Дайджест новостей на 02.12.19
[В мире]
В Гонконге образовались очереди к избирательным участкам
https://ria.ru/20191124/1561523202.html
[Внешняя политика]
Турция обвинила Россию в невыполнении обязательств
https://lenta.ru/news/2019/11/18/turkey/
[Внутренняя политика]
Россия ответила ЕСПЧ на запрос о домашнем насилии
https://www.kommersant.ru/doc/4163633
[Экономика]
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд в рамках вторичного размещения акций продадут 20% акций «Детского мира»
https://tass.ru/ekonomika/7131193
[Общество]
В России упал спрос на сигареты
https://iz.ru/943869/2019-11-16/v-rossii-upal-spros-na-sigarety
[Происшествия]
В Ростове-на-Дону обезвредили мужчину, взявшего жену в заложники
https://ria.ru/20191120/1561154438.html
[Протесты]
Несколько городов Ирана охватили протесты против повышения цен на бензин
https://www.interfax.ru/world/684413
[Наука]
Робкий бунт академиков
https://www.forbes.ru/obshchestvo/387795-robkiy-bunt-akademikov-pochemu-ran-nachala-voynu-na-dva-fronta
[В мире]
Сенат Боливии аннулировал победу Моралеса на президентских выборах
https://radiosputnik.ria.ru/20191123/1561520949.html
[Внешняя политика]
Кремль назвал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
https://tass.ru/politika/7159805
[Внутренняя политика]
Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян
https://www.interfax.ru/business/684892
[Экономика]
Минфин разрабатывает принципы инвестирования средств ФНБ
https://tass.ru/ekonomika/7138893
[Общество]
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
https://www.rbc.ru/finances/16/11/2019/5dc2d9859a794756324f8fe8
[Протесты]
В Праге несколько сотен тысяч человек вышли на акцию против премьера Чехии
https://www.interfax.ru/world/684438
[Пенсии]
ПФР разъяснил, что не исключал безработные периоды жизни россиян из страхового стажа
https://tass.ru/ekonomika/7157445
[Наука]
В Москве закрывается один из главных магазинов сети «Академкнига»
https://mperspektiva.ru/topics/v-moskve-zakryvaetsya-odin-iz-glavnykh-magazinov-seti-akademkniga/
[В мире]
Парламент Боливии принял закон, запрещающий участие Моралеса в выборах
https://ria.ru/20191124/1561522516.html
[Внешняя политика]
Лавров назвал препятствие для заключения договора между Россией и Японией
https://lenta.ru/news/2019/11/23/u_s_a/
[Внутренняя политика]
Медведев сообщил о создании в «Единой России» правозащитного центра
https://www.interfax.ru/russia/684895
[Экономика]
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
https://ria.ru/20191120/1561150863.html
[Общество]
В ООН назвали главные причины гибели россиян за рулем
https://iz.ru/944041/2019-11-17/v-oon-nazvali-glavnye-prichiny-gibeli-rossiian-za-rulem
[Протесты]
Интернет в Иране был отключен по указу Высшего совета нацбезопасности
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7137081
[Происшествия]
Подробности о нападении на Лондонском мосту
https://www.bbc.com/russian/news-50613251
[Пенсии]
Как досрочно выйти на пенсию после потери работы
https://rg.ru/2019/11/19/kak-dosrochno-vyjti-na-pensiiu-posle-poteri-raboty.html
[Экология]
Последний в Малайзии суматранский носорог умер от рака
[В мире]
Парламент Боливии принял закон, запрещающий участие Моралеса в выборах
https://ria.ru/20191124/1561522516.html
[Внешняя политика]
Лавров назвал препятствие для заключения договора между Россией и Японией
https://lenta.ru/news/2019/11/23/u_s_a/
[Внутренняя политика]
Медведев сообщил о создании в «Единой России» правозащитного центра
https://www.interfax.ru/russia/684895
[Экономика]
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
https://ria.ru/20191120/1561150863.html
[Общество]
В ООН назвали главные причины гибели россиян за рулем
https://iz.ru/944041/2019-11-17/v-oon-nazvali-glavnye-prichiny-gibeli-rossiian-za-rulem
[Протесты]
Интернет в Иране был отключен по указу Высшего совета нацбезопасности
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7137081
[Происшествия]
Подробности о нападении на Лондонском мосту
https://www.bbc.com/russian/news-50613251
[Пенсии]
Как досрочно выйти на пенсию после потери работы
https://rg.ru/2019/11/19/kak-dosrochno-vyjti-na-pensiiu-posle-poteri-raboty.html
[Экология]
Последний в Малайзии суматранский носорог умер от рака
https://ria.ru/20191124/1561522900.html