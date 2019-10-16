Дайджест новостей на 15.10.2019

 

Дайджест новостей на 15.10.2019

 

[Россия – Сирия] Спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев заявил о неприемлемости операции турецких военных в Сирии

https://www.interfax.ru/world/680438

 

[Протесты в мире] Десятки тысяч жителей Барселоны вышли на улицы после приговоров каталонским лидерам

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/14/156124-desyatki-tysyach-zhiteley-barselony-vyshli-na-ulitsy-posle-prigovorov-katalonskim-lideram

 

[Бизнес] Фармкомпании меняют стратегию продвижения товара

https://www.kommersant.ru/doc/4125725?from=main_11

 

[Мир] Турки подрались с курдами в немецком Херне

https://www.interfax.ru/world/680411

 

[Путин] Путин подписал указ о создании сети сельскохозяйственных атташе

https://www.interfax.ru/russia/680348

 

[Промышленность] Для испытаний газовых турбин большой мощности предложено создать единый стенд

https://www.kommersant.ru/doc/4125782?from=four_business

 

[Банки] Банки узнают о своих клиентах от ЦБ

https://www.kommersant.ru/doc/4125745?from=four_finance

 

[Банки] Банкам облегчат сдачу нормативов. ЦБ меняет регулирование рынка

https://www.kommersant.ru/doc/4125760?from=four_finance

 

[Миграция] Патенты для трудовых мигрантов в Москве подорожают до 5350 рублей в месяц

https://www.interfax.ru/business/680446

 

[Россия — Латинская Америка] Структура “Росатома” собралась приобрести контроль в чилийском литиевом проекте

https://www.interfax.ru/business/680466

 

[Россия – Африка] Российские производители удобрений увеличат поставки в Африку в несколько раз

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/14/813718-rossiiskie-proizvoditeli-udobrenii

 

[СМИ] Искусственный интеллект научился писать поддельные новости

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/10/14/813697-iskusstvennii-feikovie-novosti

 

[Бизнес] На рынке технической конопли затевается большой проект по производству и переработке этой культуры

https://expert.ru/expert/2019/42/ot-penki-do-biokompozitov/

 

[Образование] Минобрнауки не видело документы о ликвидации петербургского лесного университета

https://www.interfax.ru/russia/680463

 

[Общество] 280 работников отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю будут уволены в связи с ликвидацией учреждения

https://www.solidarnost.org/news/v-primore-uvolyat-300-pozharnyh.html

 

[Общество] Власти Саратова составят для детей маршруты до школы, от которых нельзя будет отклоняться

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/15/156144-vlasti-saratova-sostavyat-dlya-detey-marshruty-do-shkoly-ot-kotoryh-nelzya-budet-otklonyatsya

 

[Узбекистан] Узбекистан вдвое снизил стоимость билетов на поезда из России

https://fergana.agency/news/111684/

Рабкор.ру
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16-10-2019 События, , 27
Дайджест новостей на 14.10.19
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