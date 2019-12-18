Дайджест новостей 18.12.19

[В мире]

Выборы в Великобритании: партия консерваторов получает абсолютное большинство в парламенте

https://www.bbc.com/russian/news-50765298

Франция может обратиться в ВТО из-за новых пошлин США

https://radiosputnik.ria.ru/20191208/1562123313.html

[Внешняя политика]

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

https://ria.ru/20191206/1562079360.html

[Внутренняя политика]

Медведев поручил проработать снижение беспошлинного порога до 20 евро

https://www.kommersant.ru/doc/4189397

[Экономика]

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

https://lenta.ru/news/2019/12/09/dorogo/

[Общество]

Названы рекордсмены по коррупции среди российских силовиков

https://lenta.ru/news/2019/12/09/corruption/

[Пенсии]

С пенсий россиян предложили запретить взыскивать долги

https://lenta.ru/news/2019/12/09/pension/

[Протесты]

Требующие отставки министра образования Армении пошли к зданию полиции

https://ria.ru/20191203/1561923280.html

[Происшествия]

Центнер наркотиков пропал из камеры хранения московского аэропорта

https://lenta.ru/news/2019/12/09/nark/

[Образование]

Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ

https://ria.ru/20191205/1561999940.html

[В мире]

Власти Чили вложат $5,5 миллиардов в создание новых рабочих мест

https://ria.ru/20191203/1561877272.html

[Внешняя политика]

Россию отстранили от крупных соревнований на четыре года

https://www.kommersant.ru/doc/4187778

[Внутренняя политика]

Неисполнения расходов бюджета в 2019 году составит триллион рублей

https://ria.ru/20191211/1562292799.html

[Экономика]

У российских авиакомпаний появилась новая проблема

https://lenta.ru/news/2019/12/09/lackofpilots/

[Общество]

Совершивший подвиг герой скитается по углам

https://ria.ru/20191209/1562077665.html

[Происшествия]

В Москве здоровая девочка пять лет прожила в роддоме

https://www.kommersant.ru/doc/4188970

[Протесты]

Сербская оппозиция блокировала вход в здание национального телевидения

https://ria.ru/20191213/1562361629.html

[Пенсии]

В Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров

https://ria.ru/20191211/1562283523.html

[Образование]

Рособрнадзор аккредитовал Луганский медуниверситет им. святителя Луки

https://ria.ru/20191202/1561835738.html

НГПУ вошел в китайско-российский союз педагогических ВУЗов

https://ria.ru/20191202/1561840703.html