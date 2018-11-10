Анонсы стримов на ноябрь

Для постоянных зрителей канала «Рабкор» на YouTube снова начинаем вывешивать ранние оповещения. К сожалению, не всегда можно иметь подробный список стримов на ближайшее время, поскольку сами наши гости, порой, не сразу могут определиться, их планы меняются.

Тем не менее сейчас мы с радостью сообщаем нашим читателям и зрителям про три предстоящих стрима, которые уже согласованы.

12 ноября в 19:00 гостем «Рабкора» будет экономист и член редакции журнала «Альтернативы» Андрей Колганов.

Материалы и видео Колганова вы можете посмотреть тут:

http://rabkor.ru/columns/analysis/2015/02/27/economy-down/

https://www.youtube.com/user/RabkorTV/search?query=Колганов

14 ноября в 19:00 в гостях у «Рабкора» депутат Государственной Думы РФ Олег Шеин. Он тоже не раз уже появлялся у нас на сайте и на канале:

http://rabkor.ru/author/shein/

https://www.youtube.com/watch?v=bJ5ByTdzyRY

https://www.youtube.com/watch?v=1EdiZEu9F6Q&t=212s

https://www.youtube.com/watch?v=04ulUCXAi_Q&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=dWXHEuEQDfg&t=4s

На сей раз Вы сможете пообщаться с ним вживую, задавая вопросы.

В четверг 15 ноября мы обсуждаем с историком Максимом Верещаком столетие со дня окончания Первой мировой войны. Максима зрители канала знают в основном как автора многочисленных и очень дельных вопросов, хотя он фигурирует у нас и как автор:

http://rabkor.ru/columns/debates/2018/09/16/what-to-happen-tomorrow/

Теперь он примет участие в стримах уже как собеседник.

21 ноября стрим «Рабкора» посвящен телеграм-каналу «Красный богомол». У нас в гостях Андрей Веселков.