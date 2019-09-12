Жители Приморья будут получать меньше денег за ту же работу

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморья будет составлять 1,2 вместо привычного 1,3. Прежний показатель сохранится только для жителей территорий края, приравненных к Крайнему Северу, и в селах и поселках приграничной 30-километровой зоны. Соответствующее Постановление №565-па приняла Администрации Приморского края.

Федерация профсоюзов Приморья знала о готовящемся проекте документа и была категорически против изменений. Срок для предоставления мотивированного мнения был определен до 6 сентября. Однако краевые власти приняли Постановление еще 2 сентября.

— Мы считаем неправильным, что такой важный документ был принят без всестороннего обсуждения и до получения мотивированного мнения от профсоюзов. Темы, которые затрагивают материальные интересы работающего населения, требуют вдумчивого отношения и выслушивания всех сторон. Мы считаем, что к этому вопросу надо вернуться, — сказал председатель ФППК Владимир Исаков.

Вчера на заседании Госсовета Владимир Путин отметил, что именно численность населения является одним из ключевых индикаторов, на основе которых можно сделать вывод о благополучии граждан. В Приморье и на Дальнем Востоке она продолжает снижаться.

Профсоюзы считают, что удержать людей можно только через увеличение размера оплаты труда и повышение уровня жизни. Но инициатива Администрации края этому не способствует.

Об этом говорит и председатель Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Ирина Лизенко.

— Принятый документ значительно ухудшает положение работников нашей отрасли, в том числе и тех, что имеют оклады ниже минимального размера оплаты труда. Несложно посчитать, что при существующем размере районного коэффициента 1,3 зарплата медицинских работников значительно выше чем, при 1,2 даже с учетом повышения оклада на 10 %, — считает Ирина Лизенко. — Странно, почему наша администрация не дождалась мотивированного мнения Приморской краевой трехсторонней комиссии.

Солидарна с коллегами и председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш:

– Это неправильно и несправедливо, что работающий полный рабочий день человек за свой труд будет получать меньше, чем раньше. О полноценной жизни речь уже не идет – только о выживании. С учётом статистически подтверждённого оттока населения из Приморья, катастрофического дефицита кадров в отрасли, снижение районного коэффициента идет вразрез с целями и задачами, которые стоят перед системой образования края, — сказала лидер профсоюза работников образования Приморья.

Федерация профсоюзов Приморского края намерена обжаловать порядок принятия Постановления №565-па в Генеральной прокуратуре РФ.

Источник: http://fppk.org/news/events/17414/