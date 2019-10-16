Дайджест новостей на 15.10.2019
[Россия – Сирия] Спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев заявил о неприемлемости операции турецких военных в Сирии
https://www.interfax.ru/world/680438
[Протесты в мире] Десятки тысяч жителей Барселоны вышли на улицы после приговоров каталонским лидерам
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/14/156124-desyatki-tysyach-zhiteley-barselony-vyshli-na-ulitsy-posle-prigovorov-katalonskim-lideram
[Бизнес] Фармкомпании меняют стратегию продвижения товара
https://www.kommersant.ru/doc/4125725?from=main_11
[Мир] Турки подрались с курдами в немецком Херне
https://www.interfax.ru/world/680411
[Путин] Путин подписал указ о создании сети сельскохозяйственных атташе
https://www.interfax.ru/russia/680348
[Промышленность] Для испытаний газовых турбин большой мощности предложено создать единый стенд
https://www.kommersant.ru/doc/4125782?from=four_business
[Банки] Банки узнают о своих клиентах от ЦБ
https://www.kommersant.ru/doc/4125745?from=four_finance
[Банки] Банкам облегчат сдачу нормативов. ЦБ меняет регулирование рынка
https://www.kommersant.ru/doc/4125760?from=four_finance
[Миграция] Патенты для трудовых мигрантов в Москве подорожают до 5350 рублей в месяц
https://www.interfax.ru/business/680446
[Россия — Латинская Америка] Структура “Росатома” собралась приобрести контроль в чилийском литиевом проекте
https://www.interfax.ru/business/680466
[Россия – Африка] Российские производители удобрений увеличат поставки в Африку в несколько раз
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/14/813718-rossiiskie-proizvoditeli-udobrenii
[СМИ] Искусственный интеллект научился писать поддельные новости
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/10/14/813697-iskusstvennii-feikovie-novosti
[Бизнес] На рынке технической конопли затевается большой проект по производству и переработке этой культуры
https://expert.ru/expert/2019/42/ot-penki-do-biokompozitov/
[Образование] Минобрнауки не видело документы о ликвидации петербургского лесного университета
https://www.interfax.ru/russia/680463
[Общество] 280 работников отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю будут уволены в связи с ликвидацией учреждения
https://www.solidarnost.org/news/v-primore-uvolyat-300-pozharnyh.html
[Общество] Власти Саратова составят для детей маршруты до школы, от которых нельзя будет отклоняться
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/15/156144-vlasti-saratova-sostavyat-dlya-detey-marshruty-do-shkoly-ot-kotoryh-nelzya-budet-otklonyatsya
[Узбекистан] Узбекистан вдвое снизил стоимость билетов на поезда из России
https://fergana.agency/news/111684/