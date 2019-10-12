Дайджест новостей на 11.10.2019

 

Дайджест новостей на 11.10.2019

 

[Общество] СКР начал проверять чиновников, оставивших жителей Заринска на три года без водопровода

https://www.interfax.ru/russia/679997

 

[Медицина] Скворцова не давала указаний не брать на работу увольняющихся из Центра Блохина

https://www.interfax.ru/russia/679979

 

[Путин] Путин сообщил, что Россия создаст свои РСМД

https://www.interfax.ru/russia/679983

 

[Промышленность] Конструкторские бюро Миля и Камова объединят в центр вертолетостроения

https://www.interfax.ru/russia/679962

 

[Мир] МИД Ирана подтвердил версию о нападении на танкер в Красном море

https://www.interfax.ru/world/680000

 

[Мир] Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы

https://www.interfax.ru/world/679920

 

[Россия – Африка] В Демократической Республике Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/11/156059-v-demokraticheskoy-respublike-kongo-razbilsya-samolet-an-72-s-rossiyanami-na-bortu

 

[Медицина] Минздрав Башкирии отчитался об отсутствии дефицита препаратов для льготников. Проведенный “Ъ-Уфа” опрос сообществ и родственников пациентов со сложными заболеваниями показал, что ситуация не так благополучна

https://www.kommersant.ru/doc/4120112?from=four_strana

 

[Общество] В Госдуму внесен законопроект о праве охотиться с чужим ружьем

https://www.interfax.ru/russia/679911

 

[Украина] Зеленский исключил предоставление Донбассу автономного статуса

https://www.interfax.ru/world/679909

 

[Недвижимость] Правительство одобрило законопроект о совершенствовании государственной rадастровой оценки

https://www.kommersant.ru/doc/4120028?from=four_economic

 

[Бизнес] Мониторинг внешней торговли

https://www.kommersant.ru/doc/4120044?from=four_economic

 

[Почта России] «Почта России» запустила доставку в пункты выдачи и постаматы

https://www.kommersant.ru/doc/4120023?from=four_business

 

 

 

 

 

 

[Банки] Группа ВТБ в следующем году планирует интегрировать в банк ВТБ ранее приобретенные кредитные организации «Возрождение», Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк, а также входящий в группу БМ-банк

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vtb-poglotit-eshche-chetyre-banka-1028593415

 

Страны Балканского полуострова подписали соглашение о создании «мини-Шенгена»

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/11/156048-strany-balkanskogo-poluostrova-podpisali-soglashenie-o-sozdanii-mini-shengena

 

[Общество] Под Ростовом закрыли независимую типографию «Крестьянин»

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/11/82312-na-foto-u-gubernatora-golubeva-dvoyatsya-glaza

 

[Медицина] Как живет провинциальная больница: мизерные зарплаты, дефицит кадров и непомерная нагрузка врачей. Майские указы президента загнали медучреждения в долги

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/11/82311-smena-dve-nedeli-bez-pereryvov

 

[Недвижимость] В Кудрово хотят заселить еще 10 тыс. жителей

https://www.rosbalt.ru/piter/2019/10/11/1807227.html

 

[Бизнес] «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» соратника Игоря Сечина Эдуарда Худайнатова готовят сделку по продаже азиатским инвесторам крупной доли в месторождениях нефти на севере Восточной Сибири

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/rossiya-predlozhila-kitayu-odno-iz-poslednikh-krupnykh-mestorozhdeniy-nefti-v-sibiri-1028593082

 

[Путин] Путин поручил двигать СНГ к единой валюте

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/putin-poruchil-dvigat-sng-k-edinoy-valyute-1028592923

 

[Промышленность] Оборонным заводам “простят” долг на сотни миллиардов рублей

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/oboronnym-zavodam-prostyat-dolg-na-sotni-milliardov-rubley-1028591203

 

[Бизнес] МЭР предложило засекретить владельцев российских офшоров

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mer-predlozhilo-zasekretit-vladelcev-rossiyskikh-ofshorov-1028591112

 

[Общество] Почему на Сахалине исчезла рыба

https://expert.ru/russian_reporter/2019/19/pustyie-seti/

 

[Мир] Южнокорейские железнодорожники начали забастовку

https://www.solidarnost.org/news/yuzhnokoreyskie-zheleznodorozhniki-nachali-zabastovku.html

 

[Узбекистан] Shell построит в Узбекистане ГПЗ мощностью 5 млрд кубометров в год

https://fergana.agency/news/111596/

 

[Узбекистан] Лидер парламентской партии раскритиковал идею вступления Узбекистана в ЕАЭС

https://fergana.agency/news/111594/

 

[Туркменистан] Главный туркменский маслозавод возобновил работу

https://fergana.agency/news/111606/

 

[Казахстан] Токаев предложил ввести единую визу для стран СНГ

https://fergana.agency/news/111597/

Рабкор.ру
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12-10-2019 События36
Дайджест новостей на 10.10.19
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