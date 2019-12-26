Дайджест новостей на 26.12.19

 

Дайджест новостей на 26.12.19

 

[В мире]

 

В Гонконге задержали  подростков по подозрению в убийстве во время акций протеста

 

https://ria.ru/20191214/1562386471.html

 

[Внешняя политика]

 

В Гуанчжоу построят Российско-китайский центр развития

 

https://ria.ru/20191210/1562204947.html

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

 

https://tass.ru/ekonomika/7350631

 

[Экономика]

 

Мобильная связь в 2020 году может подорожать на 18%

 

https://ria.ru/20191209/1562142242.html

 

Торговые отношения с Францией «просели» в 2019 году, заявил торгпред

 

https://ria.ru/20191209/1562140634.html

 

[Общество]

 

Екатеринбург из столицы СПИДа превращается в столицу туберкулеза

 

https://66.ru/health/news/226848/

 

[Происшествия]

 

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

 

https://tass.ru/proisshestviya/7350243

 

[Протесты]

 

В Бейруте произошли столкновения между шиитами и полицией

 

https://ria.ru/20191214/1562398576.html

 

[Пенсии]

 

Что получат участники накопительной системы

 

https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1261635/lghoty_za_piensiiu_chto_poluchat_uchastniki_nakopitielnoi_sistiemy

 

[Технологии]

 

В 2020-м году у миллионов пользователей прекратит работать WhatsApp

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191210/1562193992.html

 

[В мире]

 

Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни за госизмену

 

https://www.kommersant.ru/doc/4197340

 

[Внешняя политика]

 

Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»

 

https://ria.ru/20191209/1562152557.html

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуме предложили прекратить оплачивать больничные

 

https://red.msk.ru/v-gosdume-predlozhili-prekratit-oplachivat-bolnichnye/

 

[Экономика]

 

Der Spiegel предрек крах основ мировой торговли в считанные дни

 

https://ria.ru/20191209/1562133233.html

 

Первый в России льнокомбинат откроют в Смоленской области в 2020 году

 

https://ria.ru/20191212/1562309858.html

 

[Общество]

 

Начались предновогодние увольнения

 

https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1261691/nachalis_priednovoghodniie_uvolnieniia_kak_nie_potieriat_miesto_i_dienghi

 

[Происшествия]

 

Глава фракции «Единой России» в Переславль-Залесской гордуме задержан за убийство

 

https://www.kommersant.ru/doc/4197277

 

[Протесты]

 

Демонстранты блокировали университет в иракской провинции Бабиль

 

https://ria.ru/20191216/1562429919.html

 

[Пенсии]

 

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

 

https://www.kommersant.ru/doc/4196836

 

[Технологии]

 

Huawei отказалась выпускать замену Android

 

https://lenta.ru/news/2019/12/10/harm_out/

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26-12-2019 События, , 43
Дайджест новостей на 24.12.19Итальянская забастовка водителей трамваев в Петербурге
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