Дайджест новостей на 14.11.19
[В мире]
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
https://ria.ru/20191104/1560554082.html
[Внешняя политика]
Минск оценил потери от прекращения «перетаможки» российской нефти в 2020 году
https://tass.ru/ekonomika/7077514
[Внутренняя политика]
Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/11/02/815353-i
[Экономика]
Эксперты ВШЭ дали России «год-полгода» до кризиса
https://www.ridus.ru/news/305725
[Общество]
Нецелевое расходование средств Центробанком
https://sneg.tv/31253-vedomstvo-nabiullinoj-zakazala-omolozhenie-multivarku-i-puhlye-gubki-za-schet-cb
[Культура]
ЮНЭСКО назвала 66 новых городов культуры, среди них два российских
https://knife.media/creative-cities/
[В мире]
Китай вводит виртуальный комендантский час для подростков-геймеров
https://www.bbc.com/russian/news-50322853
[Внешняя политика]
В ДНР сообщили о срыве Украиной отвода сил в районе Петровского
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7077325
[Внутренняя политика]
Песков заявил, что система здравоохранения России неспособна к саморегулированию
https://tass.ru/obschestvo/7076297
[Экономика]
В госдуме поддержали запрет на продажу гаджетов без российского ПО
https://argumenti.ru/society/2019/11/636191
[Общество]
За последние 90 лет число внуков у россиян уменьшилось в 7 раз
https://www.kommersant.ru/doc/4142388
[Технологии]
Российская компания, занимавшаяся производством микрочипов, объявлена банкротом
https://svpressa.ru/economy/article/247848/