Дайджест новостей на 05. 11. 19
[В мире]
В Анкаре заявили, что решения США о геноциде и санкциях подорвут отношения с Турцией
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7060807
[Экономика]
Россиянам грозит дефицит продуктов из-за экспорта
https://www.gazeta.ru/business/news/2019/10/30/n_13636634.shtml
[Внутренняя политика]
Скандалы на выборах в Санкт-Петербурге могут привести к упразднению муниципальных избиркомов
https://www.kommersant.ru/doc/4142706
[Образование]
Губернатор Белгородской области назвал домашние задания «плохой привычкой» и хочет их отменить
https://mel.fm/shkola/9368051-gubernator-belgorodskoy-oblasti-nazval-domashneye-zadana
[Наука]
Ректор МГУ встретился с Путиным за два месяца до истечения своих полномочий
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/29/815007-rektor-mgu