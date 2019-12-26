Дайджест новостей на 26.12.19
[В мире]
В Гонконге задержали подростков по подозрению в убийстве во время акций протеста
https://ria.ru/20191214/1562386471.html
[Внешняя политика]
В Гуанчжоу построят Российско-китайский центр развития
https://ria.ru/20191210/1562204947.html
[Внутренняя политика]
Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний
https://tass.ru/ekonomika/7350631
[Экономика]
Мобильная связь в 2020 году может подорожать на 18%
https://ria.ru/20191209/1562142242.html
Торговые отношения с Францией «просели» в 2019 году, заявил торгпред
https://ria.ru/20191209/1562140634.html
[Общество]
Екатеринбург из столицы СПИДа превращается в столицу туберкулеза
https://66.ru/health/news/226848/
[Происшествия]
В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой
https://tass.ru/proisshestviya/7350243
[Протесты]
В Бейруте произошли столкновения между шиитами и полицией
https://ria.ru/20191214/1562398576.html
[Пенсии]
Что получат участники накопительной системы
https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1261635/lghoty_za_piensiiu_chto_poluchat_uchastniki_nakopitielnoi_sistiemy
[Технологии]
В 2020-м году у миллионов пользователей прекратит работать WhatsApp
https://radiosputnik.ria.ru/20191210/1562193992.html
[В мире]
Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни за госизмену
https://www.kommersant.ru/doc/4197340
[Внешняя политика]
Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»
https://ria.ru/20191209/1562152557.html
[Внутренняя политика]
В Госдуме предложили прекратить оплачивать больничные
https://red.msk.ru/v-gosdume-predlozhili-prekratit-oplachivat-bolnichnye/
[Экономика]
Der Spiegel предрек крах основ мировой торговли в считанные дни
https://ria.ru/20191209/1562133233.html
Первый в России льнокомбинат откроют в Смоленской области в 2020 году
https://ria.ru/20191212/1562309858.html
[Общество]
Начались предновогодние увольнения
https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1261691/nachalis_priednovoghodniie_uvolnieniia_kak_nie_potieriat_miesto_i_dienghi
[Происшествия]
Глава фракции «Единой России» в Переславль-Залесской гордуме задержан за убийство
https://www.kommersant.ru/doc/4197277
[Протесты]
Демонстранты блокировали университет в иракской провинции Бабиль
https://ria.ru/20191216/1562429919.html
[Пенсии]
Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года
https://www.kommersant.ru/doc/4196836
[Технологии]
Huawei отказалась выпускать замену Android
https://lenta.ru/news/2019/12/10/harm_out/