Дайджест новостей на 14.11.19

 

Дайджест новостей на 14.11.19

 

 

[В мире]

 

Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США

 

https://ria.ru/20191104/1560554082.html

 

[Внешняя политика]

 

Минск оценил потери от прекращения «перетаможки» российской нефти в 2020 году

 

https://tass.ru/ekonomika/7077514

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни

 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/11/02/815353-i

 

[Экономика]

 

Эксперты ВШЭ дали России «год-полгода» до кризиса

 

https://www.ridus.ru/news/305725

 

[Общество]

 

Нецелевое расходование средств Центробанком

 

https://sneg.tv/31253-vedomstvo-nabiullinoj-zakazala-omolozhenie-multivarku-i-puhlye-gubki-za-schet-cb

 

[Культура]

 

ЮНЭСКО назвала 66 новых городов культуры, среди них два российских

 

https://knife.media/creative-cities/

 

[В мире]

 

Китай вводит виртуальный комендантский час для подростков-геймеров

 

https://www.bbc.com/russian/news-50322853

 

[Внешняя политика]

 

В ДНР сообщили о срыве Украиной отвода сил в районе Петровского

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7077325

 

[Внутренняя политика]

 

Песков заявил, что система здравоохранения России неспособна к саморегулированию

 

https://tass.ru/obschestvo/7076297

 

[Экономика]

 

В госдуме поддержали запрет на продажу гаджетов без российского ПО

 

https://argumenti.ru/society/2019/11/636191

 

[Общество]

 

За последние 90 лет число внуков у россиян уменьшилось в 7 раз

 

https://www.kommersant.ru/doc/4142388

 

[Технологии]

 

Российская компания, занимавшаяся производством микрочипов, объявлена банкротом

 

https://svpressa.ru/economy/article/247848/

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14-11-2019 События, , 37
Дайджест новостей на 12.11.19
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