МФТ в России: моряки получили более $4 млн по долгам

За 2018 год инспекторы Международной федерации транспортников (МФТ) в России помогли вернуть морякам $4 219 724. Об этом сообщил координатор МФТ в России Сергей Фишов. Причины, по которым члены экипажей судов обращались за помощью, разные: от компенсаций по болезни и смерти до невыплат заработной платы. К слову, задолженность из года в год остается самым частым основанием для обращения к представителям федерации.

Вот лишь несколько случаев, когда без помощи МФТ было не обойтись. Так, вмешательство инспекторов позволило моряку с судна «Norgas Creation» вернуть невыплаченную заработную плату в размере $12 000. МФТ связалась с компанией «Norgas Carriers», представители которой подтвердили наличие задолженности, но не могли ее возместить из-за ареста судов кредиторами. Долги перед моряком погасила фирма «Sveaas», взявшая контроль над «Norgas».

Недавний случай с турецким судовладельцем «AKDENIZ RORO DENIZ» – отличный пример не только деятельности МФТ, но и успешного взаимодействия с инспекцией государственного портового контроля. После их вмешательства экипажам нескольких судов компании были выплачены задолженности в сумме более $100 000.

Всего в 2018 году МФТ в России провела 515 проверок. Таких отличных результатов удалось добиться благодаря работе пяти человек: среди них координатор МФТ в России Сергей Фишов и инспекторы в портах – Кирилл Павлов (Санкт-Петербург), Вадим Мамонтов (Калининград), Ольга Ананьина (Новороссийск) и Пётр Осичанский (Владивосток).

Напомним, что в прошлом году МФТ в России заняла второе место в мире по возвращенным морякам средствам. Помимо этого инспекторат занял лидирующие позиции по количеству проведенных проверок.

РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МОРЯКОВ