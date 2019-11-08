Дайджест новостей на 8.11.19
[В мире]
Власти Кипра заявили о массовой перепроверке заявлений на гражданство
https://lenta.ru/news/2019/10/29/cyprus/
[Внутренняя политика]
Минздрав подтвердил информацию о сокращении числа врачей в регионах в 2018 г.
https://tass.ru/obschestvo/7068237
[Экономика]
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
https://www.rbc.ru/business/30/10/2019/5db8261c9a7947dc86f80c4f
[Общество]
Эксперты показали рост числа социальных протестов и их политизацию
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/28/814909-eksperti-predskazali
[Наука]
Университет «Синергия» собирал отпечатки пальцев школьников для лженаучного тестирования
https://www.gazeta.ru/science/2019/10/30_a_12784772.shtml