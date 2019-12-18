Дайджест новостей 18.12.19

 

Дайджест новостей 18.12.19

 

[В мире]

 

Выборы в Великобритании: партия консерваторов получает абсолютное большинство в парламенте

 

https://www.bbc.com/russian/news-50765298

 

Франция может обратиться в ВТО из-за новых пошлин США

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191208/1562123313.html

 

[Внешняя политика]

 

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

 

https://ria.ru/20191206/1562079360.html

 

[Внутренняя политика]

 

Медведев поручил проработать снижение беспошлинного порога до 20 евро

 

https://www.kommersant.ru/doc/4189397

 

[Экономика]

 

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

 

https://lenta.ru/news/2019/12/09/dorogo/

 

[Общество]

 

Названы рекордсмены по коррупции среди российских силовиков

 

https://lenta.ru/news/2019/12/09/corruption/

 

[Пенсии]

 

С пенсий россиян предложили запретить взыскивать долги

 

https://lenta.ru/news/2019/12/09/pension/

 

[Протесты]

 

Требующие отставки министра образования Армении пошли к зданию полиции

 

https://ria.ru/20191203/1561923280.html

 

[Происшествия]

 

Центнер наркотиков пропал из камеры хранения московского аэропорта

 

https://lenta.ru/news/2019/12/09/nark/

 

[Образование]

 

Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ

 

https://ria.ru/20191205/1561999940.html

 

[В мире]

 

Власти Чили вложат $5,5 миллиардов в создание новых рабочих мест

 

https://ria.ru/20191203/1561877272.html

 

[Внешняя политика]

 

Россию отстранили от крупных соревнований на четыре года

 

https://www.kommersant.ru/doc/4187778

 

[Внутренняя политика]

 

Неисполнения расходов бюджета в 2019 году составит триллион рублей

 

https://ria.ru/20191211/1562292799.html

 

[Экономика]

 

У российских авиакомпаний появилась новая проблема

 

https://lenta.ru/news/2019/12/09/lackofpilots/

 

[Общество]

 

Совершивший подвиг герой скитается по углам

 

https://ria.ru/20191209/1562077665.html

 

[Происшествия]

 

В Москве здоровая девочка пять лет прожила в роддоме

 

https://www.kommersant.ru/doc/4188970

 

[Протесты]

 

Сербская оппозиция блокировала вход в здание национального телевидения

 

https://ria.ru/20191213/1562361629.html

 

[Пенсии]

 

В Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров

 

https://ria.ru/20191211/1562283523.html

 

[Образование]

 

Рособрнадзор аккредитовал Луганский медуниверситет им. святителя Луки

 

https://ria.ru/20191202/1561835738.html

 

НГПУ вошел в китайско-российский союз педагогических ВУЗов

 

https://ria.ru/20191202/1561840703.html

 

Рабкор.ру
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18-12-2019 События, , 21
Дайджест новостей на 16.12.19"Смерть рабочих не замолчать" — у Генконсульства Казахстана прошла акция памяти и солидарности
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