Руководитель Роструда назвал регионы с самыми проблемными предприятиями

Глава Роструда В.Вуколов в числе регионов с самыми проблемными предприятиями по выплате зарплаты назвал Удмуртию, Тверскую и Астраханскую области.

Как сообщает портал Конфликтология, Всеволод Вуколов в числе регионов с самыми проблемными предприятиями по выплате зарплаты назвал Удмуртию, Тверскую и Астраханскую области. Среди наиболее проблемных предприятий, где ситуация с задолженностью по заработной плате одна из самых сложных, предприятия-банкроты Удмуртской республики, Тверской и Астраханской областей, сказал чиновник в кулуарах съезда «Единой России».

Так, в Тверской области долг «Торжокского вагоностроительного завода» перед 582 работниками составляет 87,4 миллиона рублей. В Астраханской области – 96,3 миллиона рублей задолжало ОАО «ССЗ «Красные Баррикады» 693 работникам. В Удмуртской республике – ОАО «Удмуртский завод строительных материалов» с задолженностью 51,8 миллиона рублей перед 685 работниками. Между тем власти Тверской области уже выразили готовность погасить долги по заработной плате перед работниками Торжокского вагоностроительного завода в случае, если предприятие передадут в собственность региона, заявил губернатор Игорь Руденя.