Дайджест новостей на 11.10.2019
[Общество] СКР начал проверять чиновников, оставивших жителей Заринска на три года без водопровода
https://www.interfax.ru/russia/679997
[Медицина] Скворцова не давала указаний не брать на работу увольняющихся из Центра Блохина
https://www.interfax.ru/russia/679979
[Путин] Путин сообщил, что Россия создаст свои РСМД
https://www.interfax.ru/russia/679983
[Промышленность] Конструкторские бюро Миля и Камова объединят в центр вертолетостроения
https://www.interfax.ru/russia/679962
[Мир] МИД Ирана подтвердил версию о нападении на танкер в Красном море
https://www.interfax.ru/world/680000
[Мир] Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы
https://www.interfax.ru/world/679920
[Россия – Африка] В Демократической Республике Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/11/156059-v-demokraticheskoy-respublike-kongo-razbilsya-samolet-an-72-s-rossiyanami-na-bortu
[Медицина] Минздрав Башкирии отчитался об отсутствии дефицита препаратов для льготников. Проведенный “Ъ-Уфа” опрос сообществ и родственников пациентов со сложными заболеваниями показал, что ситуация не так благополучна
https://www.kommersant.ru/doc/4120112?from=four_strana
[Общество] В Госдуму внесен законопроект о праве охотиться с чужим ружьем
https://www.interfax.ru/russia/679911
[Украина] Зеленский исключил предоставление Донбассу автономного статуса
https://www.interfax.ru/world/679909
[Недвижимость] Правительство одобрило законопроект о совершенствовании государственной rадастровой оценки
https://www.kommersant.ru/doc/4120028?from=four_economic
[Бизнес] Мониторинг внешней торговли
https://www.kommersant.ru/doc/4120044?from=four_economic
[Почта России] «Почта России» запустила доставку в пункты выдачи и постаматы
https://www.kommersant.ru/doc/4120023?from=four_business
[Банки] Группа ВТБ в следующем году планирует интегрировать в банк ВТБ ранее приобретенные кредитные организации «Возрождение», Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк, а также входящий в группу БМ-банк
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vtb-poglotit-eshche-chetyre-banka-1028593415
Страны Балканского полуострова подписали соглашение о создании «мини-Шенгена»
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/11/156048-strany-balkanskogo-poluostrova-podpisali-soglashenie-o-sozdanii-mini-shengena
[Общество] Под Ростовом закрыли независимую типографию «Крестьянин»
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/11/82312-na-foto-u-gubernatora-golubeva-dvoyatsya-glaza
[Медицина] Как живет провинциальная больница: мизерные зарплаты, дефицит кадров и непомерная нагрузка врачей. Майские указы президента загнали медучреждения в долги
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/11/82311-smena-dve-nedeli-bez-pereryvov
[Недвижимость] В Кудрово хотят заселить еще 10 тыс. жителей
https://www.rosbalt.ru/piter/2019/10/11/1807227.html
[Бизнес] «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» соратника Игоря Сечина Эдуарда Худайнатова готовят сделку по продаже азиатским инвесторам крупной доли в месторождениях нефти на севере Восточной Сибири
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/rossiya-predlozhila-kitayu-odno-iz-poslednikh-krupnykh-mestorozhdeniy-nefti-v-sibiri-1028593082
[Путин] Путин поручил двигать СНГ к единой валюте
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/putin-poruchil-dvigat-sng-k-edinoy-valyute-1028592923
[Промышленность] Оборонным заводам “простят” долг на сотни миллиардов рублей
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/oboronnym-zavodam-prostyat-dolg-na-sotni-milliardov-rubley-1028591203
[Бизнес] МЭР предложило засекретить владельцев российских офшоров
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mer-predlozhilo-zasekretit-vladelcev-rossiyskikh-ofshorov-1028591112
[Общество] Почему на Сахалине исчезла рыба
https://expert.ru/russian_reporter/2019/19/pustyie-seti/
[Мир] Южнокорейские железнодорожники начали забастовку
https://www.solidarnost.org/news/yuzhnokoreyskie-zheleznodorozhniki-nachali-zabastovku.html
[Узбекистан] Shell построит в Узбекистане ГПЗ мощностью 5 млрд кубометров в год
https://fergana.agency/news/111596/
[Узбекистан] Лидер парламентской партии раскритиковал идею вступления Узбекистана в ЕАЭС
https://fergana.agency/news/111594/
[Туркменистан] Главный туркменский маслозавод возобновил работу
https://fergana.agency/news/111606/
[Казахстан] Токаев предложил ввести единую визу для стран СНГ
https://fergana.agency/news/111597/