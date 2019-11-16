Дайджест новостей на 16.11.19

[В мире]

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных

https://www.kommersant.ru/doc/4155120

[Внешняя политика]

Россия ответила США на попытки закрепиться в нефтеносных районах Сирии

https://iz.ru/939726/2019-11-05/rossiia-otvetila-ssha-na-popytki-zakrepitsia-v-neftenosnykh-raionakh-sirii

[Внутренняя политика]

Россияне заплатят за депутатов и сенаторов на 20% больше

http://krizis-kopilka.ru/archives/68959

[Экономика]

Материнский капитал не берут в качестве первого взноса по льготной ипотеке

https://iz.ru/938533/tatiana-bochkareva-inna-grigoreva/materinskaia-plata-matkapital-ne-berut-kak-vznos-po-lgotnoi-ipoteke

[Общество]

Кто снесет киноцентр «Соловей»

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/11/07/815738-kinotsentr-solovei

[Происшествия]

Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска

https://www.bbc.com/russian/news-50416697

[Экология]

Уровень загрязнения воздуха в Индии 2 – 3 ноября превысил норму в 10 раз

https://radiosputnik.ria.ru/20191104/1560557204.html

[В мире]

Боливийская армия поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес

https://ria.ru/20191113/1560871943.html

Банда боевиков напала на погранзаставу на таджикско-узбекской границе

https://www.ridus.ru/news/312095

[Внешняя политика]

В Австрии задержан экс-чиновник министерства культуры России. Его обвиняют в хищениях при реставрации Эрмитажа

https://www.bbc.com/russian/news-50334797

[Внутренняя политика]

Бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко исключен из КПРФ

https://www.kommersant.ru/doc/4148137

[Экономика]

В мире обрушился спрос на ювелирные украшения

https://lenta.ru/news/2019/11/05/ukrashenia/

[Наука]

О положении науки в современной России

https://argumenti.ru/society/2019/10/632840

[Образование]

За 19 лет в России закрылась половина сельских и четверть городских школ

https://argumenti.ru/education/2019/09/630754