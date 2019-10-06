Дайджест новостей на 06.10.19
[Франция] Убийство в Парижской префектуре ранило чувства французов. Вину за преступление пытаются возложить на правительство
https://www.kommersant.ru/doc/4117232?from=main_6
[Навука] Крупнейший телескоп России вновь разглядел звезды. Проект ценой 250 млн рублей по замене на нем зеркала не удался, пришлось возвращать старое
https://www.kommersant.ru/doc/4116635?from=main_7
[Украина] В Киеве 10 тысяч человек вышли на митинг против закона об особом статусе Донбасса
https://www.interfax.ru/world/679296
[Общество] Митинг против фальсификаций на выборах в парламент Татарстана прошел в Казани
https://www.interfax.ru/russia/679299[Шотландия] Организаторы марша в поддержку независимости Шотландии насчитали более 200 тысяч участников акции
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/05/155910-organizatory-marsha-v-podderzhku-nezavisimosti-shotlandii
[США – Северная Корея] Северная Корея заявила о провале переговоров с США по поводу ядерного разоружения
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/05/155909-severnaya-koreya-zayavila-o-provale-peregovorov-s-ssha-po-povodu-yadernogo-razoruzheniya
[Мир] Учителя Иордании добились повышения зарплаты и прекратили забастовку
https://www.solidarnost.org/news/uchitelya-iordanii-dobilis-povysheniya-zarplaty-i-prekratili-zabastovku.html