Дайджест новостей на 05. 11. 19

 

Дайджест новостей на 05. 11. 19

 

[В мире]

 

В Анкаре заявили, что решения США о геноциде и санкциях подорвут отношения с Турцией

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7060807

 

[Экономика]

 

Россиянам грозит дефицит продуктов из-за экспорта

 

https://www.gazeta.ru/business/news/2019/10/30/n_13636634.shtml

 

[Внутренняя политика]

 

Скандалы на выборах в Санкт-Петербурге могут привести к упразднению муниципальных избиркомов

 

https://www.kommersant.ru/doc/4142706

 

[Образование]

 

Губернатор Белгородской области назвал домашние задания «плохой привычкой» и хочет их отменить

 

https://mel.fm/shkola/9368051-gubernator-belgorodskoy-oblasti-nazval-domashneye-zadana

 

[Наука]

 

Ректор МГУ встретился с Путиным за два месяца до истечения своих полномочий

 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/29/815007-rektor-mgu

 

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5-11-2019 События, , 44
Дайджест новостей на 04.11.19
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