Дайджест новостей на 26.11.19

 

Дайджест новостей на 26.11.19

 

[В мире]

 

Суд выпустил из тюрьмы бывшего президента Бразилии Лулу да Силву

 

https://www.kommersant.ru/doc/4154381

 

[Внешняя политика]

 

Путин считает, что Россия сможет стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта

 

https://tass.ru/ekonomika/7096728

 

[Внутренняя политика]

 

Госдума уберет административные барьеры для застройщиков

 

https://rg.ru/2019/11/07/gosduma-uberet-lishnie-administrativnye-barery-dlia-zastrojshchikov.html

 

[Экономика]

 

Путин рассказал о хищении сотен миллионов рублей при строительстве космодрома «Восточный»

 

https://www.interfax.ru/russia/683717

 

[Общество]

 

Ельцинские министры сбежали на Запад и оттуда ругают Россию

 

https://www.nnov.kp.ru/daily/27044.7/4109122/

 

[Протесты]

 

Собравшиеся у Рады украинские ученые требуют повышения финансирования науки

 

https://ria.ru/20191114/1560940952.html

 

[Наука]

 

Ученые расшифровали кулинарный рецепт, записанный клинописью

 

https://rg.ru/2019/11/08/klinopis.html

 

[В мире]

 

Губернатор назвал ущерб от наводнения в Венеции апокалиптическим

 

ttps://iz.ru/942733/2019-11-13/gubernator-nazval-ushcherb-ot-navodneniia-v-venetcii-apokalipticheskim

 

[Внешняя политика]

 

Что говорил Путин по итогам саммита БРИКС

 

https://ria.ru/20191114/1560957751.html

 

[Внутренняя политика]

 

В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам

 

https://www.gazeta.ru/business/2019/11/13/12810302.shtml

 

[Экономика]

 

Турецкая фирма «Anex Tour» купила туроператора «Интурист»

 

https://ria.ru/20191114/1560938575.html

 

[Общество]

 

Выдача материнского капитала в России сократилась

 

https://www.gazeta.ru/business/2019/11/12/12809558.shtml

 

[Протесты]

 

В Гонконге протесты привели к транспортному коллапсу

 

https://ria.ru/20191112/1560830278.html

 

[Происшествия]

 

Пилот разбившегося в Казани «Боинга» летал по поддельным документам

 

https://www.bbc.com/russian/news-50415221

 

[Культура]

 

Репертуар закрывающегося киноцентра «Соловей» в Москве перенесут в кинотеатры сети «Каро»

 

https://www.interfax.ru/moscow/683729

 

Рабкор.ру
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26-11-2019 События, , 37
Дайджест новостей на 25.11.19
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