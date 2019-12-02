Дайджест новостей на 02.12.19

 

Дайджест новостей на 02.12.19

 

[В мире]

 

В Гонконге образовались очереди к избирательным участкам

 

https://ria.ru/20191124/1561523202.html

 

[Внешняя политика]

 

Турция обвинила Россию в невыполнении обязательств

 

https://lenta.ru/news/2019/11/18/turkey/

 

[Внутренняя политика]

 

Россия ответила ЕСПЧ на запрос о домашнем насилии

 

https://www.kommersant.ru/doc/4163633

 

[Экономика]

 

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд в рамках вторичного размещения акций продадут 20% акций «Детского мира»

 

https://tass.ru/ekonomika/7131193

 

[Общество]

 

В России упал спрос на сигареты

 

https://iz.ru/943869/2019-11-16/v-rossii-upal-spros-na-sigarety

 

[Происшествия]

 

В Ростове-на-Дону обезвредили мужчину, взявшего жену в заложники

 

https://ria.ru/20191120/1561154438.html

 

[Протесты]

 

Несколько городов Ирана охватили протесты против повышения цен на бензин

 

https://www.interfax.ru/world/684413

 

[Наука]

 

Робкий бунт академиков

 

https://www.forbes.ru/obshchestvo/387795-robkiy-bunt-akademikov-pochemu-ran-nachala-voynu-na-dva-fronta

 

[В мире]

 

Сенат Боливии аннулировал победу Моралеса на президентских выборах

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191123/1561520949.html

 

[Внешняя политика]

 

Кремль назвал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

 

https://tass.ru/politika/7159805

 

[Внутренняя политика]

 

Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

 

https://www.interfax.ru/business/684892

 

[Экономика]

 

Минфин разрабатывает принципы инвестирования средств ФНБ

 

https://tass.ru/ekonomika/7138893

 

[Общество]

 

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

 

https://www.rbc.ru/finances/16/11/2019/5dc2d9859a794756324f8fe8

 

[Протесты]

 

В Праге несколько сотен тысяч человек вышли на акцию против премьера Чехии

 

https://www.interfax.ru/world/684438

 

[Пенсии]

 

ПФР разъяснил, что не исключал безработные периоды жизни россиян из страхового стажа

 

https://tass.ru/ekonomika/7157445

 

[Наука]

 

В Москве закрывается один из главных магазинов сети «Академкнига»

 

https://mperspektiva.ru/topics/v-moskve-zakryvaetsya-odin-iz-glavnykh-magazinov-seti-akademkniga/

 

[В мире]

 

Парламент Боливии принял закон, запрещающий участие Моралеса в выборах

 

https://ria.ru/20191124/1561522516.html

 

[Внешняя политика]

 

Лавров назвал препятствие для заключения договора между Россией и Японией

 

https://lenta.ru/news/2019/11/23/u_s_a/

 

[Внутренняя политика]

 

Медведев сообщил о создании в «Единой России» правозащитного центра

 

https://www.interfax.ru/russia/684895

 

[Экономика]

 

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

 

https://ria.ru/20191120/1561150863.html

 

[Общество]

 

В ООН назвали главные причины гибели россиян за рулем

 

https://iz.ru/944041/2019-11-17/v-oon-nazvali-glavnye-prichiny-gibeli-rossiian-za-rulem

 

[Протесты]

 

Интернет в Иране был отключен по указу Высшего совета нацбезопасности

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7137081

 

[Происшествия]

 

Подробности о нападении на Лондонском мосту

 

https://www.bbc.com/russian/news-50613251

 

[Пенсии]

 

Как досрочно выйти на пенсию после потери работы

 

https://rg.ru/2019/11/19/kak-dosrochno-vyjti-na-pensiiu-posle-poteri-raboty.html

 

[Экология]

 

Последний в Малайзии суматранский носорог умер от рака

 

[В мире]

 

Парламент Боливии принял закон, запрещающий участие Моралеса в выборах

 

https://ria.ru/20191124/1561522516.html

 

[Внешняя политика]

 

Лавров назвал препятствие для заключения договора между Россией и Японией

 

https://lenta.ru/news/2019/11/23/u_s_a/

 

[Внутренняя политика]

 

Медведев сообщил о создании в «Единой России» правозащитного центра

 

https://www.interfax.ru/russia/684895

 

[Экономика]

 

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

 

https://ria.ru/20191120/1561150863.html

 

[Общество]

 

В ООН назвали главные причины гибели россиян за рулем

 

https://iz.ru/944041/2019-11-17/v-oon-nazvali-glavnye-prichiny-gibeli-rossiian-za-rulem

 

[Протесты]

 

Интернет в Иране был отключен по указу Высшего совета нацбезопасности

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7137081

 

[Происшествия]

 

Подробности о нападении на Лондонском мосту

 

https://www.bbc.com/russian/news-50613251

 

[Пенсии]

 

Как досрочно выйти на пенсию после потери работы

 

https://rg.ru/2019/11/19/kak-dosrochno-vyjti-na-pensiiu-posle-poteri-raboty.html

 

[Экология]

 

Последний в Малайзии суматранский носорог умер от рака

 

https://ria.ru/20191124/1561522900.html

 

 

Рабкор.ру
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2-12-2019 События, , 36
«Гражданская Солидарность» провела конференцию своей столичной организации
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