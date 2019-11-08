Дайджест новостей на 8.11.19

[В мире]

Власти Кипра заявили о массовой перепроверке заявлений на гражданство

https://lenta.ru/news/2019/10/29/cyprus/

[Внутренняя политика]

Минздрав подтвердил информацию о сокращении числа врачей в регионах в 2018 г.

https://tass.ru/obschestvo/7068237

[Экономика]

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

https://www.rbc.ru/business/30/10/2019/5db8261c9a7947dc86f80c4f

[Общество]

Эксперты показали рост числа социальных протестов и их политизацию

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/28/814909-eksperti-predskazali

[Наука]

Университет «Синергия» собирал отпечатки пальцев школьников для лженаучного тестирования

https://www.gazeta.ru/science/2019/10/30_a_12784772.shtml