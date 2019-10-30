Дайджест новостей на 30.10.2019

 

Дайджест новостей на 30.10.2019

 

[Внешняя политика] В Минобороны России усомнились в реальности операции по ликвидации американцами главаря ИГ

 

https://tass.ru/politika/7050530

 

[Пособия] Увеличение детских пособий мало влияет на уменьшение уровня бедности в целом по стране

 

https://www.kommersant.ru/doc/4134959

 

[Внутренняя политика] Экс-мэр города Грозный поплатился за пытки

 

https://www.kommersant.ru/doc/4140466

 

[Протесты] Из травмпункта больницы Челябинска уволились сразу несколько врачей-травматологов

 

https://74.ru/text/health/66273271/

 

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
30-10-2019 События, , 51
Дайджест новостей на 29.10.19Георгий Федоров устроил в Останкино протестную зарядку
  См. также  
 
 
 