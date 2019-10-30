Дайджест новостей на 30.10.2019
[Внешняя политика] В Минобороны России усомнились в реальности операции по ликвидации американцами главаря ИГ
https://tass.ru/politika/7050530
[Пособия] Увеличение детских пособий мало влияет на уменьшение уровня бедности в целом по стране
https://www.kommersant.ru/doc/4134959
[Внутренняя политика] Экс-мэр города Грозный поплатился за пытки
https://www.kommersant.ru/doc/4140466
[Протесты] Из травмпункта больницы Челябинска уволились сразу несколько врачей-травматологов
https://74.ru/text/health/66273271/