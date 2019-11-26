Дайджест новостей на 26.11.19

[В мире]

Суд выпустил из тюрьмы бывшего президента Бразилии Лулу да Силву

https://www.kommersant.ru/doc/4154381

[Внешняя политика]

Путин считает, что Россия сможет стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта

https://tass.ru/ekonomika/7096728

[Внутренняя политика]

Госдума уберет административные барьеры для застройщиков

https://rg.ru/2019/11/07/gosduma-uberet-lishnie-administrativnye-barery-dlia-zastrojshchikov.html

[Экономика]

Путин рассказал о хищении сотен миллионов рублей при строительстве космодрома «Восточный»

https://www.interfax.ru/russia/683717

[Общество]

Ельцинские министры сбежали на Запад и оттуда ругают Россию

https://www.nnov.kp.ru/daily/27044.7/4109122/

[Протесты]

Собравшиеся у Рады украинские ученые требуют повышения финансирования науки

https://ria.ru/20191114/1560940952.html

[Наука]

Ученые расшифровали кулинарный рецепт, записанный клинописью

https://rg.ru/2019/11/08/klinopis.html

[В мире]

Губернатор назвал ущерб от наводнения в Венеции апокалиптическим

ttps://iz.ru/942733/2019-11-13/gubernator-nazval-ushcherb-ot-navodneniia-v-venetcii-apokalipticheskim

[Внешняя политика]

Что говорил Путин по итогам саммита БРИКС

https://ria.ru/20191114/1560957751.html

[Внутренняя политика]

В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам

https://www.gazeta.ru/business/2019/11/13/12810302.shtml

[Экономика]

Турецкая фирма «Anex Tour» купила туроператора «Интурист»

https://ria.ru/20191114/1560938575.html

[Общество]

Выдача материнского капитала в России сократилась

https://www.gazeta.ru/business/2019/11/12/12809558.shtml

[Протесты]

В Гонконге протесты привели к транспортному коллапсу

https://ria.ru/20191112/1560830278.html

[Происшествия]

Пилот разбившегося в Казани «Боинга» летал по поддельным документам

https://www.bbc.com/russian/news-50415221

[Культура]

Репертуар закрывающегося киноцентра «Соловей» в Москве перенесут в кинотеатры сети «Каро»

https://www.interfax.ru/moscow/683729