

Мобильная связь в 2020 году может подорожать на 18%

https://ria.ru/20191209/1562142242.html

Торговые отношения с Францией «просели» в 2019 году, заявил торгпред

https://ria.ru/20191209/1562140634.html

[Общество]

Екатеринбург из столицы СПИДа превращается в столицу туберкулеза

https://66.ru/health/news/226848/

[Происшествия]

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

https://tass.ru/proisshestviya/7350243

[Протесты]

В Бейруте произошли столкновения между шиитами и полицией

https://ria.ru/20191214/1562398576.html

[Пенсии]

Что получат участники накопительной системы

https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1261635/lghoty_za_piensiiu_chto_poluchat_uchastniki_nakopitielnoi_sistiemy

[Технологии]

В 2020-м году у миллионов пользователей прекратит работать WhatsApp

https://radiosputnik.ria.ru/20191210/1562193992.html

[В мире]

Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни за госизмену

https://www.kommersant.ru/doc/4197340

[Внешняя политика]

Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»

https://ria.ru/20191209/1562152557.html

[Внутренняя политика]

В Госдуме предложили прекратить оплачивать больничные

https://red.msk.ru/v-gosdume-predlozhili-prekratit-oplachivat-bolnichnye/

[Экономика]

Der Spiegel предрек крах основ мировой торговли в считанные дни

https://ria.ru/20191209/1562133233.html

Первый в России льнокомбинат откроют в Смоленской области в 2020 году

https://ria.ru/20191212/1562309858.html

[Общество]

Начались предновогодние увольнения

https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1261691/nachalis_priednovoghodniie_uvolnieniia_kak_nie_potieriat_miesto_i_dienghi

[Происшествия]

Глава фракции «Единой России» в Переславль-Залесской гордуме задержан за убийство

https://www.kommersant.ru/doc/4197277

[Протесты]

Демонстранты блокировали университет в иракской провинции Бабиль

https://ria.ru/20191216/1562429919.html

[Пенсии]

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

https://www.kommersant.ru/doc/4196836

[Технологии]

Huawei отказалась выпускать замену Android

https://lenta.ru/news/2019/12/10/harm_out/