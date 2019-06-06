Эксперты: борьба с бедностью не приносит результатов

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС. Предпосылок для роста реальных доходов на сегодняшний день нет, заключили эксперты в ходе прошедшего 28 маязаседания экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян».

«Рост доходов населения — это то, ради чего существует экономика. Более важной цели, чем рост благосостояния народа, в сущности, нет», — сказала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Однако реальные доходы граждан падали на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%, следует из данных Росстата по новой, недавно утвержденной методике расчета показателя. С 2013 года реальные доходы упали на 8,3%, согласно новой методике (по прежней методологии падение достигало 10,9%).

Минэкономразвития ожидает увеличения показателя реальных доходов населения на 1% в 2019 году. Одна из девяти национальных целей развития до 2024 года, поставленных президентом в майском указе, — добиться устойчивого роста реальных доходов россиян. Однако контрольные цифры выполнения этой цели не заданы, и что будет считаться устойчивым ростом, не ясно.

Факторов для роста реальных доходов граждан сегодня нет, согласна Малева. По ее словам,увеличение или уменьшение значения показателя на 1% находится в пределахстатистической погрешности, а чтобы говорить о реальном росте, нужны значения прироста в 3–4%. «Все, что касается роста реальных доходов и зарплат менее 3–4%, — это разговор о пустом», — подчеркнула она.

«Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет», — заключил директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. В первом квартале текущего года рост ВВП резко замедлился до 0,5% после 2,7% в четвертом квартале 2018 года.Минэкономразвития ожидает, что рост экономики в 2019 году составит 1,3%.

Данные прокомментировал эксперт ИГСО по экономике Даниил Григорьев:

“В самом деле, в подобных новостях уже давно нет ничего шокирующего. Насколько эффективно государство может проявлять свою решимость изменить ситуацию на том же рынке труда для бюджетников мы видели ещё во времена первых “майских указов”. Если обобщить, то борьба со всякими социальными невзгодами оборачивается их формальным, статистическим искоренением без всякой заботы о том, что на самом деле получилось. Это очень хорошо для победных отчётов и выписывания друг другу квартальных премий, но не очень хорошо для подавляющего большинства населения страны.

Общественное благополучие, высокие подушевые доходы, растущие зарплаты и прогрессивные условия труда — всё это власти продолжают рассматривать как некий вид необязательной и особо не нужной благотворительности. Между тем, в 21-м веке без этого не только невозможен качественный модернизационный рывок, но и поддержание текущего уровня, о чём свидетельствуют стагнирующие, намного меньше средних по миру темпы роста экономики.

С бедными, больными, необученными и не особо уверенными в будущем людьми вам не построить адекватной окружающим условиям экономический модели. Зато в построении перманентно деградирующей территории, с разной скоростью движущейся в сторону архаики и кричащего неравенства, вы наверняка справитесь. Как показывают последние новости, с этой задачей Правительство стабильно справляется “на пятёрку”