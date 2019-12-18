Дайджест новостей 18.12.19
[В мире]
Выборы в Великобритании: партия консерваторов получает абсолютное большинство в парламенте
https://www.bbc.com/russian/news-50765298
Франция может обратиться в ВТО из-за новых пошлин США
https://radiosputnik.ria.ru/20191208/1562123313.html
[Внешняя политика]
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
https://ria.ru/20191206/1562079360.html
[Внутренняя политика]
Медведев поручил проработать снижение беспошлинного порога до 20 евро
https://www.kommersant.ru/doc/4189397
[Экономика]
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
https://lenta.ru/news/2019/12/09/dorogo/
[Общество]
Названы рекордсмены по коррупции среди российских силовиков
https://lenta.ru/news/2019/12/09/corruption/
[Пенсии]
С пенсий россиян предложили запретить взыскивать долги
https://lenta.ru/news/2019/12/09/pension/
[Протесты]
Требующие отставки министра образования Армении пошли к зданию полиции
https://ria.ru/20191203/1561923280.html
[Происшествия]
Центнер наркотиков пропал из камеры хранения московского аэропорта
https://lenta.ru/news/2019/12/09/nark/
[Образование]
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
https://ria.ru/20191205/1561999940.html
[В мире]
Власти Чили вложат $5,5 миллиардов в создание новых рабочих мест
https://ria.ru/20191203/1561877272.html
[Внешняя политика]
Россию отстранили от крупных соревнований на четыре года
https://www.kommersant.ru/doc/4187778
[Внутренняя политика]
Неисполнения расходов бюджета в 2019 году составит триллион рублей
https://ria.ru/20191211/1562292799.html
[Экономика]
У российских авиакомпаний появилась новая проблема
https://lenta.ru/news/2019/12/09/lackofpilots/
[Общество]
Совершивший подвиг герой скитается по углам
https://ria.ru/20191209/1562077665.html
[Происшествия]
В Москве здоровая девочка пять лет прожила в роддоме
https://www.kommersant.ru/doc/4188970
[Протесты]
Сербская оппозиция блокировала вход в здание национального телевидения
https://ria.ru/20191213/1562361629.html
[Пенсии]
В Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров
https://ria.ru/20191211/1562283523.html
[Образование]
Рособрнадзор аккредитовал Луганский медуниверситет им. святителя Луки
https://ria.ru/20191202/1561835738.html
НГПУ вошел в китайско-российский союз педагогических ВУЗов
https://ria.ru/20191202/1561840703.html