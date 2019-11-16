Дайджест новостей на 16.11.19
[В мире]
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных
https://www.kommersant.ru/doc/4155120
[Внешняя политика]
Россия ответила США на попытки закрепиться в нефтеносных районах Сирии
https://iz.ru/939726/2019-11-05/rossiia-otvetila-ssha-na-popytki-zakrepitsia-v-neftenosnykh-raionakh-sirii
[Внутренняя политика]
Россияне заплатят за депутатов и сенаторов на 20% больше
http://krizis-kopilka.ru/archives/68959
[Экономика]
Материнский капитал не берут в качестве первого взноса по льготной ипотеке
https://iz.ru/938533/tatiana-bochkareva-inna-grigoreva/materinskaia-plata-matkapital-ne-berut-kak-vznos-po-lgotnoi-ipoteke
[Общество]
Кто снесет киноцентр «Соловей»
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/11/07/815738-kinotsentr-solovei
[Происшествия]
Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска
https://www.bbc.com/russian/news-50416697
[Экология]
Уровень загрязнения воздуха в Индии 2 – 3 ноября превысил норму в 10 раз
https://radiosputnik.ria.ru/20191104/1560557204.html
[В мире]
Боливийская армия поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес
https://ria.ru/20191113/1560871943.html
Банда боевиков напала на погранзаставу на таджикско-узбекской границе
https://www.ridus.ru/news/312095
[Внешняя политика]
В Австрии задержан экс-чиновник министерства культуры России. Его обвиняют в хищениях при реставрации Эрмитажа
https://www.bbc.com/russian/news-50334797
[Внутренняя политика]
Бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко исключен из КПРФ
https://www.kommersant.ru/doc/4148137
[Экономика]
В мире обрушился спрос на ювелирные украшения
https://lenta.ru/news/2019/11/05/ukrashenia/
[Наука]
О положении науки в современной России
https://argumenti.ru/society/2019/10/632840
[Образование]
За 19 лет в России закрылась половина сельских и четверть городских школ
https://argumenti.ru/education/2019/09/630754