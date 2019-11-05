Дайджест новостей на 05. 11. 19

[В мире]

В Анкаре заявили, что решения США о геноциде и санкциях подорвут отношения с Турцией

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7060807

[Экономика]

Россиянам грозит дефицит продуктов из-за экспорта

https://www.gazeta.ru/business/news/2019/10/30/n_13636634.shtml

[Внутренняя политика]

Скандалы на выборах в Санкт-Петербурге могут привести к упразднению муниципальных избиркомов

https://www.kommersant.ru/doc/4142706

[Образование]

Губернатор Белгородской области назвал домашние задания «плохой привычкой» и хочет их отменить

https://mel.fm/shkola/9368051-gubernator-belgorodskoy-oblasti-nazval-domashneye-zadana

[Наука]

Ректор МГУ встретился с Путиным за два месяца до истечения своих полномочий

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/29/815007-rektor-mgu