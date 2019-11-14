Дайджест новостей на 14.11.19

[В мире]

Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США

https://ria.ru/20191104/1560554082.html

[Внешняя политика]

Минск оценил потери от прекращения «перетаможки» российской нефти в 2020 году

https://tass.ru/ekonomika/7077514

[Внутренняя политика]

Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/11/02/815353-i

[Экономика]

Эксперты ВШЭ дали России «год-полгода» до кризиса

https://www.ridus.ru/news/305725

[Общество]

Нецелевое расходование средств Центробанком

https://sneg.tv/31253-vedomstvo-nabiullinoj-zakazala-omolozhenie-multivarku-i-puhlye-gubki-za-schet-cb

[Культура]

ЮНЭСКО назвала 66 новых городов культуры, среди них два российских

https://knife.media/creative-cities/

[В мире]

Китай вводит виртуальный комендантский час для подростков-геймеров

https://www.bbc.com/russian/news-50322853

[Внешняя политика]

В ДНР сообщили о срыве Украиной отвода сил в районе Петровского

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7077325

[Внутренняя политика]

Песков заявил, что система здравоохранения России неспособна к саморегулированию

https://tass.ru/obschestvo/7076297

[Экономика]

В госдуме поддержали запрет на продажу гаджетов без российского ПО

https://argumenti.ru/society/2019/11/636191

[Общество]

За последние 90 лет число внуков у россиян уменьшилось в 7 раз

https://www.kommersant.ru/doc/4142388

[Технологии]

Российская компания, занимавшаяся производством микрочипов, объявлена банкротом

https://svpressa.ru/economy/article/247848/